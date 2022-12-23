Ba Phần Hoang Dã của Ngô Thiến và Trương Bân Bân nhận được tin vui sau thời gian chờ lên sóng của khán giả

Ngô Thiến từng được mệnh danh là ‘nữ thần thanh xuân’ và được biết đến với vai diễn ‘tiểu’ Triệu Mặc Sênh trong bộ ngôn tình đình đám Bên Nhau Trọn Đời. Tuy nhiên, có một khoảng thời gian, cô nàng bị chê nhan sắc xuống cấp, sự nghiệp tuột dốc kể từ khi lấy chồng sinh con. Nhưng sau khi công bố ly hôn, Ngô Thiến sẽ quay lại thời hoàng kim. Bộ phim Ba Phần Hoang Dã là một trong những bộ phim đánh dấu sự trở lại của Ngô Thiến.

Sau khi công bố ly hôn, Ngô Thiến sẽ quay lại thời hoàng kim - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Ba Phần Hoang Dã do Ngô Thiến và Trương Bân Bân đóng chính đã chính thức thông qua kiểm duyệt. Được biết, đây là bộ phim được lựa chọn vào thư viện dự án phim truyền hình trực tuyến các chủ đề lớn quý I và quý II năm 2020 nhưng mãi đến 31/12/2021 mới bắt đầu ghi hình. Có thể thấy, sau thời gian dài chờ đợi của khán giả thì bộ phim chuẩn bị sẽ được lên sóng trong thời gian tới.