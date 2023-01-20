'Cha nuôi Lưu Diệc Phi' chia tay người tình kém 30 tuổi, thoải mái cặp kè với mỹ nhân khác

Bên cạnh đó, truyền thông cho rằng cuộc hôn nhân của Trần Kim Phi và nữ diễn viên Dương Thái Ngọc đã chấm dứt. Vì vậy, vị tỷ phú mới thỏa sức vui chơi, cặp kè với các người đẹp trẻ tuổi.

Vào ngày 20/1, trang Sina đưa tin, tỷ phú Trần Kim Phi bị bắt gặp tiệc tùng với các cô gái đến tận nửa đêm. Cha nuôi Lưu Diệc Phi không ngại thể hiện sự thân mật với những người đẹp trẻ tuổi tại nơi công cộng. Đồng thời, các cô gái đến dự tiệc của Trần Kim Phi đều tay xách nách mang quà tặng về nhà. Có người còn hét lớn gọi vị tỷ phú là "cha nuôi" để bày tỏ tình cảm khi tiễn Trần Kim Phi ra về.

Trước đó, Dương Thái Ngọc và Trần Kim Phi trục trặc, sống ly thân từ năm 2021. Từ tháng 4 cùng năm, tỷ phú Trung Quốc cũng đã công khai qua lại với những người phụ nữ khác. Đến tháng 7/2017, Trần Kim Phi và Dương Thái Ngọc công khai tình cảm. Bất chấp khoảng cách 30 tuổi, cặp đôi vẫn rất quấn quýt và thường xuyên có nhiều cử chỉ tình tứ khi xuất hiện bên nhau. Mối tình này khiến Dương Thái Ngọc nhiều lần bị trích là kẻ hám tiền, mê hư danh mà cặp kè với người đàn ông đáng tuổi cha mình.

Cuối năm 2019, báo giới Trung Quốc đưa tin cha nuôi của Lưu Diệc Phi đăng ký kết hôn với người đẹp sinh năm 1992. Trước nghi vấn của dư luận, Trần Kim Phi trả lời mập mờ và không rõ ràng.

Dương Thái Ngọc sinh năm 1992, là MC và diễn viên chưa có nhiều thành tựu tại Trung Quốc. Kể từ khi hẹn hò với Trần Kim Phi, người đẹp thường xuyên được mời đóng phim, tham dự các sự kiện thời trang. Trong khi đó, Trần Kim Phi sinh năm 1962, được nhắc tới nhiều với tư cách là cha nuôi của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi. Ông thường làm trợ lý tháp tùng cô đến các sự kiện. Họ Trần khá kín tiếng về đời tư, song ông luôn là doanh nhân thuộc top giàu có nhất Trung Quốc với khối tài sản gần 8,5 tỷ USD.

Lưu Diệc Phi và doanh nhân Trần Kim Phi - Ảnh: Internet

Trần Kim Phi là người đàn ông bí ẩn sau thành công của Lưu Diệc Phi. Năm Diệc Phi 14 tuổi, Trần Kim Phi đưa cô từ Mỹ về Trung Quốc, đặt cho cô nghệ danh Lưu Diệc Phi và lót đường để cô vào làng giải trí.

Tiếp đến, Trần Kim Phi đảm đương các việc quản lý, tìm kiếm đối tác, giúp sự nghiệp của Diệc Phi không gặp bất kỳ trở ngại đáng kể nào. Khi tuổi đời còn rất trẻ, Lưu Diệc Phi đã có cơ hội đóng phim cùng những tên tuổi gạo cội.