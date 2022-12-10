Với thành công vượt của "Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa", bên cạnh nam chính Trần Phi Vũ, nữ chính “Chu Vận” Trương Tịnh Nghi cũng được chú ý hơn bao giờ hết.

Trương Tịnh Nghi được trang 163 nhận xét đẹp dịu dàng, nụ cười hồn nhiên và đôi mắt biết nói, phù hợp với các bộ phim đề tài học sinh, sinh viên, người trẻ lập nghiệp. Nhiều khán giả đặt biệt danh cho cô là "Tình đầu", "Nữ thần thanh xuân". Mới đây, Trương Tịnh Nghi chia sẻ loạt ảnh diện váy xanh bồng bềnh cưỡi trên lưng ngựa cực độc đáo, kèm theo dòng trạng thái: "Kỵ sĩ công chúa".

Nhờ thành công ngoài sức mong đợi của "Chiếc bật lửa và váy công chúa", nhiều khán giả đánh giá Trương Tịnh Nghi sinh ra để dành cho vai diễn Chu Vận, giúp sức hút của bộ phim ngôn tình này. Trong phim, Lý Tuân từng nói, Chu Vận là người biết suy nghĩ thấu đáo cho người khác. Cô luôn quan tâm cảm xúc, công việc của mọi người và sẵn sàng giúp đỡ. Điều này cũng phần nào giống với Trương Tịnh Nghi ngoài đời. Thực tế, Trương Tịnh Nghi vốn là con người cương quyết, mạnh mẽ và không dễ bị chèn ép. Tính cách này cũng giúp cô phù hợp với vai Chu Vận.

Điều đó cho thấy, Trương Tịnh Nghi là một người rất nghiêm túc với công việc, vai diễn của mình. Cô là một nhân tố góp phần giúp "Chiếc bật lửa và váy công chúa" chạm đến trái tim khán giả. Trương Tịnh Nghi sinh năm 1999, cao 1,68 m. Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, ký hợp đồng với công ty của Châu Tấn, Trần Khôn từ thời sinh viên. Người đẹp còn được đào tạo tại trường diễn xuất do Châu Tấn mở. Thời điểm vẫn là sinh viên, Trương Tịnh Nghi đã được Trần Khôn nhìn trúng, thậm chí còn nhận nữ diễn viên là con gái đỡ đầu, bản thân cô cũng rất thân thiết với Đại hoa đán Châu Tấn. So với các nữ đồng nghiệp cùng lứa chủ yếu đóng phim truyền hình, thương mại, Trương Tịnh Nghi lại phát triển sự nghiệp đồng thời ở cả màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ. Hiện tại, lượng người theo dõi theo dõi cô tăng lên chóng mặt, tới vài triệu lượt theo dõi, mức độ nổi tiếng ngang ngửa với Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-tinh-nghi-hoa-ky-si-cong-chua-cuc-oc-la-khien-dan-tinh-day-song-khap-coi-mang-533482.html