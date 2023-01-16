'Bản sao của Son Ye Jin Hong Kong' làm nhân viên hậu trường ở đài TVB

Sao quốc tế 16/01/2023 19:30

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 2022 - Lương Siêu Di hiện đang làm nhân viên hậu trường ở đài TVB trong thời gian nhiệm kỳ.

Mới đây, HK01 đưa tin, Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 2022 - Lương Siêu Di hiện đang làm nhân viên hậu trường ở đài TVB trong thời gian nhiệm kỳ. Công việc của cô là đạo diễn, biên kịch và quản lý hiện trường. Gần đây, Lương Siêu Di hỗ trợ tổ chức sự kiện từ thiện và game show do nhà đài Hong Kong sản xuất.

Lương Siêu Di chia sẻ công việc nhân viên hậu trường vất vả và áp lực. Cô phải đảm bảo hoàn thành phần việc cá nhân để tránh làm chậm tiến độ của cả ê-kíp. Người đẹp thường xuyên phải làm việc đến nửa đêm, bỏ bữa và không có thời gian nghỉ ngơi.

'Bản sao của Son Ye Jin Hong Kong' làm nhân viên hậu trường ở đài TVB - Ảnh 1'Bản sao của Son Ye Jin Hong Kong' làm nhân viên hậu trường ở đài TVB - Ảnh 2

Không chỉ Lương Siêu Di mà rất nhiều nghệ sĩ trẻ dưới trướng TVB gần đây đã bị đài điều động đi làm việc ở hậu trường, hỗ trợ công tác sản xuất các show truyền hình và sự kiện lớn như Đới Tổ Nhi, Lý Chỉ Tình, Lại Úy Linh, Quan Phong Hinh. Việc để nghệ sĩ làm nhân viên hậu trường của TVB hiện gây bàn tán trong dư luận. Nhiều người cho rằng nhà đài thiếu nguồn cung nghệ thuật và phải để các nghệ sĩ kém tên tuổi làm thêm ở hậu trường trong thời gian chờ việc.

'Bản sao của Son Ye Jin Hong Kong' làm nhân viên hậu trường ở đài TVB - Ảnh 3'Bản sao của Son Ye Jin Hong Kong' làm nhân viên hậu trường ở đài TVB - Ảnh 4

 

Lương Siêu Di sinh năm 1996, được mệnh danh "bản sao của Son Ye Jin". Năm 2022, cô từ Mỹ về Hong Kong dự thi hoa hậu. Người đẹp giành ngôi á hậu 2 và giải phụ Người đẹp ăn ảnh nhất.

Theo On, Lương Siêu Di tốt nghiệp ngành Kinh doanh và Tiếp thị. Cô từng làm công việc tuyển dụng nhân sự trong Facebook. Có vẻ ngoài ngọt ngào, nhưng Lương Siêu Di cho biết bản thân là người nổi loạn, phóng khoáng và yêu thích trò chơi cảm giác mạnh như đua xe địa hình. Cô sở hữu đến 7 hình xăm trên cơ thể. Sau khi đăng quang, cô được TVB sắp xếp tham gia một số sự kiện, chương trình truyền hình. Tuy nhiên, tần suất xuất hiện ít ỏi không thể giúp tên tuổi Lương Siêu Di ghi dấu ấn trên thị trường giải trí Hong Kong.

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