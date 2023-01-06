Vừa mới lấy lại phong độ diễn xuất nhờ 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi lại lộ điểm yếu trong phim mới

Sao quốc tế 06/01/2023 07:20

Bộ phim "Đi đến nơi có gió" do Lưu Diệc Phi, Lý Hiện đóng chính đang nhận được sự chú ý khi mở màn năm 2023 cho truyền hình Trung Quốc.

Sau khi bộ phim "Đi đến nơi có gió" do Lưu Diệc Phi Lý Hiện đóng chính lên sóng với những tập đầu tiên, bộ phim đã nhận nhiều ý kiến trái chiều. Dù có tỷ suất người xem và chỉ số truyền thông ấn tượng, tác phẩm vẫn gây hụt hẫng vì còn nhiều thiếu sót, nhất là ở cách xử lý tình tiết vội vàng và diễn xuất của 2 nhân vật chính. Đặc biệt là Lưu Diệc Phi, nữ diễn viên được chú ý hơn kỹ năng diễn xuất sau thành công của "Mộng Hoa Lục".

Theo đánh giá của Sohu, Lưu Diệc Phi và Lý Hiện xuất hiện trong phim với hình ảnh sạch đẹp, chỉn chu mang lại cảm giác tươi sáng, dễ chịu. Do nội dung phim không có nhiều nút thắt, diễn xuất của cả hai chưa thực sự gây ấn tượng mạnh.

Vừa mới lấy lại phong độ diễn xuất nhờ 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi lại lộ điểm yếu trong phim mới - Ảnh 1

QQ nhận xét nữ chính Lưu Diệc Phi thể hiện tự nhiên, giàu cảm xúc sau 6 tập đầu tiên. Phân đoạn khóc từ nghẹn ngào đến nức nở của cô khi nhân vật Hứa Hồng Đậu biết tin bạn thân bị ung thư hay nghe Trần Nam Tinh dặn dò trước lúc qua đời gây xúc động, nhận lời khen từ khán giả. Đây là điểm sáng hiếm hoi trong diễn xuất của "thần tiên tỷ tỷ".

 

Phần lớn thời lượng cô khiến khán giả khó chịu vì kỹ năng thoại kém. Theo iFeng, giọng thoại của người đẹp Thần điêu đại hiệp yếu ớt, cột hơi thiếu ổn định khiến câu chữ nhả ra không rõ ràng. Nhiều khán giả cho biết họ phải tăng âm lượng liên tục để nghe Lưu Diệc Phi nói. "Nữ diễn viên Ngô Ngạn Xu đã 85 tuổi mà thoại vẫn còn có lực và tròn vành rõ chữ hơn Lưu Diệc Phi. Cô ấy cứ thều thào trên màn ảnh", QQ nhận xét.

Lý Hiện cũng gây ngán ngẩm với khả năng thoại. Đối nghịch với giọng gió của Lưu Diệc Phi, nam diễn viên bị chê nói chuyện cứng nhắc, như đọc bản tin. Ngoài ra, tương tác tình cảm giữa Lý Hiện và Lưu Diệc Phi trên màn ảnh còn khá gượng gạo, chưa toát ra cảm giác tình nhân qua ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt.

Vừa mới lấy lại phong độ diễn xuất nhờ 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi lại lộ điểm yếu trong phim mới - Ảnh 2Vừa mới lấy lại phong độ diễn xuất nhờ 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi lại lộ điểm yếu trong phim mới - Ảnh 3

Đi đến nơi có gió khắc họa áp lực cuộc sống phải sung túc, thành công của người trẻ trong xã hội Trung Quốc. Phim mở đầu bằng hình ảnh Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi), một quản lý khách sạn, bán linh hồn và sức khỏe cho cuộc sống mưu sinh nơi phố thị.

Hứa Hồng Đậu và bạn thân Trần Nam Tinh (Ngô Thiến) bạt mạng kiếm tiền ở Bắc Kinh để đổi lấy những giá trị vật chất cho bản thân và gia đình. Mục tiêu cuộc đời của đôi bạn, đặc biệt là Hứa Hồng Đậu thay đổi khi Trần Nam Tinh mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Sau khi Nam Tinh qua đời, Hứa Hồng Đậu xin nghỉ việc, rời thành phố. Cô đến Đại Lý nghỉ ngơi, cũng như hoàn thành tâm nguyện du lịch Vân Nam của Trần Nam Tinh mà trước đây từng thất hứa với người bạn quá cố 3 năm liền vì cơ hội thăng chức.

Cuộc sống thôn quê bình dị, tiếp xúc con người chân chất và hiếu khách, giúp tâm hồn mệt mỏi của Hứa Hồng Đậu hồi sinh. Sau vài lần gặp nhau trong hoàn cảnh tréo ngoe, Hồng Đậu nảy sinh tình cảm với chàng trai tên Tạ Chi Dao (Lý Hiện) - người từ bỏ công việc lương cao, trở về quê hương khởi nghiệp. Họ cùng nhau xây dựng khách sạn và khai phá làng du lịch.

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