Mới đây, "Đi đến nơi có gió" sẽ nhận số điểm khiêm tốn trên Douban. Tuy nhiên vào 16.1, "Đi đến nơi có gió" của Lý Hiện và Lưu Diệc Phi cũng mở điểm trên Douban đạt đến 8,1/10 điểm, qua 90.000 lượt đánh giá.

Trong đầu năm 2023, khán giả chú ý nhiều đến tác phẩm "Đi đến nơi có gió" do Lưu Diệc Phi , Lý Hiện đóng chính. Phim đã phát sóng được một thời gian. Nhiều tình tiết của cặp đôi chính cũng được hé mở. Tuy nhiên, truyền thông Hoa ngữ và một bộ phận khán giả lại không đánh giá cao tác phẩm.

Đây là một số điểm rất cao đối với một bộ phim gây tranh cãi như "Đi đến nơi có gió". Nhiều người cho rằng số điểm này là hợp lý vì phim chậm, nhẹ nhàng nhưng tình huống hài hước khá dồn dập nên không hề chán. Cộng thêm, đây là tác phẩm chữa lành nên không đẩy mạnh drama, sẽ phù hợp với một lượng khán giả nhất định.

Bên cạnh đó, số khác cho rằng lý do phim đạt điểm cao bởi tác phẩm làm rất tốt việc quảng bá du lịch. Đã có nhiều người trẻ khi xem xong muốn "xách ba lô lên và đi". Điều này tạo hiệu ứng tích cho phim. Song, với những khán giả xem phim vì nội dung và tình tiết, họ cho rằng phim không có tình tiết gay cấn và nhịp phim chậm, tạo cảm giác mệt mỏi. Ngoài ra, số khác đánh giá Lưu Diệc Phi yếu kém, đôi khi không biết diễn xuất ở một số phân cảnh như thế nào.

Về nội dung "Đi đến nơi có gió" là câu chuyện của Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi), nữ quản lý khách sạn dành đời mình để kiếm tiền và đạt được địa vị. Tuy nhiên, suy nghĩ của cô thay đổi khi người bạn thân đột ngột qua đời, khiến Hồng Đậu bỗng dưng muốn sống chậm lại và tự hỏi xem liệu mình muốn gì trong cuộc đời nay. Cô dành 3 tháng để về một vùng quê nghỉ ngơi, rồi gặp gỡ Tạ Chí Dao (Lý Hiện). Tạ Chí Dao là anh chàng có công việc ổn định trên thành phố, nhưng từ bỏ để về quê lập nghiệp với mong muốn phát triển ngành du lịch quê hương.

Ban đầu, Hứa Hồng Đậu thấy Tạ Chí Dao có gì đó hơi thô lỗ và tự nhiên thái quá, nhưng dần cảm nhận được tình yêu sâu sắc mà anh dành cho quê hương. Ở Tạ Chí Dao có khát khao theo đuổi ước mơ mà Hồng Đậu không có được. Chính điều đó đã kết nối cả hai lại với nhau.