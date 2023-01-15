Vừa chia tay Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi công khai tình tứ bên 'tình mới'

Sao quốc tế 15/01/2023 07:15

Mới đây, màn tương tác đầy ngọt ngào của cặp đôi chính trong dự án "Nhân Sinh Lộ Bất Thục" - Trương Tịnh Nghi và Phạm Thừa Thừa khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ.

Mới đây, đoàn làm phim Nhân Sinh Lộ Bất Thục đã đăng tải một video hậu trường vô cùng đặc biệt, hé lộ màn tương tác đầy ngọt ngào của cặp đôi chính Trương Tịnh Nghi Phạm Thừa Thừa. Cụ thể, video được đăng tải ghi lại khoảnh khắc hậu trường chụp poster của cả hai cho bộ phim điện ảnh Nhân Sinh Lộ Bất Thục. 

Vừa chia tay Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi công khai tình tứ bên 'tình mới' - Ảnh 1

Có thể thấy, Trương Tịnh Nghi trông vô cùng xinh đẹp trong bộ váy màu hồng nhạt tươi tắn, dịu dàng. Bạn diễn của cô lại gây bất ngờ với dáng vẻ có chút khờ khạo khi đeo cặp kính cận màu đen tuyền. Dù vậy, vẻ điển trai và năng động vốn có của nam diễn viên trẻ vẫn không hề bị lu mờ đi.  

Trong suốt quá trình chụp ảnh cho bộ hình, có thể thấy cả Trương Tịnh Nghi và Phạm Thừa Thừa đều rất tập trung và cho thấy được sự chuyên nghiệp của mình. Hai diễn viên trẻ còn có những màn tương tác vô cùng đáng yêu, ngọt ngào, mang đến cho người xem cảm giác thích thú. Điều này càng khiến nhiều người thêm hy vọng vào kĩ năng diễn xuất cùng "phản ứng hóa học" của hai 2 ngôi sao trẻ ở dự án lần này.

Vừa chia tay Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi công khai tình tứ bên 'tình mới' - Ảnh 2

Nhân Sinh Lộ Bất Thục là bộ phim điện ảnh do Dịch Tiểu Tinh chỉ đạo sản xuất, xoay quanh về gia đình bốn người vô tình dấn thân vào chuyến hành trình bằng xe tải đầy tiếng cười và nước mắt. Nhân vật tài xế xe tải Châu Đông Hải (do Kiều Sam thủ vai) rất bi quan về chàng rể tương lai Vạn Nhất Phàm (do Phạm Thừa Thừa thủ vai). Để lấy lòng và giành được sự yêu thương của bố vợ tương lai, mẹ vợ Hoắc Mỹ Mỹ (Mã Lệ thủ vai) và con gái Châu Vi Vũ (do Trương Tịnh Nghi thủ vai) đều nỗ lực, cố gắng hết sức nhằm hòa giải, hàn gắn cặp đôi kỳ phùng địch thủ này.

Trương Tịnh Nghi đẹp hút hồn trong tạo hình dân quốc với phim điện ảnh 'Vô Danh'

Trương Tịnh Nghi đẹp hút hồn trong tạo hình dân quốc với phim điện ảnh 'Vô Danh'

Mới đây, trong bộ phim điện ảnh "Vô Danh", tạo hình dân quốc của Trương Tịnh Nghi đã được hé lộ những hình ảnh đầu tiên.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Phi Vũ Trương Tịnh Nghi Phạm Thừa Thừa sao hoa ngữ sao châu á Nhân Sinh Lộ Bất Thục

TIN LIÊN QUAN

Trương Tịnh Nghi đẹp hút hồn trong tạo hình dân quốc với phim điện ảnh 'Vô Danh'

Trương Tịnh Nghi đẹp hút hồn trong tạo hình dân quốc với phim điện ảnh 'Vô Danh'

Trương Tịnh Nghi hóa 'kỵ sĩ công chúa' cực độc lạ khiến dân tình 'dậy sóng' khắp cõi mạng

Trương Tịnh Nghi hóa 'kỵ sĩ công chúa' cực độc lạ khiến dân tình 'dậy sóng' khắp cõi mạng

Rộ tin Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chính thức công khai hẹn hò, netizen vui sướng đến phát điên

Rộ tin Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chính thức công khai hẹn hò, netizen vui sướng đến phát điên

Lý do Vương Hạc Đệ, Trần Phi Vũ 'vượt mặt' đàn chị Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh trong năm 2022

Lý do Vương Hạc Đệ, Trần Phi Vũ 'vượt mặt' đàn chị Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh trong năm 2022

Sau màn hợp tác ăn ý trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi được cho là đang sống chung với nhau vì lý do này?

Sau màn hợp tác ăn ý trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi được cho là đang sống chung với nhau vì lý do này?

Bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh đi ăn tối cùng gia đình Trần Phi Vũ, phải chăng sắp hợp tác dự án phim mới?

Bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh đi ăn tối cùng gia đình Trần Phi Vũ, phải chăng sắp hợp tác dự án phim mới?

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 30 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 33 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân