Nổi tiếng là ‘thánh để mặt mộc’ vẫn xinh, Trương Tịnh Nghi vẫn bị chê vì điều này?

Sao quốc tế 06/12/2022 15:51

Mới đây, một cư dân mạng đã bật chế độ 'chê' nhan sắc của Trương Tịnh Nghi vì điều này.

Sau độ hot của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, tên tuổi của dàn cast chính là Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi được công chúng biết đến nhiều hơn, đặc biệt là những câu chuyện xoay quanh cặp đôi này.

Được biết, nữ chính Trương Tịnh Nghi thuộc sự quản lý của công ty Đông Thân Vị Lai do hai ngôi sao hạng A của Hoa ngữ - Châu Tấn và Trần Khôn thành lập từ năm 2018. Không những thế, cô nàng từng thi đỗ Học viện điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc) hệ diễn xuất vào năm 2017. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt đẹp, trong sáng được đánh giá là thí sinh có gương mặt đẹp nhất học viện điện ảnh Bắc Kinh năm đó với số điểm thi tuyển khá cao.

Nổi tiếng là ‘thánh để mặt mộc’ vẫn xinh, Trương Tịnh Nghi vẫn bị chê vì điều này? - Ảnh 1
Trương Tịnh Nghi là 'học trò cưng' được Châu Tấn dìu dắt - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng lan truyền khoảnh khắc Trương Tịnh Nghi trong buổi lễ tốt nghiệp của Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Tuy nhiên, một số khán giả đã để lại bình luận chê Trương Tịnh Nghi kém sắc hơn những bạn học của mình. Cụ thể, nhiều người nói rằng nhan sắc của cô quá đại trà, không sắc sảo hay có nét gì nổi bật.

Nổi tiếng là ‘thánh để mặt mộc’ vẫn xinh, Trương Tịnh Nghi vẫn bị chê vì điều này? - Ảnh 2

Nổi tiếng là ‘thánh để mặt mộc’ vẫn xinh, Trương Tịnh Nghi vẫn bị chê vì điều này? - Ảnh 3
Trương Tịnh Nghi bị chê kém nổi bật hơn các bạn khác trong ảnh tốt nghiệp - Ảnh: Internet

Bình luận trên đã nhận nhiều lời phản bác của cộng đồng mạng, so với những cô gái khác sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, Trương Tịnh Nghi được đánh giá là làn gió mới của Cbiz khi đẹp dịu dàng, thanh tú. Nhiều khán giả nhận xét cô có khí chất "công chúa", không cần cầu kỳ vẫn nổi bật giữa đám đông.

Nổi tiếng là ‘thánh để mặt mộc’ vẫn xinh, Trương Tịnh Nghi vẫn bị chê vì điều này? - Ảnh 4
Bình luận trên nhận nhiều lời phản bác, so với những cô gái khác sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, Trương Tịnh Nghi được đánh giá là làn gió mới của Cbiz khi đẹp dịu dàng, thanh tú - Ảnh: Internet

Được biết, Trương Tịnh Nghi đã nổi tiếng ngay từ thời đi học nhờ vào ngoại hình. Nữ diễn viên hiếm khi trang điểm đậm hay nhuộm tóc. Cô thường để tóc đen đơn giản, vẻ đẹp mộc mạc giúp tôn lên làn da trắng mịn không tì vết của nữ chính Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa.

Nổi tiếng là ‘thánh để mặt mộc’ vẫn xinh, Trương Tịnh Nghi vẫn bị chê vì điều này? - Ảnh 5
Sức hút của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã khẳng định vị trí của Trương Tịnh Nghi trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh: Internet

Sức hút của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã khẳng định vị trí của Trương Tịnh Nghi trong làng giải trí Hoa Ngữ. Nhan sắc không quá nổi bật nhưng nữ diễn viên sinh năm 1999 được ví như những mỹ nhân Hong Kong thập niên 80, 90 và không ngừng nỗ lực chứng minh sức hút cùng năng lực của mình.

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Mạng xã hội xứ Trung vừa công bố bảng xếp hạng điểm douban của các phim Hoa Ngữ lên phim sóng vào năm 2022. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã lập thành tích khủng, vượt xa phim của đàn chị Dương Mịch.

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