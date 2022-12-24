Trần Phi Vũ tung loạt ảnh dưới góc nhà cổ, vẻ đẹp mãn nhãn tựa thiếu gia của thời Trung Hoa Dân Quốc

Sao quốc tế 24/12/2022 14:18

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình loạt ảnh Trần Phi Vũ đón chào ngày Đông Chí.

Nhờ vào thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa mà dàn cast chính và nhất là Trần Phi Vũ đã nhận về thêm vô số sự yêu mến từ khán giả. Với ngoại hình đầy cuốn hút cùng kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp, nhập vai của mình trong phim, anh xuất sắc trở thành nghệ sĩ nhờ tác phẩm mà có lượng tăng fan nhiều nhất tháng 11. Cụ thể, lượng fan hâm mộ anh chàng hiện đang có tổng cộng 3.660.004 fan trên tất cả các nền tảng mạng xã hội.

Trần Phi Vũ tung loạt ảnh dưới góc nhà cổ, vẻ đẹp mãn nhãn tựa thiếu gia của thời Trung Hoa Dân Quốc - Ảnh 1
Trần Phi Vũ xuất sắc trở thành nghệ sĩ nhờ tác phẩm mà có lượng tăng fan nhiều nhất tháng 11 - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình loạt ảnh mới nhất của Trần Phi Vũ. Theo đó như nhiều nghệ sĩ xứ Trung khác, Trần Phi Vũ cũng tung loạt ảnh chào ngày Đông Chí. Trong loạt ảnh, anh chàng đã lựa chọn bối cảnh là góc nhà cổ tựa như trong những phim cổ trang Hoa Ngữ. Với trang phục sắc đen của mình nổi bật trên nền cửa đỏ làm bật lên làn da trắng sáng cùng vẻ đẹp trai của Trần Phi Vũ. Không những thế, với hình ảnh tone màu lạnh cùng bối cảnh xưa cổ có thể thấy anh chàng không khác gì một thiếu gia của thời Trung Hoa Dân Quốc.

Trần Phi Vũ tung loạt ảnh dưới góc nhà cổ, vẻ đẹp mãn nhãn tựa thiếu gia của thời Trung Hoa Dân Quốc - Ảnh 2Trần Phi Vũ tung loạt ảnh dưới góc nhà cổ, vẻ đẹp mãn nhãn tựa thiếu gia của thời Trung Hoa Dân Quốc - Ảnh 3

Trần Phi Vũ tung loạt ảnh dưới góc nhà cổ, vẻ đẹp mãn nhãn tựa thiếu gia của thời Trung Hoa Dân Quốc - Ảnh 4
Trần Phi Vũ cũng tung loạt ảnh chào ngày Đông Chí - Ảnh: Internet

Hiện tại, sau khi Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa kết thúc, Trần Phi Vũ đã nhận lời mời của đạo diễn Tiêu Hàn tham gia phim tài liệu "Tôi ở Tô Châu nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể". Đồng thời dự án điện ảnh Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của anh đóng chính cùng Châu Dã chuẩn bị ra rạp vào 31/12 tới. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo của nam thần Trần Phi Vũ.

 

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video mới nhất của bộ phim điện ảnh Đếm Ngược Đề Nói Yêu Em, nhá hàng loạt cảnh ôm ngọt ngào của cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Châu Dã.

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