Trương Tịnh Nghi đẹp hút hồn trong tạo hình dân quốc với phim điện ảnh 'Vô Danh'

Sức hút của Chiếc bật lửa và váy công chúa đã khẳng định vị trí của Trương Tịnh Nghi trong làng giải trí Hoa ngữ. Nhan sắc không quá nổi bật nhưng nữ diễn viên sinh năm 1999 được ví như những mỹ nhân Hong Kong thập niên 80, 90 và không ngừng nỗ lực chứng minh sức hút cùng năng lực của mình.

Mới đây, Trương Tịnh Nghi khiến khán giả vô cùng mong chờ những dự án tiếp theo của mình. Bên cạnh phim truyền hình Anh bước ra từ ngọn lửa đóng cùng Hoàng Cảnh Du, "công chúa" tiếp tục sẽ tham gia vào phim điện ảnh Vô Danh - có sự tham gia của Vương Nhất Bác và siêu sao Lương Triều Vỹ.