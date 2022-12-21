Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa: Hoàng Cảnh Du gây ấn tượng với cảnh bế Trương Tịnh Nghi chỉ bằng một tay

Sau thành công của bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, Trương Tịnh Nghi ngày càng được khán giả quý mến và quan tâm nhiều hơn. Gần đây, dự án phim mới mang tên Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa của cô đóng chính cùng Hoàng Cảnh Du cũng gây được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Những hình ảnh từ hậu trường của cả hai cũng liên tục được leak ra chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Mới đây, hậu trường mới nhất của bộ phim Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa đã gây chú ý với các fan hâm mộ bằng cảnh siêu ngọt của cặp đôi chính. Theo đó, Hoàng Cảnh Du gây ấn tượng mạnh khi bế Trương Tịnh Nghi chỉ bằng một tay, trong khi tay còn lại thì xách đồ.