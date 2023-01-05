Đi Đến Nơi Có Gió: Nữ phụ Diêu An Na với nét diễn đáng yêu hóa ra là 'công chúa' của CEO tập đoàn Huawei

Sao quốc tế 05/01/2023 19:05

Dù có đất diễn ngắn ngủi trong phim Đi Đến Nơi Có Gió nhưng Diêu An Na vẫn để lại dấu ấn tốt đẹp với diễn xuất tự nhiên, bộc lộ được nét lém lỉnh và trong sáng của nhân vật Tiểu Cầm.

Những ngày qua, dự án Đi Đến Nơi Có Gió do Lưu Diệc PhiLý Hiện đóng chính đã chính thức lên sóng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh dàn diễn viên chính thì diễn xuất của nữ phụ Diêu An Na cũng được công chúng đặc biệt chú ý.

Đi Đến Nơi Có Gió: Nữ phụ Diêu An Na với nét diễn đáng yêu hóa ra là 'công chúa' của CEO tập đoàn Huawei - Ảnh 1

Trong dự án Đi Đến Nơi Có Gió, Diêu An Na đảm nhận nhân vật Tạ Cầm (hay còn gọi là Tiểu Cầm), một cô gái đáng yêu có gian hàng tạp hóa tại vùng quê ở Vân Nam. Tiểu Cầm ngây thơ, hoạt bát, hay mơ mộng và không giấu được sự quan tâm đặc biệt dành cho Tạ Chi Dao (Lý Hiện). Tiểu Cầm chỉ là một vai phụ xuất hiện từ tập 2 và có đất diễn ngắn ngủi trong các tập 4, 5 của phim Đi Đến Nơi Có Gió. Dù vậy, Diêu An Na vẫn để lại dấu ấn tốt đẹp với diễn xuất tự nhiên, bộc lộ được nét lém lỉnh và trong sáng của nhân vật này.

Đi Đến Nơi Có Gió: Nữ phụ Diêu An Na với nét diễn đáng yêu hóa ra là 'công chúa' của CEO tập đoàn Huawei - Ảnh 2

Qua 7 tập đầu tiên, Tiểu Cầm của Diêu An Na không có nhiều vai trò trong cốt truyện chính của phim. Tuy nhiên, những lần lộ diện của nhân vật này đều đem đến không khí thoải mái. Đồng thời, tương tác hài hước, duyên dáng giữa Diêu An Na và các bạn diễn như Lý Hiện, Lưu Diệc Phi cũng góp phần giúp tác phẩm thêm tươi vui. Vai diễn của Diêu An Na gây bất ngờ khi toát lên vẻ giản dị đậm chất thôn quê chân chất của nhân vật Tiểu Cầm.

Đi Đến Nơi Có Gió: Nữ phụ Diêu An Na với nét diễn đáng yêu hóa ra là 'công chúa' của CEO tập đoàn Huawei - Ảnh 3Đi Đến Nơi Có Gió: Nữ phụ Diêu An Na với nét diễn đáng yêu hóa ra là 'công chúa' của CEO tập đoàn Huawei - Ảnh 4

Được biết, Diêu An Na sinh năm 1998, là cô con gái thứ hai của CEO tập đoàn Huawei, thường được công chúng gọi cô với cái tên “công chúa Huawei”. Ngay từ nhỏ, An Na đã được dạy dỗ một cách toàn diện để trở thành tiểu thư danh giá. Cha mẹ cho Diêu An Na tiếp xúc với múa ba lê, chơi đàn piano, thư pháp, âm nhạc, hội họa truyền thống ngay từ khi mới lên 5 tuổi. Cô gái từng tốt nghiệp Đại học Harvard ngành khoa học máy tính và thống kê, từng có thời gian làm việc tại các công ty nổi tiếng ở Mỹ. Cuộc sống giàu có và trải nghiệm của Diêu An Na là điều mà hàng triệu người mơ ước.

Đi Đến Nơi Có Gió: Nữ phụ Diêu An Na với nét diễn đáng yêu hóa ra là 'công chúa' của CEO tập đoàn Huawei - Ảnh 5

Đầu năm 2021, cô chính thức tuyên bố trở thành nghệ sĩ, theo đuổi con đường ca sĩ, người mẫu và diễn viên. Ngoài đời, công chúng gọi cô với cái tên “công chúa Huawei”. Ngay lập tức, người đẹp xuất hiện với mật độ dày đặc trên nhiều phương tiện truyền thông và các sự kiện của Trung Quốc.

Diêu An Na ký hợp đồng với công ty giải trí Thiên Hạo Thịnh Thế, công ty quản lý của các ngôi sao trẻ như Trần Phi Vũ (con trai đạo diễn Trần Khải Ca), Lý Trị Đình, Thích Vy…khi mới 23 tuổi. Quyết định gia nhập làng giải trí của Diêu An Na gặp phải nhiều áp lực từ công chúng. Nhiều ý kiến cho rằng, dù là tân binh nhưng con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Huawei nhận được nhiều sự ưu ái của truyền thông là nhờ sự ảnh hưởng và tiềm lực kinh tế của gia đình. Chính sự quảng cáo rầm rộ của truyền thông, việc không được đào tạo bài bản khiến Diêu An Na phải hứng nhiều gạch đá từ công chúng, từ bình luận về ngoại hình, tới chất lượng các sản phẩm âm nhạc, show truyền hình cô tham gia.

Đi Đến Nơi Có Gió: Nữ phụ Diêu An Na với nét diễn đáng yêu hóa ra là 'công chúa' của CEO tập đoàn Huawei - Ảnh 6

Dù vậy, Diêu An Na vẫn tích cực tham gia các sự kiện, show giải trí để tích lũy kinh nghiệm, gầy dựng tên tuổi. Sự nỗ lực của Diêu An Na đã phần nào thuyết phục khán giả và hiện cô sở hữu lượng người hâm mộ không nhỏ. Năm ngoái, The Water Murmurs có Diêu An Na đóng chính thắng giải Cành cọ vàng cho Phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2022. Thời gian gần đây, Diêu An Na gây chú ý với Đi Đến Nơi Có Gió.

Đi Đến Nơi Có Gió: Nữ phụ Diêu An Na với nét diễn đáng yêu hóa ra là 'công chúa' của CEO tập đoàn Huawei - Ảnh 7

Bên cạnh đó, bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió lên sóng đã nhận được những đánh giá tích cực của công chúng với những cảnh nông thôn yên bình, tươi đẹp, sống động. Đặc biệt, phân cảnh Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi) khóc khi bạn thân qua đời khiến người xem xúc động. Chính vì thế, các khán giả tiếp tục hóng chờ những tập tiếp theo lên sóng của dự án này.

 

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