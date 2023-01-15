Ngô Thiến 'bùng nổ nhan sắc' với tạo hình cổ trang trong 'Cửu Nghĩa Nhân'

Sao quốc tế 15/01/2023 09:35

Mới đây, tạo hình cổ trang mới nhất của Ngô Thiến trong dự án phim "Cửu Nghĩa Nhân" đang nhận được sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ.

Mới đây, những hình ảnh hậu trường mới nhất của Ngô Thiến trong dự án phim Cửu Nghĩa Nhân nhận được sự chú ý của khán giả. Xuất hiện trên trường, nữ diễn viên được thấy diện trang phục cổ trang có màu sắc xanh khá nhã nhặn, tóc búi cao và trang điểm nhẹ nhàng, khoe trọn nét đẹp thanh thuần trong trẻo vốn có.

Tạo hình của Ngô Thiến cũng nhận được rất nhiều lời khen từ cư dân mạng, phần lớn đều bày tỏ sự thích thú trước nét đẹp vừa hợp hiện đại vừa hợp cổ trang của cô nàng.

Ngô Thiến 'bùng nổ nhan sắc' với tạo hình cổ trang trong 'Cửu Nghĩa Nhân' - Ảnh 1Ngô Thiến 'bùng nổ nhan sắc' với tạo hình cổ trang trong 'Cửu Nghĩa Nhân' - Ảnh 2

Từ những hình ảnh được leak ra từ hậu trường làm phim, Ngô Thiến khiến khán giả mê đắm trước tạo hình cổ trang xinh đẹp tuyệt trần của mình. Trong các bức ảnh, Ngô Thiến xuất hiện với bộ trang phục cổ trang mang màu sắc nhã nhặn, kiểu tóc và lớp trang điểm nhẹ nhàng, toát lên vẻ đẹp dịu dàng, chín chắn nhưng cũng không kém phần trong trẻo, thanh thuần. Với tạo hình lần này, nữ diễn viên nhận được "cơn mưa" lời khen từ khán giả. 

Ngô Thiến 'bùng nổ nhan sắc' với tạo hình cổ trang trong 'Cửu Nghĩa Nhân' - Ảnh 3

Cửu Nghĩa Nhân là một bộ phim thuộc thể loại cổ trang, huyền nghi và phá án, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lý Bác Kiển. Dự án được đạo diễn bởi Tang Khê Xuyên, biên kịch do Hoàng Phân, Tào Tiểu Thiên đảm nhiệm. Phim có sự tham gia của các diễn viên: Ngô Thiến, Hồ Ý Hoàn, Lý Giai Hàng, Kiều Chấn Vũ, Bạch Chú, Trương Khang Nhạc, ... Đây cũng là lần tái xuất đầu tiên với mảng cổ trang của Ngô Thiến sau 6 năm. 

 

Chuyện phim Cửu Nghĩa Nhân bắt đầu khi thiếu nữ học thêu Lận Như Lan bị xâm hại nhưng lại không thể làm gì, đến cuối vì oan ức mà lựa chọn tự sát. Nhiều năm sau bỗng xuất hiện một đoàn người gồm 9 thành viên tuy có thân phận khác nhau nhưng có điểm tương đồng là đều liên quan đến vụ án năm nọ. Họ cùng nhau hợp lực, bắt tay nhau để trả thù cho Lận Như Lan. Từ đây hành trình tìm kiếm công lý cho một cô gái trẻ làm nghề thêu bị cưỡng hiếp chính thức bắt đầu. 

Phim cổ trang Cửu Nghĩa Nhân tung loạt poster mới các nhân vật, nhan sắc 'mẹ một con' Ngô Thiến xin đẹp hết nấc, chao đảo trái tim fan

Phim cổ trang Cửu Nghĩa Nhân tung loạt poster mới các nhân vật, nhan sắc 'mẹ một con' Ngô Thiến xin đẹp hết nấc, chao đảo trái tim fan

Hiện dân tình đang nóng lòng chờ đợi ngày bộ phim cổ trang Cửu Nghĩa Nhân chính thức lên sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Thiến sao hoa ngữ sao châu á phim của Ngô Thiến Cửu Nghĩa Nhân

TIN LIÊN QUAN

Phim cổ trang Cửu Nghĩa Nhân tung loạt poster mới các nhân vật, nhan sắc 'mẹ một con' Ngô Thiến xin đẹp hết nấc, chao đảo trái tim fan

Phim cổ trang Cửu Nghĩa Nhân tung loạt poster mới các nhân vật, nhan sắc 'mẹ một con' Ngô Thiến xin đẹp hết nấc, chao đảo trái tim fan

Đi Đến Nơi Có Gió vừa lên sóng tập đầu tiên, Lưu Diệc Phi và Ngô Thiến đã khiến người xem 'tốn khăn giấy' với cảnh quay đẫm nước mắt

Đi Đến Nơi Có Gió vừa lên sóng tập đầu tiên, Lưu Diệc Phi và Ngô Thiến đã khiến người xem 'tốn khăn giấy' với cảnh quay đẫm nước mắt

Ba Phần Hoang Dã của Ngô Thiến và Trương Bân Bân nhận được tin vui sau thời gian chờ lên sóng của khán giả

Ba Phần Hoang Dã của Ngô Thiến và Trương Bân Bân nhận được tin vui sau thời gian chờ lên sóng của khán giả

Loạt ảnh cưới 'đẹp như mơ' của La Vân Hi và Ngô Thiến trong 'Người theo đuổi ánh sáng'

Loạt ảnh cưới 'đẹp như mơ' của La Vân Hi và Ngô Thiến trong 'Người theo đuổi ánh sáng'

'Cửu Nghĩa Nhân' tung tạo hình 'đẹp miễn chê' của Ngô Thiến: nét trang nhã, thanh thuần làm xao xuyến bao con tim

'Cửu Nghĩa Nhân' tung tạo hình 'đẹp miễn chê' của Ngô Thiến: nét trang nhã, thanh thuần làm xao xuyến bao con tim

Lộ tạo hình cổ trang của Ngô Thiến trong phim mới 'Cửu nghĩa nhân'

Lộ tạo hình cổ trang của Ngô Thiến trong phim mới 'Cửu nghĩa nhân'

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 25 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 28 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân