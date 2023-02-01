Lý do Triệu Lệ Dĩnh vô cùng 'mát tay' trong việc chọn kịch bản, thành công đi liền với thành tích đáng nể

Hiện tại, thông tin mà blogger xứ Trung đăng tải về xu hướng đóng phim của Triệu Lệ Dĩnh chưa được cô lên tiếng xác nhận. Song, với danh tiếng sẵn có của cô, thông tin này đang nhận được sự quan tâm, bàn luận lớn của khán giả.

Mới đây, một blogger xứ Trung đưa tin Triệu Lệ Dĩnh sẽ dành cho bản thân thời gian nghỉ ngơi để ổn định lại sức khỏe , số lượng kịch bản được đưa đến tay mỹ nhân họ Triệu thuộc hàng "khủng". Tuy nhiên, mỹ nhân họ Triệu vốn nổi tiếng cẩn trọng trong việc chọn kịch bản, lần này cô sẽ nhờ đoàn đội duyệt kịch bản trước, sau đó mới đưa đến tay mình. Chính sự cẩn trọng đã mang đến cho Triệu Lệ Dĩnh những vai diễn để đời, khán giả vì thế càng mong ngóng dự án mới của nữ diễn viên.

Gần đây, các dự án phim ảnh mà Triệu Lệ Dĩnh tham gia đều gặt hái được thành công vang dội. Theo đó, cả Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Dã Man Sinh Trưởng đều được người trong giới và khán giả đánh giá cao, là dự án tiêu biểu cho nền phim ảnh xứ Trung những năm gần đây.

Chính vì vậy, Dữ phượng hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cũng được mong đợi hơn bao giờ hết. Đây là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn vương ở đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh thủ vai nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly. Vì muốn khỏi cuộc hôn nhân với Phất Dung Quân nên cô đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp. Từ đó mối duyên của cả hai cũng bắt đầu.

Theo công bố từ nhà sản xuất, bộ phim của Triệu Lệ Dĩnh đã vượt mốc 1 triệu lượt đặt trước trên nền tảng Tencent Video. Đây được xem là một tín hiệu mừng cho thấy bộ phim nhận sự quan tâm của khán giả. Không chỉ vậy, những clip do nhà sản xuất cũng được chú ý trên mạng xã hội. Như video ngày đóng máy phim đã vượt 30 triệu lượt xem chỉ sau khoảng thời gian ít ỏi được đăng tải.

Một phần nguyên nhân của việc phim được khán giả quan tâm từ sớm là bởi sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh. Năm 2022, nữ diễn viên có hai dự án phim thành công là Gió thổi Bán Hạ và Hạnh Phúc đến vạn gia. Diễn xuất của cô được cả công chúng và giới chuyên môn đánh giá cao. Chính vì vậy, nhiều khán giả có niềm tin Triệu Lệ Dĩnh sẽ tiếp tục gặt hái thành công.

Điểm đặc biệt khác là Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác với Lâm Canh Tân trong bộ phim này. Trước đó, cả hai từng làm việc chung trong bộ phim Sở Kiều truyện (2017) và mang lại thành tích khủng với hàng chục tỉ người xem. Điều đó giúp bộ phim Dữ phượng hành nhận được những dự đoán khả quan.