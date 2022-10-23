Ảnh hậu trường phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên: Đầy cảnh nguy hiểm, không sử dụng kỹ xảo

Mới đây, những hình ảnh chân thật nhất của bộ phim "Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính được tiết lộ khiến nhiều người "đứng ngồi không yên".

Vương Sở Nhiên được mệnh danh là "tiểu Lưu Diệc Phi" với ngoại hình kiêu sa, cuốn hút. Người đẹp cũng được đánh giá là có khả năng diễn xuất tốt, danh tiếng được tích lũy từ những vai phụ thành công trước đó trong Thanh bình nhạc hay Tướng quân ở trên ta ở dưới. Do đó, việc hợp tác với Dương Dương - nam diễn viên 9X được yêu thích nhất tại Trung Quốc - trong bộ phim này chính là cơ hội lớn giúp người đẹp sinh năm 1999 bật lên trong nhóm tiểu hoa đán 9X.

Một số hình ảnh hậu trường của bộ phim đã được đăng tải lên mạng xã hội. Cụ thể, những hình ảnh hậu trường cho thấy nhiều cảnh nguy hiểm như leo vách núi, bùng lửa trong bộ phim là thực cảnh, không sử dụng kỹ xảo. Nhiều cảnh nguy hiểm như leo vách núi, bùng lửa trong bộ phim là thực cảnh, không sử dụng kỹ xảo - Ảnh: Internet Dự án này trước đó từng gặp phải không ít sóng gió khi công bố dàn diễn viên chính thức. Người hâm mộ của Dương Dương cho rằng tên tuổi của nam diễn viên không thích hợp để nhận kịch bản đại trà như Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi đồng thời phản đối trước màn hợp tác của nam diễn viên và Vương Sở Nhiên.

Tuy vậy, không thể phủ nhận Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi vẫn là một trong những dự án phim được mong đợi trong suốt thời gian qua. Khói lửa nhân gian của tôi là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Một tòa thành đang chờ anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi. Trong phim, Vương Sở Nhiên vào vai cô gái mồ côi cha mẹ, được một gia đình giàu, có thế lực nhận nuôi, do đó trong thâm tâm Hứa Thấm luôn mang cảm giác hàm ơn, không dám sống thật với mong muốn của bản thân. Dương Dương vào vai người lính cứu hỏa tên Tống Diệm. Tình yêu của họ gặp nhiều khó khăn dưới áp lực cuộc sống, khoảng cách giai cấp. Bộ phim Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đã đóng máy và bước vào khâu hậu kỳ. Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào năm 2023.

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