Bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh đi ăn tối cùng gia đình Trần Phi Vũ, phải chăng sắp hợp tác dự án phim mới?

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước những hình ảnh Trần Phi Vũ cùng mẹ và Huỳnh Hiểu Minh đi ăn tối.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi xôn xao trước những hình ảnh bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh đi ăn tối cùng với gia đình Trần Phi Vũ. Ngay sau khi lan truyền khắp cõi mạng, nhiều người nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh gặp mặt và đang bàn bạc dự án điện ảnh sắp tới với đạo diễn Trần Khải Ca.

Trần Khải Ca được coi là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của thế hệ nhà làm phim thứ 5 của điện ảnh Trung Quốc. Phim của vị đạo diễn thường được đánh giá rất cao về mặt hình ảnh và cách kể chuyện trong đó đáng chú ý nhất phải kể tới Bá Vương biệt cơ, bộ phim đầu tiên của Trung Quốc được trao giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes. Do đó, việc Huỳnh Hiểu Minh hợp tác với Trần Khải Ca rất đáng được mong chờ.

Thời gian gần đây, Huỳnh Hiểu Minh được cho là đang hẹn hò với hotgirl Diệp Kha. Sau 10 tháng ly hôn, rộ lên nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái mới đang chung sống. Nam diễn viên họ Huỳnh thậm chí còn đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ và lên kế hoạch gây dựng cuộc sống mới bên hot girl nóng bỏng. Ngoài ra, Huỳnh Hiểu Minh có dấu hiệu tu sửa lại căn biệt thự 5 tầng - tổ ấm cũ của anh và Angela Baby.

Rộ tin Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ hợp tác trong một dự án phim song nam chủ? Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Trần Phi Vũ và Vương Hạc Đệ sắp hợp tác đóng phim chung.

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