Trần Phi Vũ sẽ là nam chính trong dự án xuyên không Hắc Liên Hoa Công Lược Thủ Sách?

Nam diễn viên Trần Phi Vũ được cho là sẽ đảm nhận vai chính trong dự án phim cổ trang xuyên không Hắc Liên Hoa Công Lược Thủ Sách.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới dây, ông chủ của công ty Hằng Tinh Dẫn Lực đã ấn like bài viết trên mạng xã hội của Trần Phi Vũ. Trước đó, vị này chưa từng tương tác với người lại mà chỉ có động thái trên MXH với những diễn viên mà mình từng hợp tác hoặc sắp hợp tác.

Bên cạnh đó, công ty Hằng Tinh Dẫn Lực sẽ là nhà sản chính của dự án Hắc Liên Hoa Công Lược Thủ Sách. Vì vậy, nhiều blogger nổi tiếng đã tin chắc rằng Trần Phi Vũ đã được nhắm vào đến cho vai nam chính của tác phẩm này. Về phần nữ chính, nhiều người khẳng định sẽ là nữ diễn viên Điền Hi Vi.

Hắc Liên Hoa Công Lược Thủ Sách là tiểu thuyết thuộc thể loại tình cảm, cổ trang xuyên không của tác giả Bạch Vũ Trích Điêu Cung. Truyện kể về cô gái Lăng Diệu Diệu sau khi xuyên không vào ai nữ phụ thứ 3 trong một tiểu thuyết đã phải hoàn thành nhiều thử thách do hệ thống đưa ra.

Trong những thử thách mà Lăng Diệu Diệu phải hoàn thành có cả việc chia rẽ cặp đôi chính và tấn công nhân vật Hắc Liên Hoa có tính cách nóng lạnh thất thường. Tuy nhiên, giữa chừng Lăng Diệu Diệu lại nhận ra điều khác thường đó là Hắc Liên Hoa ngày càng quan tâm đến cô.

Trần Phi Vũ tung loạt ảnh mãn nhãn trong trang phục giới hạn mừng năm mới khiến fan phấn khích Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Trần Phi Vũ đã chính thức trở thành người phát ngôn cho một thương hiệu thời trang mùa đông nổi tiếng đến từ Canada, kèm theo loạt ảnh mãn nhãn khiến fan thích thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-phi-vu-se-la-nam-chinh-trong-du-an-xuyen-khong-hac-lien-hoa-cong-luoc-thu-sach-538872.html