'Đi đến nơi có gió' có phải là sự lựa chọn sai lầm của Lưu Diệc Phi sau thành công của 'Mộng Hoa Lục'

Sao quốc tế 14/01/2023 07:15

Khi trở lại với dự án phim "Đi đến nơi có gió", diễn xuất của Lưu Diệc Phi được đánh giá là đã không giữ được phong độ của mình.

Sau thành công của "Mộng hoa lục", sự nghiệp của Lưu Diệc Phi "lên hương". Tuy nhiên, khi trở lại với "Đi đến nơi có gió", cô đã không giữ được phong độ của mình.

Cụ thể, trong phim "Đi đến nơi có gió", Lưu Diệc Phi vào vai cô gái bỏ phố về núi ẩn cư. Điều khán giả nhớ nhất ở cô qua vai diễn này là gu thời trang thanh lịch, tinh tế.

Giữa cảnh phố núi trữ tình, nàng tiểu hoa đán nổi bật trong từng khung hình với gu thời trang tối giản nhưng sành điệu. Theo trang 163, tủ đồ trong phim của Diệc Phi chủ yếu chọn trang phục đơn sắc hoặc có họa tiết nhỏ. Phong cách của Diệc Phi trong phim linh động từ thướt tha đến năng động, tùy từng tình huống phim. Lưu Diệc Phi và bạn diễn cặp Lý Hiện còn lên đồ ton sur ton giữa khung cảnh thơ mộng của vùng núi Vân Nam. 

'Đi đến nơi có gió' có phải là sự lựa chọn sai lầm của Lưu Diệc Phi sau thành công của 'Mộng Hoa Lục' - Ảnh 1

Tuy nhiên, "Đi đến nơi có gió" của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện ngay từ đầu được nhà sản xuất giới thiệu là bộ phim chữa lành tâm hồn mỗi người. Vậy nên, nhịp phim sẽ chậm rãi và phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc của nhân vật. Tuy nhiên, việc Lưu Diệc Phi chọn đóng tác phẩm này được truyền thông Hoa ngữ đánh giá là khá sai lầm. Bởi, tác phẩm làm bộc lộ điểm yếu diễn xuất của nữ diễn viên. 

Truyền thông Hoa ngữ đánh giá, phim như một vlog du lịch, trong đó nữ chính mặc đẹp để đi mua hàng, ngắm cảnh chứ không chú trọng đến cốt truyện.

Bên cạnh đó, diễn xuất của nữ diễn viên trong phim chưa tốt, điển hình là cảnh khóc của Lưu Diệc Phi nghe tin bạn thân Trần Nam Tinh qua đời chưa lột tả được sự đau thương do nét diễn gượng gạo của cô. Đài từ cũng là điểm yếu của nữ diễn viên. Hơn nữa, nhiều phân cảnh, cô bị đánh giá "không biết diễn xuất thế nào" để thể hiện cảm xúc của nhân vật.

'Đi đến nơi có gió' có phải là sự lựa chọn sai lầm của Lưu Diệc Phi sau thành công của 'Mộng Hoa Lục' - Ảnh 2'Đi đến nơi có gió' có phải là sự lựa chọn sai lầm của Lưu Diệc Phi sau thành công của 'Mộng Hoa Lục' - Ảnh 3

"Đi đến nơi có gió"  là câu chuyện xoay quanh hành trình rời bỏ thành phố đông đúc, chật chội, trở về quê hương để tìm cách cân bằng cuộc sống, thực hiện các mục tiêu mới. Trong phim, Lưu Diệc Phi vào vai Hứa Đậu Hồng sau cái chết của người bạn thân, cuộc sống và công việc của cô đều rơi vào bế tắc. Để vực dậy tinh thần, Hứa Đậu Hồng đến thôn Vân Miêu tại Đại Lý nghỉ ngơi.

Nơi đây, cô gặp Tạ Chi Dao (do Lý Hiện thủ vai), một người đã từ bỏ công việc lương cao và trở về quê hương để khởi nghiệp. Sau nhiều lần trò chuyện, Tạ Chi Dao mời Hứa Đậu Hồng cùng mình xây dựng khách sạn và khai phá làng du lịch, giúp quê hương đổi mới.

Những tranh cãi xung quanh 'Đi đến nơi có gió' của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện

Những tranh cãi xung quanh 'Đi đến nơi có gió' của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện

Những ngày gần đây, Lưu Diệc Phi được bàn tán xôn xao khi tiếp tục tái ngộ khán giả qua bộ phim 'Đi đến nơi có gió' đóng cùng Lý Hiện.

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