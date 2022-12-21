Trương Tịnh Nghi 'rời xa' Trần Phi Vũ là 'bão tố': phim mới đóng cùng Hoàng Cảnh Du liên tục gặp thị phi

Được biết, trong thời điểm Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em lên sóng, Trương Tịnh Nghi đã bắt đầu ghi hình dự án mới mang tên Anh Ấy Bước Ra Từ Ngọn Lửa . Nhưng điều đáng nói, bạn diễn cùng cô trong dự án lần này là Hoàng Cảnh Du , nam diễn viên không nhận được nhiều sự ủng hộ từ cư dân mạng bởi loạt tai tiếng trong quá khứ.

Sau thành công của Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đều có con đường riêng cho mình. Thời gian gần đây, cả hai không ngại "đánh lẻ" và "cặp kè" bạn diễn mới trên màn ảnh. Thế nhưng với Trương Tịnh Nghi, đó lại là trường hợp mang đến không ít rắc rối.

Hoàng Cảnh Du nổi lên như diều gặp gió sau vai chính trong phim Thượng Ẩn. Thế nhưng, anh cũng là một mỹ nam bị gắn mác đào hoa và tai tiếng bậc nhất xứ Trung. Trước đây, Hoàng Cảnh Du bị báo chí Trung Quốc khui chuyện bí mật kết hôn và còn bạo hành vợ, khiến hình tượng đẹp đẽ của anh nhanh chóng bị phá hủy. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục vướng ồn ào chuyện tình cảm với "mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba trong thời gian quay phim Hạnh phúc trong tầm tay, lên sóng vào tháng 5/2020.

Chính điều này đã làm ảnh hưởng đến Trương Tịnh Nghi không ít, khiến cô nhận nhiều chỉ trích. Thêm nữa, người hâm mộ cũng cho rằng bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em chỉ vừa kết thúc, nhiệt của cặp đôi Lý Tuân - Chu Vận vẫn còn chưa giảm thế nên đây không phải thời điểm lý tưởng để Trương Tịnh Nghi nhận dự án mới, lại có tuyến tình cảm với người khác, điều này không khác gì hành động "phá couple".

Loạt tranh cãi đó vẫn chưa dừng lại khi netizen tiếp tục tấn công Trương Tịnh Nghi vì trong phim Anh Ấy Bước Ra Từ Ngọn Lửa, nữ diễn viên bị bắt gặp sử dụng diễn viên đóng thế. Đáng nói, người đóng thế này lại là… đàn ông giả làm phụ nữ, có một số cảnh tình tứ với Hoàng Cảnh Du. Từ đây có những ý kiến cho rằng Trương Tịnh Nghi không hề kính nghiệp, tự đóng tự diễn mọi phân cảnh của mình như cô đã nói trước đó.

Tuy nhiên cũng có một số fan lên tiếng giải thích rằng vốn dĩ đó là cảnh nguy hiểm, Trương Tịnh Nghi đã thử qua nhưng không thành nên đành nhờ đóng thế. Dù vậy, nhiều người vẫn bày tỏ sự thất vọng không nhỏ với học trò của Châu Tấn.

Dù vướng ồn ào không đáng có nhưng người hâm mộ vẫn kỳ vọng Trương Tịnh Nghi với kỹ năng diễn xuất tốt, cộng thêm sự hậu thuận khủng, khi có "bố mẹ nuôi" là hai ngôi sao kỳ cựu trong làng giải trí Hoa ngữ - Trần Khôn và Châu Tấn, nữ diễn viên sẽ rất có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Nói thêm về Anh Ấy Bước Ra Từ Ngọn Lửa, phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử, nội dung xoay quanh chuyện tình yêu của chàng lính cứu hỏa Lâm Lục Kiêu (Hoàng Cảnh Du) và nữ diễn viên xinh đẹp Nam Sơ (Trương Tịnh Nghi). Về lịch phát sóng chính thức, hiện tại phía đoàn phim vẫn chưa đưa ra thông báo nào.