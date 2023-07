Vừa chia tay Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi công khai tình tứ bên 'tình mới'

Mới đây, màn tương tác đầy ngọt ngào của cặp đôi chính trong dự án "Nhân Sinh Lộ Bất Thục" - Trương Tịnh Nghi và Phạm Thừa Thừa khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ.

Mới đây, đoàn làm phim Nhân Sinh Lộ Bất Thục đã đăng tải một video hậu trường vô cùng đặc biệt, hé lộ màn tương tác đầy ngọt ngào của cặp đôi chính Trương Tịnh Nghi và Phạm Thừa Thừa. Cụ thể, video được đăng tải ghi lại khoảnh khắc hậu trường chụp poster của cả hai cho bộ phim điện ảnh Nhân Sinh Lộ Bất Thục.

Có thể thấy, Trương Tịnh Nghi trông vô cùng xinh đẹp trong bộ váy màu hồng nhạt tươi tắn, dịu dàng. Bạn diễn của cô lại gây bất ngờ với dáng vẻ có chút khờ khạo khi đeo cặp kính cận màu đen tuyền. Dù vậy, vẻ điển trai và năng động vốn có của nam diễn viên trẻ vẫn không hề bị lu mờ đi.

Trong suốt quá trình chụp ảnh cho bộ hình, có thể thấy cả Trương Tịnh Nghi và Phạm Thừa Thừa đều rất tập trung và cho thấy được sự chuyên nghiệp của mình. Hai diễn viên trẻ còn có những màn tương tác vô cùng đáng yêu, ngọt ngào, mang đến cho người xem cảm giác thích thú. Điều này càng khiến nhiều người thêm hy vọng vào kĩ năng diễn xuất cùng "phản ứng hóa học" của hai 2 ngôi sao trẻ ở dự án lần này.

Nhân Sinh Lộ Bất Thục là bộ phim điện ảnh do Dịch Tiểu Tinh chỉ đạo sản xuất, xoay quanh về gia đình bốn người vô tình dấn thân vào chuyến hành trình bằng xe tải đầy tiếng cười và nước mắt. Nhân vật tài xế xe tải Châu Đông Hải (do Kiều Sam thủ vai) rất bi quan về chàng rể tương lai Vạn Nhất Phàm (do Phạm Thừa Thừa thủ vai). Để lấy lòng và giành được sự yêu thương của bố vợ tương lai, mẹ vợ Hoắc Mỹ Mỹ (Mã Lệ thủ vai) và con gái Châu Vi Vũ (do Trương Tịnh Nghi thủ vai) đều nỗ lực, cố gắng hết sức nhằm hòa giải, hàn gắn cặp đôi kỳ phùng địch thủ này.

