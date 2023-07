Không phải Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi khiến dân tình 'quắn quéo' khi lộ ảnh bùng nổ chemistry với Phạm Thừa Thừa

Trước những hình ảnh "ngọt sâu răng" này, không ít fan đã gọi tên Trần Phi Vũ, vì một số người giờ đây vẫn còn đắm chìm trong xúc cảm của hai nhân vật Lý Tuân và Chu Vận. Tuy nhiên, cả Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đều có con đường riêng cho mình. Cả hai gần như không có tương tác gì trong lúc phim chiếu cho đến khi kết thúc, thậm chí còn không ngại "đánh lẻ" và "cặp kè" bạn diễn mới trên màn ảnh.

Nói thêm về Con Đường Đời Không Quen, đây là một bộ phim điện ảnh do Dịch Tiểu Tinh đạo diễn, có sự tham gia của các diễn viên: Kiều Sam, Mã Lệ, Phạm Thừa Thừa, Trương Tịnh Nghi,… Phim kể về một gia đình bốn người vô tình dấn thân vào chuyến hành trình bằng xe tải đầy tiếng cười và nước mắt: tài xế xe tải Châu Đông Hải (do Kiều Sam thủ vai) rất bi quan về chàng rể tương lai Vạn Nhất Phàm (do Phạm Thừa Thừa thủ vai).

Để giành được sự ưu ái của bố vợ tương lai, mẹ vợ Hoắc Mỹ Mỹ (Mã Lệ thủ vai) và con gái Châu Vi Vũ (do Trương Tịnh Nghi thủ vai) cũng cố gắng hết sức để hòa giải cặp đôi kỳ phùng địch thủ này. Liệu Vạn Nhất Phàm kém may mắn có thể vượt qua bài kiểm tra của bố vợ tương lai Châu Đông Hải trong chuyến hành trình này không?