Hậu bị chê bai về cân nặng, Lưu Diệc Phi nhanh chóng khiến netizen phát sốt về nhan sắc của mình nhờ điều này?

Bước sang tuổi 35 nhưng Lưu Diệc Phi vẫn luôn được ca ngợi với danh xưng ''Thần tiên tỷ tỷ" nhờ nhan sắc trẻ mãi không già. Dẫu vậy trước đó cô nàng vẫn bị chê bai vì cân nặng tăng chóng mặt trong thời gian vừa rồi nhưng nữ diễn viên một lần nữa chứng minh vẻ đẹp ''lão hóa ngược'' khiến dân tình không ngớt lời khen.

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Đảm nhận vai diễn Hứa Hồng Đậu trong bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió, Lưu Diệc Phi khiến netizen vô cùng ngưỡng mộ với làn da đẹp mịn màng, trắng sáng bất chấp máy quay zoom cận cảnh. Thậm chí một số bộ phận netizen còn cho rằng nhìn vào làn da của cô nàng thật khó để tin rằng cô nàng đã bước sang tuổi 35.