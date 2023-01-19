Nhan sắc 'gây bão' của Vương Sở Nhiên trong bộ ảnh mừng năm mới, liệu có xứng danh 'tiểu Lưu Diệc Phi'?

Mới đây, Vương Sở Nhiên gây ấn tượng với khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo trong loạt ảnh mừng năm mới 2023. Không thể phủ nhận rằng nhan sắc của nàng “Tiểu Lưu Diệc Phi” vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn, cô nàng đem đến cảm giác vừa trẻ trung lại vừa thanh lịch của một quý cô công sở.

Vương Sở Nhiên sinh năm 1999 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Từ nhỏ, Vương Sở Nhiên đã yêu thích nghệ thuật, học khiêu vũ, đệm đàn piano, ukulele và nhiều loại nhạc cụ khác. Năm 2014, Vương Sở Nhiên được nhận vào khoa Kinh kịch của Học viện Hý kịch Thượng Hải. Đến năm 2016, khi còn đang học cấp ba, cô đã tham gia vào vở kịch nói Xa Xôi Đích Gia Hương, đạt được hạng nhất cuộc thi Văn Minh Phong Thái lần thứ 12 và giải thưởng cá nhân xuất sắc nhất tại Liên hoan kịch dành cho học sinh trung học Thượng Hải lần thứ tư.

Cùng năm, cô đã giành được học bổng hạng nhất Thượng Hải. Sau đó, Vương Sở Nhiên thuận lợi thông qua kỳ thi nghệ thuật khoa diễn xuất của Học viện Hý kịch Thượng Hải. Vương Sở Nhiên được mệnh danh là "em họ quốc dân" và so sánh đẹp không kém Lưu Diệc Phi. Bên cạnh đó, Vương Sở Nhiên còn diễn phụ trong các phim Ngọc Cốt Dao (Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đảm nhiệm vai chính), Đương lúc hoa rơi, một tác phẩm của công ty Chính Ngọ Dương Quang.

Hiện tại, khán giả Trung Quốc trên các trang mạng như Douban, Hupu, Tianyan đánh giá Vương Sở Nhiên là một trong những nữ diễn viên trẻ có tương lai nghệ thuật đáng mong chờ, bên cạnh Châu Dã (sinh năm 1998), Trương Tịnh Nghi (1999), Nhậm Mẫn (1999), Chương Nhược Nam (1996).

Sắp tới, Vương Sở Nhiên có hai dự án phim quan trọng là Ngọc Cốt Dao vai Bạch Tuyết Lộ và Hứa Thấm trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Sina bình luận năm 2023, Vương Sở Nhiên có thể vươn lên hàng tiểu hoa đán 9X hot nhất nhờ hai bộ phim này.