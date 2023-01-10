Xôn xao tin con trai Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong xuất hiện trên sóng truyền hình dịp đầu năm mới

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh sẽ đưa con trai - Tưởng Tưởng lên sóng truyền hình.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã nhận tin vui ngay dịp đầu năm mới khiếnnhiều người hâm mộ cực kỳ tự hào. Cụ thể, nữ diễn viênđã chính thức trở thành người đại diện của chương trình Xuân Vãn đài Bắc Kinh năm 2023. Đây là một vinh dự rất lớn mà không phải diễn viên nào cũng làm được. Năm nay, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã có phim được chiếu trên đài Bắc Kinh và thu về mức rating cực kỳ ấn tượng. Ngay sau đó, có nguồn tin cho biết trong chương trình Xuân Vãn năm nay của đài Bắc Kinh, Triệu Lệ Dĩnh sẽ đưa một nhân vật đặc biệt xuất hiện. Ngay lập tức, có người cho rằng nàng tiểu hoa sẽ đưa con trai lên sóng truyền hình. Đến nay, con trai của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong là Tưởng Tưởng đã được gần 4 tuổi.

Tuy nhiên, người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh lại lập tức phản đối. Họ cho rằng chắc chắn thần tượng sẽ không công khai con mình để tránh cậu bé vướng vào những rắc rối không đáng có. Cũng giống Dương Mịch, dù đã ly hôn thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn giấu kín mọi thông tin, hình ảnh về con trai. Cô muốn cậu bé có cuộc sống bình thường, không bị kéo vào những rắc rối của giới giải trí.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Cả hai đều giấu kín hình ảnh của con, chưa bao giờ chia sẻ ảnh của con lên mạng xã hội. Đồng thời, hai diễn viên cũng hạn chế cho con xuất hiện ở nơi công cộng. Sau khi cặp đôi ly hôn, con trai của cả hai sống với gia đình bên nội tại Thượng Hải và được ông bà nội chăm sóc. Còn Triệu Lệ Dĩnh lao đầu vào công việc, tham gia hàng loạt dự án từ phim ảnh, gameshow… Thời gian rảnh, nữ diễn viên tới Thượng Hải để thăm con. Cô từng được bắt gặp hay lui tới nhà của bố mẹ chồng cũ để thăm con. Dù vận rộn, nữ diễn viên cũng dành thời gian đưa con đi chơi, tăng thêm tình cảm gắn kết hai bên. Nhiều nguồn tin cho rằng, nữ diễn viên đang tranh chấp quyền nuôi con. Tuy nhiên, nàng “Sở Kiều” chưa từng lên tiếng trước các tin đồn này.

Liệu Triệu Lệ Dĩnh có cảm thấy hối hận vì kết hôn với Phùng Thiệu Phong? Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh nhắc lại kỉ niệm khi tham gia phim Minh Lan Truyện, đây cũng được xem là dự án "se duyên" cho nữ diễn viên với chồng cũ Phùng Thiệu Phong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-tin-con-trai-trieu-le-dinh-va-phung-thieu-phong-xuat-hien-tren-song-truyen-hinh-dip-dau-nam-moi-544452.html