Lưu Diệc Phi 35 tuổi vẫn được khen hết lời với tạo hình tóc mái ngang trẻ trung như thiếu nữ trong Đi Đến Nơi Có Gió

Sau thành công của Mộng Hoa Lục năm 2022, Lưu Diệc Phi tiếp tục gặp gỡ khán giả trong bộ phim truyền hình hiện đại Đi Đến Nơi Có Gió lên sóng vào ngày 3/1 vừa qua. Với dàn diễn viên chính tên tuổi Lưu Diệc Phi, Lý Hiện ,... phim đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng ngay từ khi bấm máy.

Theo đánh giá của Sohu, Đi Đến Nơi Có Gió có bối cảnh đẹp, màu phim sáng, tôn vinh thành công cảnh sắc thiên nhiên hữu tình và nét đẹp văn hóa, ngành nghề truyền thống ở Đại Lý (Vân Nam).

Đi Đến Nơi Có Gió là bộ phim chữa lành, tập trung khai thác hành trình rời bỏ thành thị về nông thôn lập nghiệp, cũng như tình bạn, tình thân và tình yêu nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu lắng.

Đặc biệt, một trong những điều thu hút khán giả chính là visual cực phẩm của "thần tiên tỷ tỷ" và mỹ nam Lý Hiện mang đến cho người xem cảm giác thoải mái, vừa ngọt ngào lại vừa lãng mạn.

Trong tập phim lên sóng mới đây, Lưu Diệc Phi gây sốt với tạo hình tóc mái ngang, thậm chí trở thành chủ đề được tìm kiếm nổi bật trên mạng xã hội. Dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn chưa tới 2 giây, song hình ảnh thời đi học của nữ chính đã gây ấn tượng sâu sắc bởi nét đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng với trang phục đơn giản và mái tóc đáng yêu.

Theo đó, dân mạng cũng "đào lại" loạt ảnh lúc Lưu Diệc Phi có để tóc mái ngang để mang ra so sánh.

Ở series thuộc dòng phim chữa lành này, Lưu Diệc Phi đảm nhận vai nữ chính Hứa Hồng Đậu. Sau cái chết đột ngột của một người bạn thân, cô từ bỏ công việc quản lý ở một khách sạn 5 sao tại Bắc Kinh, chuyển đến Đại Lý, Vân Nam sống trong ba tháng để nghỉ ngơi.

Trong quá trình này, cô tiếp xúc với nhiều người khác nhau, gặp được Tạ Chi Dao (Lý Hiện đảm nhận) - chàng trai người bản địa từ bỏ công việc lương cao ở thành phố để về quê lập nghiệp. Dần dần, cả hai bị lay động bởi tính cách của đối phương, bước ra khỏi bóng đen quá khứ và cuối cùng có được cả sự nghiệp lẫn tình yêu.