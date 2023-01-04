Đi Đến Nơi Có Gió vừa lên sóng tập đầu tiên, Lưu Diệc Phi và Ngô Thiến đã khiến người xem 'tốn khăn giấy' với cảnh quay đẫm nước mắt

Sao quốc tế 04/01/2023 16:21

Nhiều khán giả đã dành lời khen cho diễn xuất chân thật, đầy cảm xúc của Lưu Diệc Phi và Ngô Thiến trong tập đầu của bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió.

Ngày 3/1 vừa qua, bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió với sự tham gia đóng chính của Lưu Diệc PhiLý Hiện đã chính thức lên sóng. Với đề tài chữa lành nhẹ nhàng, cũng dàn diễn viên đình đám, bộ phim ngay từ tập đầu đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. 

Đi Đến Nơi Có Gió vừa lên sóng tập đầu tiên, Lưu Diệc Phi và Ngô Thiến đã khiến người xem 'tốn khăn giấy' với cảnh quay đẫm nước mắt - Ảnh 1

Ngay từ tập 1, khán giả đã dành nhiều lời khen cho phân cảnh cảm động của Lưu Diệc Phi và Ngô Thiến. Cụ thể, Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi đóng) và Trần Nam Tinh (Ngô Thiến thủ vai) là đôi bạn thân với nhau. Cả hai đều có những giây phút vui vẻ khi ăn, ở, tâm sự với nhau.

Đi Đến Nơi Có Gió vừa lên sóng tập đầu tiên, Lưu Diệc Phi và Ngô Thiến đã khiến người xem 'tốn khăn giấy' với cảnh quay đẫm nước mắt - Ảnh 2

Trong một đợt kiểm tra sức khỏe Trần Nam Tinh phát hiện mình mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Hứa Hồng Đậu cũng là người luôn luôn bên cạnh cô trong quá trình chữa bệnh, động viên, chăm sóc và giúp cô vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này.

Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian chữa trị, Trần Nam Tinh đã không qua khỏi. Trước khi mất, cô nàng vẫn cố gắng dặn dò Hồng Đậu nhất định phải sống tốt. Nếu như Hứa Hồng Đậu không ngừng rơi nước mắt, gần như suy sụp trên vai cô bạn thì Trần Nam Tinh lại khá mạnh mẽ, cô đã kìm nén cảm xúc và vẫn nở nụ cười trên môi.

Đi Đến Nơi Có Gió vừa lên sóng tập đầu tiên, Lưu Diệc Phi và Ngô Thiến đã khiến người xem 'tốn khăn giấy' với cảnh quay đẫm nước mắt - Ảnh 3

Sau khi xem phân cảnh này, nhiều khán giả dường như chìm luôn vào cảm xúc của hai diễn viên, đồng cảm trước nỗi đau của hai nhân vật. Bên cạnh đó, dân tình cũng không ngừng dành lời khen ngợi cho diễn xuất tự nhiên, chạm đáy cảm xúc của Lưu Diệc Phi và Tống Thiến.

Một số bình luận của khán giả: "Phân cảnh đó thấy diễn xuất của Ngô Thiến rất tốt, ánh mắt, biểu cảm rất chân thật; Lưu Diệc Phi diễn cũng tròn vai", "Cảnh khóc của Ngô Thiến lúc nào cũng khiến người khác đồng cảm cả", "Chỉ nhìn nghiêng thôi mà ánh mắt của Ngô Thiến làm đau lòng quá",…

Đi Đến Nơi Có Gió vừa lên sóng tập đầu tiên, Lưu Diệc Phi và Ngô Thiến đã khiến người xem 'tốn khăn giấy' với cảnh quay đẫm nước mắt - Ảnh 4

Đi Đến Nơi Có Gió vừa lên sóng tập đầu tiên, Lưu Diệc Phi và Ngô Thiến đã khiến người xem 'tốn khăn giấy' với cảnh quay đẫm nước mắt - Ảnh 5

Trong bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió, Hứa Đậu Hồng sau cái chết của người bạn thân, cuộc sống và công việc của cô đều rơi vào bế tắc. Để vực dậy tinh thần, Hứa Đậu Hồng đến thôn Vân Miêu tại Đại Lý nghỉ ngơi. Nơi đây, cô gặp Tạ Chi Dao (do Lý Hiện thủ vai), một người đã từ bỏ công việc lương cao và trở về quê hương để khởi nghiệp. Sau nhiều lần trò chuyện, Tạ Chi Dao mời Hứa Đậu Hồng cùng mình xây dựng khách sạn và khai phá làng du lịch, giúp quê hương đổi mới.

Để rồi chính điều này đã là cầu nối khiến Hứa Hồng Đậu và Tạ Chi Dao nảy sinh tình cảm, viết nên một câu chuyện nhẹ nhàng vùng thôn quê. Đi Đến Nơi Có Gió là một bộ phim theo hướng chữa lành, người xem sẽ được thấy những câu chuyện đời thường xuất hiện trên phim, bình dị và nhẹ nhàng. 

Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện 'chễm chệ' top 1 BXH Maoyan ngay khi lên sóng tập đầu tiên

Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện 'chễm chệ' top 1 BXH Maoyan ngay khi lên sóng tập đầu tiên

Sức hút của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện quả thật khiến ai nấy đều kinh ngạc trong bộ phim mới Đi Đến Nơi Có Gió.

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