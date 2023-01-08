Liệu Triệu Lệ Dĩnh có cảm thấy hối hận vì kết hôn với Phùng Thiệu Phong?

Sao quốc tế 08/01/2023 12:25

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh nhắc lại kỉ niệm khi tham gia phim Minh Lan Truyện, đây cũng được xem là dự án "se duyên" cho nữ diễn viên với chồng cũ Phùng Thiệu Phong.  

Sau khi liên tục hợp tác chung trong Minh Lan Truyện và Tây Du Ký Nữ Nhi Quốc, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bén duyên vợ chồng. Cặp đôi đăng ký kết hôn và nhanh chóng đón chào cậu con trai đầu lòng. Tuy nhiên sau đó không lâu, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ tuyên bố ly hôn.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Triệu Lệ Dĩnh đã chia sẻ về những vai diễn cũ của mình. Nói về vai diễn Lục Trinh trong "Lục Trinh truyền kỳ", Triệu Lệ Dĩnh cho biết, khi ấy cô còn tương đối non nớt. Tuy nhiên, vai diễn toát ra sự lì lợm và nghị lực kiên cường vẫn giúp cô được khán giả chú ý. Một năm sau, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Tiết Sam Sam trong "Sam Sam đến rồi". Đây là một nhân vật ngọt ngào nhưng vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết theo đuổi ước mơ. Tuy nhiên, phải tới khi tham gia Minh Lan Truyện, Triệu Lệ Dĩnh có được lượng fan đông đảo nhờ kỹ năng diễn xuất tốt và ngoại hình xinh đẹp. 

Liệu Triệu Lệ Dĩnh có cảm thấy hối hận vì kết hôn với Phùng Thiệu Phong? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi nói về tác phẩm này, Triệu Lệ Dĩnh cho biết cô đã thu được rất nhiều bài học và nó cũng là bước ngoặt trong cuộc đời mình. Nữ diễn viên nhấn mạnh điều này, khiến cho không ít người cho rằng, cô muốn nói tới cuộc hôn nhân giữa mình và Phùng Thiệu Phong.

Bên cạnh đó, hầu hết khán giả và giới chuyên môn đều đồng ý rằng Minh Lan Truyện là một trong những tác phẩm nổi bật nhất sự nghiệp Triệu Lệ Dĩnh. Màn kết hợp giữa cô và chồng cũ Phùng Thiệu Phong đến nay vẫn gây sốt trên các nền tảng chiếu, thu về lượng khán giả nhất định dù đã công chiếu cách đây hơn 4 năm.

Liệu Triệu Lệ Dĩnh có cảm thấy hối hận vì kết hôn với Phùng Thiệu Phong? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh đã có sự trở lại mạnh mẽ với 2 bộ phim nữ chủ - Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ. Cả hai dự án đều gặt hái được thành công vượt trội dù dàn cast phim ngoài Triệu Lệ Dĩnh không có quá nhiều gương mặt đình đám, hút “nhiệt”. Đặc biệt, mỹ nhân họ Triệu được công nhận chuyển hình thành công khi thử sức với các dạng kịch bản khó nhằn nói trên.

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh chưa chốt phim mới sau thành công của Gió Thổi Bán Hạ. Cô còn một dự án cổ trang chế tác lớn chưa công chiếu là Dữ Phượng Hành, đóng cùng Lâm Canh Tân. Trong phim, mỹ nhân họ Triệu đảm nhận vai trò giám chế kiêm đóng chính.

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