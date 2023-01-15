Hậu bị chê bai về cân nặng, Lưu Diệc Phi nhanh chóng khiến netizen phát sốt về nhan sắc của mình nhờ điều này?

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi thêm một lần nữa khiến fan phát sốt vì điều này.
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Bước sang tuổi 35 nhưng Lưu Diệc Phi vẫn luôn được ca ngợi với danh xưng ''Thần tiên tỷ tỷ" nhờ nhan sắc trẻ mãi không già. Dẫu vậy trước đó cô nàng vẫn bị chê bai vì cân nặng tăng chóng mặt trong thời gian vừa rồi nhưng nữ diễn viên một lần nữa chứng minh vẻ đẹp ''lão hóa ngược'' khiến dân tình không ngớt lời khen.
Đảm nhận vai diễn Hứa Hồng Đậu trong bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió, Lưu Diệc Phi khiến netizen vô cùng ngưỡng mộ với làn da đẹp mịn màng, trắng sáng bất chấp máy quay zoom cận cảnh. Thậm chí một số bộ phận netizen còn cho rằng nhìn vào làn da của cô nàng thật khó để tin rằng cô nàng đã bước sang tuổi 35.
Ngoài đời, Lưu Diệc Phi thường xuyên khoe ảnh tự sướng trên trang cá nhân. Chiếm trọn sự chú ý vẫn là làn da đẹp nức nở, vừa căng bóng trắng sáng vừa mịn màng khỏe mạnh. Tuy không quá xuất sắc về mặt vóc dáng nhưng nhan sắc của Lưu Diệc Phi vẫn luôn khiến dân tình thổn thức mỗi khi ngắm nhìn.
Đi Đến Nơi Có Gió là bộ phim kể về Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi), sau khi bạn thân qua đời và còn gặp nhiều bế tắc trong công việc, cuộc sống thì cô đã quyết định đến làng Vân Miêu để nghỉ ngơi, điều chỉnh lại bản thân. Ở đây, Hứa Hồng Đậu đã gặp được Tạ Chi Dao (Lý Hiện), chàng trai từ bỏ công việc lương cao ở thành phố để quay về lập nghiệp tại quê hương.