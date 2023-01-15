Ngô Thiến 'bùng nổ nhan sắc' với tạo hình cổ trang trong 'Cửu Nghĩa Nhân'

Mới đây, tạo hình cổ trang mới nhất của Ngô Thiến trong dự án phim "Cửu Nghĩa Nhân" đang nhận được sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ.

Mới đây, những hình ảnh hậu trường mới nhất của Ngô Thiến trong dự án phim Cửu Nghĩa Nhân nhận được sự chú ý của khán giả. Xuất hiện trên trường, nữ diễn viên được thấy diện trang phục cổ trang có màu sắc xanh khá nhã nhặn, tóc búi cao và trang điểm nhẹ nhàng, khoe trọn nét đẹp thanh thuần trong trẻo vốn có. Tạo hình của Ngô Thiến cũng nhận được rất nhiều lời khen từ cư dân mạng, phần lớn đều bày tỏ sự thích thú trước nét đẹp vừa hợp hiện đại vừa hợp cổ trang của cô nàng.

Từ những hình ảnh được leak ra từ hậu trường làm phim, Ngô Thiến khiến khán giả mê đắm trước tạo hình cổ trang xinh đẹp tuyệt trần của mình. Trong các bức ảnh, Ngô Thiến xuất hiện với bộ trang phục cổ trang mang màu sắc nhã nhặn, kiểu tóc và lớp trang điểm nhẹ nhàng, toát lên vẻ đẹp dịu dàng, chín chắn nhưng cũng không kém phần trong trẻo, thanh thuần. Với tạo hình lần này, nữ diễn viên nhận được "cơn mưa" lời khen từ khán giả.

Cửu Nghĩa Nhân là một bộ phim thuộc thể loại cổ trang, huyền nghi và phá án, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lý Bác Kiển. Dự án được đạo diễn bởi Tang Khê Xuyên, biên kịch do Hoàng Phân, Tào Tiểu Thiên đảm nhiệm. Phim có sự tham gia của các diễn viên: Ngô Thiến, Hồ Ý Hoàn, Lý Giai Hàng, Kiều Chấn Vũ, Bạch Chú, Trương Khang Nhạc, ... Đây cũng là lần tái xuất đầu tiên với mảng cổ trang của Ngô Thiến sau 6 năm. Chuyện phim Cửu Nghĩa Nhân bắt đầu khi thiếu nữ học thêu Lận Như Lan bị xâm hại nhưng lại không thể làm gì, đến cuối vì oan ức mà lựa chọn tự sát. Nhiều năm sau bỗng xuất hiện một đoàn người gồm 9 thành viên tuy có thân phận khác nhau nhưng có điểm tương đồng là đều liên quan đến vụ án năm nọ. Họ cùng nhau hợp lực, bắt tay nhau để trả thù cho Lận Như Lan. Từ đây hành trình tìm kiếm công lý cho một cô gái trẻ làm nghề thêu bị cưỡng hiếp chính thức bắt đầu.

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