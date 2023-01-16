Lưu Diệc Phi thêm lần nữa khiến netizen phát cuồng với nhan sắc xinh đẹp lung linh, style bắt mắt trong phim mới

Nhan sắc của Lưu Diệc Phim trong phim mới khiến netizen phát rồ vì quá xinh đẹp.
- Bị netizen chỉ trích tăng cân đã đành, Lưu Diệc Phi còn nhận con mưa lời chê bai về trang phục trong phim mới
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Lưu Diệc Phi hiện đang là cái tên được chú ý khi tái xuất trong bộ phim truyền hình Đi Đến Nơi Có Gió. Đây là phim truyền hình hiện đại đầu tiên trong sự nghiệp của thần tiên tỷ tỷ, chính vì vậy cô nàng đã mang tới những điều khá mới mẻ trong mắt người xem.
Trong phim, nữ diễn viên vào vai Hứa Hồng Đậu - cô gái quyết tâm về quê sinh sống sau khi trải qua tổn thương vì mất đi người bạn thân nhất. Tại thôn Vân Miêu, Hứa Hồng Đậu gặp được những người bạn mới, những người giúp cô chữa lành tổn thương trong quá khứ, giúp cô có thể một lần nữa được sống thật trọn vẹn để nghỉ ngơi điều chỉnh tâm trạng. Ở đó, cô gặp Tạ Chi Dao, một người đã bỏ công việc lương cao và trở về lại quê hương để khởi nghiệp, cũng như gặp ngỡ một nhóm các bạn đồng trang lứa đến từ các thành phố lớn khác.
Với bộ phim lần này, Lưu Diệc Phi ít nhiều gây tranh cãi về diễn xuất, thậm chí còn bị cho là có dấu hiệu xuống sắc khi hậu trường phim bị lộ ra. Tuy nhiên, theo một số người Lưu Diệc Phi trong phim vẫn giữ được những gì đẹp nhất làm nên thương hiệu thần tiên tỷ tỷ của mình như làn dan trắng trẻo mịn màng hay phong cách lựa chọn trang phục cực đẹp của mình.
Vì phần lớn thời lượng xuất hiện của Hứa Hồng Đậu là ở vùng nông thôn Vân Miêu nên những trang phục mà Lưu Diệc Phi lựa chọn đều khá không quá cầu kỳ. Những chiếc váy hoa, áo voan mỏng, áo sơ mi kết hợp cùng loạt phụ kiện đơn giản như mũ nồi, dây buộc tóc, băng đô hoa,... Tất cả đa phần đều theo phong cách vintage, có chút hoài cổ, rất phù hợp với bối cảnh và màu phim.