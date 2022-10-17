Dân tình xứ Trung cho rằng việc ''tình mới'' của Hoàng Cảnh Du sử dụng thế thân là đàn ông không khác nào thể hiện sự thiếu tôn trọng với nam diễn viên.

Làng điện ảnh xứ Trung trong những năm vừa qua đã và đang cho ra mắt hàng loạt nữ diễn viên trẻ tuổi đầy tài năng, có thể kể đến một vài cái tên như Triệu Lộ Tư hay Vương Sở Nhiên khi đều đã đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, theo một số netizen Trương Tịnh Nghi hứa hẹn cũng sẽ là một ngôi sao sáng trong Cbiz tới đây. Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet Trương Tịnh Nghi là nữ diễn viên trẻ đang tạo được sự chú ý ở làng giải trí Hoa ngữ. Cô gây ấn tượng thông qua các tác phẩm Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau, Bầu Trời Thiếu Niên Phong Khuyển, Nhất Kiến Khuynh Tâm...

Tuy nhiên, tưởng chừng như mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ thì sóng gió đã bắt đầu ập đến với nữ diễn viên này. Cụ thể, cô nàng hiện đang tham gia dự án Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa với Hoàng Cảnh Du. Đây vốn là một trong những dự án được ngóng chờ nhất ở thởi điểm hiện tại nhưng đáng nói tại hậu trường của phim cô nàng đã sử dụng thế thân và danh tính thế thân của Trương Tịnh Nghi lại là con trai thay vì con gái.

Nam diễn viên thế thân của Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet Việc này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều khi một số người tỏ ra không đồng tình với cách xử lý của người đẹp sinh năm 1999. Ngoài ra số khác còn cho rằng lý do chính là bởi vì trong thời gian vừa qua, đoàn đội của nữ diễn viên liên tục lên bài kính nghiệp, khen cô tự mình đóng các cảnh treo cáp nguy hiểm. Chính vì vậy mà ngay sau khi bị bại lộ phải sử dụng diễn viên đóng thế đã khiến cho hình ảnh của cô ít nhiều bị ảnh hưởng đáng kể.

Một số người giải thích, trước đó đúng là người đẹp họ Trương đã tự mình thực hiện cảnh treo dây cáp. Tuy nhiên, do thật sự nguy hiểm nên cô và đoàn phim mới quyết định sử dụng diễn viên đóng thế. Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Nhĩ Đông Thỏ Tử. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện tình yêu về người lính phòng cháy chữa cháy Lâm Lục Kiêu và nữ diễn viên - “yêu tinh quốc dân” Nam Sơ. Đây là một trong những tiểu thuyết hiếm hoi viết về hình tượng người lính cứu hỏa được khán giả yêu thích.

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