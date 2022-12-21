Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa: Hoàng Cảnh Du gây ấn tượng với cảnh bế Trương Tịnh Nghi chỉ bằng một tay

Sao quốc tế 21/12/2022 11:26

Cảnh quay ở phim trường Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa của cặp đôi chính Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi nhận nhiều sự chú ý.

Sau thành công của bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, Trương Tịnh Nghi ngày càng được khán giả quý mến và quan tâm nhiều hơn. Gần đây, dự án phim mới mang tên Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa của cô đóng chính cùng Hoàng Cảnh Du cũng gây được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Những hình ảnh từ hậu trường của cả hai cũng liên tục được leak ra chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. 

Mới đây, hậu trường mới nhất của bộ phim Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa đã gây chú ý với các fan hâm mộ bằng cảnh siêu ngọt của cặp đôi chính. Theo đó, Hoàng Cảnh Du gây ấn tượng mạnh khi bế Trương Tịnh Nghi chỉ bằng một tay, trong khi tay còn lại thì xách đồ. 

Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa: Hoàng Cảnh Du gây ấn tượng với cảnh bế Trương Tịnh Nghi chỉ bằng một tay - Ảnh 1

Không chỉ có chiều cao khủng, dáng người khỏe khoắn, Hoàng Cảnh Du cũng rất có duyên với các thể loại phim hành động nên cường độ rèn luyện thể lực cũng rất cao. Chính vì thế, những cảnh bồng bế bạn diễn nữ, Hoàng Cảnh Du đều có thể làm "rất ngọt". 

Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa: Hoàng Cảnh Du gây ấn tượng với cảnh bế Trương Tịnh Nghi chỉ bằng một tay - Ảnh 2

Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa: Hoàng Cảnh Du gây ấn tượng với cảnh bế Trương Tịnh Nghi chỉ bằng một tay - Ảnh 3

Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nhĩ Đông Thố Tử xoay quanh Nam Sơ với tư cách là diễn viên chính của bộ phim Tấn công bạn trai cũ sắp được phát sóng. Một ngày nọ, cô tham gia một mini game trong chương trình tuyên truyền phim và bị thua, nội dung phạt là phải gọi điện cho bạn trai cũ, vì thế cô đã gọi cho Lâm Lục Kiêu.

Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa: Hoàng Cảnh Du gây ấn tượng với cảnh bế Trương Tịnh Nghi chỉ bằng một tay - Ảnh 4

Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa: Hoàng Cảnh Du gây ấn tượng với cảnh bế Trương Tịnh Nghi chỉ bằng một tay - Ảnh 5

Năm Nam Sơ mười sáu tuổi, Lâm Lục Kiêu đã cứu cô ra khỏi đám cháy, từ đó hình ảnh anh mặc bộ đồ lính cứu hỏa bước ra từ trong ánh lửa cứ thế khắc sâu vào trong lòng cô. Nhiều năm sau gặp lại, anh giống như một thỏi nam châm, lúc nào cũng hấp dẫn cô, lực hút lớn đến mức cô khó lòng kháng cự mà quyết tâm theo đuổi anh.

Bắt chộp khoảnh khắc '3 người 1 gia đình' của Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du trong Anh Ấy Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa khiến dân tình phấn khích

Bắt chộp khoảnh khắc '3 người 1 gia đình' của Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du trong Anh Ấy Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa khiến dân tình phấn khích

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc '3 người 1 gia đình' của cặp đôi Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du trong hậu trường phim Anh Ấy Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa.

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Bắt chộp khoảnh khắc '3 người 1 gia đình' của Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du trong Anh Ấy Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa khiến dân tình phấn khích

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