Lưu Diệc Phi và cuộc sống vui vẻ, nhàn nhã trong biệt thự cùng với đàn mèo

Sao quốc tế 16/01/2023 17:07

Lưu Diệc Phi hiện tại vẫn chưa vội kết hôn, cô cảm thấy việc sống cùng những chú mèo của mình trong biệt thự rất thoải mái và vui vẻ.

Trang Sina đưa tin, trong bộ phim Đến Nơi Có Gió, nhân vật Lưu Diệc Phi thủ vai có nhiều cảnh vui đùa cùng các thú cưng. Tuy nhiên, tại phim trường cũng vậy, cô hay chơi cùng mèo mỗi khi rảnh rỗi.

Từ trước đến nay, Lưu Diệc Phi nổi tiếng "cuồng mèo", nếu không có lịch làm việc thì cô chỉ ở nhà chơi cùng các thú cưng của mình. Được biết, hiện tại nữ diễn viên đang nuôi khoảng 16 chú mèo.

Lưu Diệc Phi và cuộc sống vui vẻ, nhàn nhã trong biệt thự cùng với đàn mèo - Ảnh 1

Lưu Diệc Phi cho hay, cô thích mèo vì chúng rất tình cảm, lại dễ chăm sóc nữa. Nữ diễn viên chia sẻ: "Đôi khi chúng rất giống tôi, chúng quyết định làm việc gì đó theo trực giác, rất tùy hứng và không quy củ gì cả".

Có những lúc, căn biệt thự của Lưu Diệc Phi chứa tới 40 chú mèo, con số này thường xuyên thay đổi. Cô vẫn hay đưa mèo đi chữa bệnh, tiêm phòng rồi tìm chủ mới cho chúng. Những việc này giúp cô giải tỏa căng thẳng nhiều.

Lưu Diệc Phi và cuộc sống vui vẻ, nhàn nhã trong biệt thự cùng với đàn mèo - Ảnh 2

Tự nhận bản thân là người khá tùy ý, khi không có lịch trình, Lưu Diệc Phi thích ngủ nướng và làm việc vặt, cô lười biếng như các chú mèo mà mình nuôi vậy. So với việc ở bên một ai đó, người đẹp thoải mái hơn khi ở bên những chú mèo của mình.

Lưu Diệc Phi và cuộc sống vui vẻ, nhàn nhã trong biệt thự cùng với đàn mèo - Ảnh 3Lưu Diệc Phi và cuộc sống vui vẻ, nhàn nhã trong biệt thự cùng với đàn mèo - Ảnh 4

Trong hơn 20 năm gia nhập làng giải trí, Lưu Diệc Phi luôn kín tiếng về đời tư, lần gần nhất mà cô công khai hẹn hò là với tài tử Hàn Song Seung Hun và cả hai chia tay vào năm 2017. Về sự nghiệp, cô luôn giữ được độ nóng của cái tên mình, năm ngoái nhờ phim truyền hình Mộng Hoa Lục mà nữ diễn viên đã phủ sóng mạng xã hội trong và ngoài Trung Quốc.

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