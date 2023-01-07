Rộ tin Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ hợp tác trong một dự án phim song nam chủ?

Sao quốc tế 07/01/2023 10:30

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Trần Phi Vũ và Vương Hạc Đệ sắp hợp tác đóng phim chung.

Mới đây, mạng xuất hiện thông tin cho biết có nhà sản xuất đang tiếp xúc Trần Phi VũVương Hạc Đệ cho một dự án song nam chủ. Đây là một bộ phim có hai nam chính chứ không phải đam mỹ chuyển thể. Ngay sau đó, thông tin này vừa được đưa ra đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng. 

Trần Phi Vũ và Vương Hạc Đệ là hai mỹ nam 9x đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng thời gian gần đây. Trần Phi Vũ đã có cơ hội tỏa sáng với vai chính trong Chiếu sáng anh, sưởi ấm em (Chiếc bật lửa và váy công chúa) được chuyển thể từ tiểu thuyết Chiếc bật lửa và váy công chúa.

Nhân vật Lý Tuân của tài tử đã gây bão truyền thông và các diễn đàn mạng xã hội. Vai diễn được cho là phù hợp với Trần Phi Vũ với gương mặt đẹp trai, mái tóc vàng và biểu cảm “trong nóng ngoài lạnh”. Mặt khác, kỹ năng diễn xuất và ngoại hình Trần Phi Vũ cũng được công nhận qua các tập đã phát sóng.

Rộ tin Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ hợp tác trong một dự án phim song nam chủ? - Ảnh 1

Bên cạnh đó, sau sự thành công của vai diễn Đông Phương Thanh Thương trong Thương Lan Quyết, danh tiếng của Vương Hạc Đệ bước sang một trang mới. Anh chàng trở thành một hiện tượng mới được công chúng săn đón nhiệt tình, người hâm mộ tăng vọt nhanh chóng.

Theo nhiều người nhận định, diễn xuất của Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết không quá xuất sắc. Dù nhiều cảnh nam diễn viên khá đơ. Tuy nhiên, nhân vật Ma tôn Đông Phương Thanh Thương được xây dựng với tính cách bá đạo, thú vị, là điểm thu hút khán giả.

Rộ tin Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ hợp tác trong một dự án phim song nam chủ? - Ảnh 2

Sau Vương Hạc Đệ không lâu, Trần Phi Vũ cũng khiến khán giả đứng ngồi không yên khi vào vai nam chính trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Ngoại hình cực phẩm hợp hình tượng nhân vật của anh chàng nhanh chóng trở thành đề tài bán tán xôn xao trên các diễn đàn mạng. Không thể phủ nhận được rằng bộ phim này đã giúp ích rất nhiều cho Trần Phi Vũ.

Từng đóng trùng vai diễn, lại là những mỹ nam điển trai vậy nên dân tình đều hi vọng Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ có thể đóng chung phim. Tuy nhiên hiện tại thông tin này vẫn chưa được xác nhận.

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