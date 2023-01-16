Lưu Diệc Phi thêm lần nữa khiến netizen phát cuồng với nhan sắc xinh đẹp lung linh, style bắt mắt trong phim mới

Lưu Diệc Phi hiện đang là cái tên được chú ý khi tái xuất trong bộ phim truyền hình Đi Đến Nơi Có Gió. Đây là phim truyền hình hiện đại đầu tiên trong sự nghiệp của thần tiên tỷ tỷ, chính vì vậy cô nàng đã mang tới những điều khá mới mẻ trong mắt người xem.

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Trong phim, nữ diễn viên vào vai Hứa Hồng Đậu - cô gái quyết tâm về quê sinh sống sau khi trải qua tổn thương vì mất đi người bạn thân nhất. Tại thôn Vân Miêu, Hứa Hồng Đậu gặp được những người bạn mới, những người giúp cô chữa lành tổn thương trong quá khứ, giúp cô có thể một lần nữa được sống thật trọn vẹn để nghỉ ngơi điều chỉnh tâm trạng. Ở đó, cô gặp Tạ Chi Dao, một người đã bỏ công việc lương cao và trở về lại quê hương để khởi nghiệp, cũng như gặp ngỡ một nhóm các bạn đồng trang lứa đến từ các thành phố lớn khác.