Không phải Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi khiến dân tình 'quắn quéo' khi lộ ảnh bùng nổ chemistry với Phạm Thừa Thừa

Sao quốc tế 07/01/2023 12:39

Loạt ảnh couple tràn ngập sự ngọt ngào, đáng yêu của Trương Tịnh Nghi và Phạm Thừa Thừa khiến ai nấy đều "đứng ngồi không yên".

Sau thành công của Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm EmTrương Tịnh Nghi trở thành một trong những diễn viên có số lượng fan đông đảo và được săn đón tại Cbiz. Nhờ vào khả năng diễn xuất chuyên nghiệp cùng với vẻ ngoài ưa nhìn, Trương Tịnh Nghi được coi là một nhân tố tiềm năng của giới phim điện ảnh và truyền hình Trung Quốc.

Mới đây, trang weibo của bộ phim Con Đường Đời Không Quen (God Speed) có sự tham gia diễn xuất của Trương Tịnh Nghi và Phạm Thừa Thừa đăng trailer cùng với những hình ảnh đầu tiên của dự án khiến khán giả vô cùng thích thú.

Không phải Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi khiến dân tình 'quắn quéo' khi lộ ảnh bùng nổ chemistry với Phạm Thừa Thừa - Ảnh 1

Ở những hình ảnh đầu tiên, Trương Tịnh Nghi không ngần ngại có những cử chỉ thân mật, tạo dáng nhí nhố cùng Phạm Thừa Thừa. Cặp đôi khiến khán giả đứng ngồi không yên trước sự ngọt ngào quá đỗi. Có thể nói nữ ngôi sao rất chuyên nghiệp, nhập tâm vào vai diễn và dù chỉ là những hình ảnh quảng bá, cũng đủ thấy đôi nam nữ chính đã "bùng nổ" couple ra sao.

Không phải Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi khiến dân tình 'quắn quéo' khi lộ ảnh bùng nổ chemistry với Phạm Thừa Thừa - Ảnh 2

Không phải Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi khiến dân tình 'quắn quéo' khi lộ ảnh bùng nổ chemistry với Phạm Thừa Thừa - Ảnh 3

Không phải Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi khiến dân tình 'quắn quéo' khi lộ ảnh bùng nổ chemistry với Phạm Thừa Thừa - Ảnh 4

Trước những hình ảnh "ngọt sâu răng" này, không ít fan đã gọi tên Trần Phi Vũ, vì một số người giờ đây vẫn còn đắm chìm trong xúc cảm của hai nhân vật Lý Tuân và Chu Vận. Tuy nhiên, cả Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đều có con đường riêng cho mình. Cả hai gần như không có tương tác gì trong lúc phim chiếu cho đến khi kết thúc, thậm chí còn không ngại "đánh lẻ" và "cặp kè" bạn diễn mới trên màn ảnh.

Không phải Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi khiến dân tình 'quắn quéo' khi lộ ảnh bùng nổ chemistry với Phạm Thừa Thừa - Ảnh 5

Không phải Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi khiến dân tình 'quắn quéo' khi lộ ảnh bùng nổ chemistry với Phạm Thừa Thừa - Ảnh 6

Nói thêm về Con Đường Đời Không Quen, đây là một bộ phim điện ảnh do Dịch Tiểu Tinh đạo diễn, có sự tham gia của các diễn viên: Kiều Sam, Mã Lệ, Phạm Thừa Thừa, Trương Tịnh Nghi,… Phim kể về một gia đình bốn người vô tình dấn thân vào chuyến hành trình bằng xe tải đầy tiếng cười và nước mắt: tài xế xe tải Châu Đông Hải (do Kiều Sam thủ vai) rất bi quan về chàng rể tương lai Vạn Nhất Phàm (do Phạm Thừa Thừa thủ vai).

Để giành được sự ưu ái của bố vợ tương lai, mẹ vợ Hoắc Mỹ Mỹ (Mã Lệ thủ vai) và con gái Châu Vi Vũ (do Trương Tịnh Nghi thủ vai) cũng cố gắng hết sức để hòa giải cặp đôi kỳ phùng địch thủ này. Liệu Vạn Nhất Phàm kém may mắn có thể vượt qua bài kiểm tra của bố vợ tương lai Châu Đông Hải trong chuyến hành trình này không? 

Loạt ảnh Trương Tịnh Nghi thuở mới trở thành học trò Châu Tấn - Trần Khôn khiến dân tình thích thú

Loạt ảnh Trương Tịnh Nghi thuở mới trở thành học trò Châu Tấn - Trần Khôn khiến dân tình thích thú

Nổi lên sau Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, ít ai biết, cô nàng xinh đẹp này chính là ‘học trò cưng’ của Châu Tấn – Trần Khôn. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh thuở mới vào khóa học dạy diễn xuất của Trần Khôn và Châu Tấn.

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