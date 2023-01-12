Tuy nhiên, trong tập phát sóng gần đây, cảnh khóc của Lưu Diệc Phi trở thành chủ đề bàn luận của công chúng. Trong đó, khi nghe tin bạn thân Trần Nam Tinh qua đời, nhân vật Hứa Hồng Đậu chưa lột tả được sự đau thương. Khi diễn, Lưu Diệc Phi che miệng, thở dài theo thói quen. Ngoài ra, Lưu Diệc Phi thường có các động tác như gãi mũi, gãi đầu hay che miệng khi không biết diễn tả cảm xúc, khiến cô bị đánh giá luôn đem bóng dáng của chính mình vào nhân vật.

Lưu Diệc Phi tiếp tục tái ngộ khán giả qua "Đi đến nơi có gió" đóng cùng Lý Hiện. Cụ thể, nữ diễn viên hóa thân thành nhân vật Hứa Hồng Đậu, cô gái ngoài 30 tuổi, làm quản lý ở bộ phận lễ tân của một khách sạn 5 sao tại Bắc Kinh.

Bên cạnh đó, đài từ của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đều bị đánh giá không tốt. Lưu Diệc Phi có cách ngắt nghỉ câu không chính xác, sử dụng giọng gió nhiều, cột hơi yếu.

Bên cạnh điểm yếu diễn xuất, Lưu Diệc Phi cùng ê-kíp còn gây tranh cãi với cách quảng bá bị đánh giá "ăn mày quá khứ". Trong những tập đầu phim, khi Lưu Diệc Phi bị nhận xét ngoại hình kém thon gọn, mạng xã hội xuất hiện chủ đề về nhân vật Bạch Tú Châu phim Kim phấn thế gia khi Lưu Diệc Phi đóng hồi 15-16 tuổi với vẻ đẹp trăng tròn rạng rỡ.

Trong Đi đến nơi có gió, nhân vật phụ thím A Quế do nữ diễn viên Dương Côn thể hiện cũng tham gia Tiên kiếm kỳ hiệp 1. Ngay lập tức từ khóa "Lưu Diệc Phi và Dương Côn chung khung hình, mộng quay về Tiên kiếm 1" trở thành chủ đề bàn luận nóng trên Weibo.

Sohu bình luận phía Lưu Diệc Phi thường xuyên đăng hình ảnh thời trẻ trong những bộ phim cũ để níu kéo tình cảm của người xem. Nhưng điều này cũng phản ánh việc nhân vật hiện tại mà cô thể hiện không có sức hút, nên phải tìm những chủ đề ở các vai diễn cũ. Chiêu trò này được sử dụng quá nhiều khiến công chúng thấy phản cảm.

"Đi đến nơi có gió" là câu chuyện xoay quanh hành trình rời bỏ thành phố đông đúc, chật chội, trở về quê hương để tìm cách cân bằng cuộc sống, thực hiện các mục tiêu mới. Trong phim, Lưu Diệc Phi vào vai Hứa Đậu Hồng sau cái chết của người bạn thân, cuộc sống và công việc của cô đều rơi vào bế tắc. Để vực dậy tinh thần, Hứa Đậu Hồng đến thôn Vân Miêu tại Đại Lý nghỉ ngơi.

Nơi đây, cô gặp Tạ Chi Dao (do Lý Hiện thủ vai), một người đã từ bỏ công việc lương cao và trở về quê hương để khởi nghiệp. Sau nhiều lần trò chuyện, Tạ Chi Dao mời Hứa Đậu Hồng cùng mình xây dựng khách sạn và khai phá làng du lịch, giúp quê hương đổi mới.