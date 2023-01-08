Trương Tịnh Nghi đẹp hút hồn trong tạo hình dân quốc với phim điện ảnh 'Vô Danh'

Sao quốc tế 08/01/2023 14:35

Mới đây, trong bộ phim điện ảnh "Vô Danh", tạo hình dân quốc của Trương Tịnh Nghi đã được hé lộ những hình ảnh đầu tiên.

Sức hút của Chiếc bật lửa và váy công chúa đã khẳng định vị trí của Trương Tịnh Nghi trong làng giải trí Hoa ngữ. Nhan sắc không quá nổi bật nhưng nữ diễn viên sinh năm 1999 được ví như những mỹ nhân Hong Kong thập niên 80, 90 và không ngừng nỗ lực chứng minh sức hút cùng năng lực của mình.

Mới đây, Trương Tịnh Nghi khiến khán giả vô cùng mong chờ những dự án tiếp theo của mình. Bên cạnh phim truyền hình Anh bước ra từ ngọn lửa đóng cùng Hoàng Cảnh Du, "công chúa" tiếp tục sẽ tham gia vào phim điện ảnh Vô Danh - có sự tham gia của Vương Nhất Bác và siêu sao Lương Triều Vỹ.

Trương Tịnh Nghi đẹp hút hồn trong tạo hình dân quốc với phim điện ảnh 'Vô Danh' - Ảnh 1

Đáng chú ý, trong bộ phim điện ảnh "Vô Danh", Trương Tịnh Nghi đã được hé lộ những hình ảnh đầu tiên. Có vẻ như cô cùng với Vương Nhất Bác sẽ tạo nên một chuyện tình thời dân quốc với nhiều diễn biến gay cấn. Cư dân mạng nhận xét, Trương Tịnh Nghi có những nét đẹp cổ điển, trong trẻo của những mỹ nhân thời xưa, nên trong tạo hình thời dân quốc, thực sự ngôi sao sinh năm 1999 quá hợp.

Trương Tịnh Nghi đẹp hút hồn trong tạo hình dân quốc với phim điện ảnh 'Vô Danh' - Ảnh 2Trương Tịnh Nghi đẹp hút hồn trong tạo hình dân quốc với phim điện ảnh 'Vô Danh' - Ảnh 3Trương Tịnh Nghi đẹp hút hồn trong tạo hình dân quốc với phim điện ảnh 'Vô Danh' - Ảnh 4Trương Tịnh Nghi đẹp hút hồn trong tạo hình dân quốc với phim điện ảnh 'Vô Danh' - Ảnh 5

Trương Tịnh Nghi từng thi đỗ Học viện điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc) hệ diễn xuất vào năm 2017. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt đẹp, trong sáng được đánh giá là thí sinh có gương mặt đẹp nhất học viện điện ảnh Bắc Kinh năm 2017 với số điểm thi tuyển khá cao. Ngôi sao trẻ được chính Châu Tấn dìu dắt, chỉ bảo và đặt niềm hi vọng. Tháng 12/2018, nữ diễn viên trẻ tham gia diễn xuất lần đầu trong phim Bầu trời của thiếu niên Phong Khuyển. Nhân vật Lý An Nhiên đánh dấu bước đầu gia nhập giới giải trí Hoa ngữ của Trương Tịnh Nghi.

Gương mặt cân đối, khả năng diễn xuất khá tốt bằng ánh mắt và biểu cảm phong phú trên nét mặt là lợi thế của nữ diễn viên 23 tuổi. Với sự hậu thuẫn của "đàn chị" Châu Tấn cùng nỗ lực tự thân, Trương Tịnh Nghi sớm gia nhập đường đua tiểu hoa đán của thế hệ nghệ sĩ trẻ như Quan Hiểu Đồng, Châu Dã, Triệu Lộ Tư.

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