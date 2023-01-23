Nguyên nhân khiến Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi khi 'nên duyên' với tình trẻ

Sao quốc tế 23/01/2023 10:35

Màn kết hợp của Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh với các tài tử trẻ thời gian qua khiến cư dân mạng gây tranh cãi.

Triệu Lệ Dĩnh - Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác từng đóng chung với Triệu Lệ Dĩnh trong "Hữu phỉ". Tuy nhiên, tác phẩm này lại bị chê thậm tệ. Nguyên nhân vì nhiều khán giả cho rằng màn kết hợp của cặp đôi rời rạc, diễn xuất của Vương Nhất Bác non kém trước đàn chị. Bên cạnh đó, khoảng cách tuổi tác khiến màn kết hợp của họ không ăn ý, thiếu những khoảnh khắc lãng mạn, hòa quyện.

Nguyên nhân khiến Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi khi 'nên duyên' với tình trẻ - Ảnh 1

Kết quả, "Hữu phỉ" được 5,6/10 điểm Douban. Đây được xem là một trong những phim có điểm thấp nhất mà Triệu Lệ Dĩnh từng tham gia. Thất bại từ "Hữu phỉ" khiến sau này, khi có thông tin cả hai tái hợp, khán giả đã tranh cãi và yêu cầu họ không nên đóng phim chung nữa để tránh những ồn ào.

Dương Mịch - Hứa Khải

Tác phẩm "Định luật 80/20 của tình yêu" xoay quanh cuộc sống của Tần Thi (Dương Mịch đóng). Cô là luật sư độc thân, chỉ bận tâm công việc, nói dối đã có gia đình để dễ dàng bước vào ngành tư vấn hôn nhân. Tần Thi lấy ảnh của Dương Hoa (Hứa Khải đóng), nói dối là chồng nhưng bất ngờ chạm mặt anh trước đồng nghiệp. Hai người gặp nhiều tình huống bi hài, buộc phải giả vờ sống chung.

Nguyên nhân khiến Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi khi 'nên duyên' với tình trẻ - Ảnh 2

Trên Douban - diễn đàn phim lớn nhất Trung Quốc, nhiều người chấm phim một hoặc hai điểm. Trang Sohu nhận xét phim lấy môi trường luật làm bối cảnh nhưng không thể hiện được tinh thần, không khí của ngành. Tạo hình nữ luật sư của Dương Mịch cũng không được đánh giá cao.

Dương Mịch bị nhận xét là đóng với diễn viên trẻ Hứa Khải bị chê không cân xứng, màn kết hợp cả hai gượng gạo, thiếu cảm xúc. Do đó, phim chỉ nhận được 5,8 điểm Douban dù trước đó, truyền thông Hoa ngữ từng kỳ vọng tác phẩm sẽ gây bùng nổ cuối năm 2022.

Lưu Diệc Phi - Lý Hiện

"Đi đến nơi có gió" dù ít nhiều được truyền thông quan tâm, tuy nhiên lại không được lòng fan hâm mộ. Nhiều khán giả bị chỉ trích vì phim rating thấp, không xứng đáng với số tiền mua bản quyền phát sóng. Cụ thể, trên đài Hồ Nam, phim chỉ nhận rating trung bình vào khoảng 0,5%, thậm chí tập mới lên sóng chỉ còn 0,45%.

Lưu Diệc Phi còn bị chỉ trích là thiếu chuyên nghiệp khi diễn xuất nhiều đoạn bị chê đơ cứng, thiếu cảm xúc, không thể giảm cân khiến việc lên hình không lung linh như những hình ảnh trên mạng xã hội. 

Nguyên nhân khiến Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi khi 'nên duyên' với tình trẻ - Ảnh 3

Với những khán giả xem phim vì nội dung và tình tiết, họ cho rằng phim không có tình tiết gay cấn và nhịp phim chậm, tạo cảm giác mệt mỏi. Ngoài ra, số khác đánh giá Lưu Diệc Phi yếu kém, đôi khi không biết diễn xuất ở một số phân cảnh như thế nào. Đồng thời, sự kết hợp của cô với tài tử Lý Hiện cũng không ăn ý. Nhiều khán giả cho rằng nếu như vai Chí Dao của Lý Hiện thể hiện được tinh thần của nhân vật thì vai của mỹ nhân họ Lưu lại đuối sức.

Những tưởng, với những nhận xét không mấy tích cực này, "Đi đến nơi có gió" sẽ nhận số điểm khiêm tốn trên Douban. Tuy nhiên vào 16.1, "Đi đến nơi có gió" của Lý Hiện và Lưu Diệc Phi cũng mở điểm trên Douban đạt đến 8,1/10 điểm, qua 90.000 lượt đánh giá. Đây là một số điểm rất cao đối với một bộ phim gây tranh cãi như "Đi đến nơi có gió".

Lý do 'Đi đến nơi có gió' của Lưu Diệc Phi, Lý Hiện gây tranh cãi khi đạt điểm Douban khá cao

Lý do 'Đi đến nơi có gió' của Lưu Diệc Phi, Lý Hiện gây tranh cãi khi đạt điểm Douban khá cao

Gần đây, "Đi đến nơi có gió" do Lưu Diệc Phi, Lý Hiện đóng chính nhận kết quả điểm Douban cao ngất ngưỡng.

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