Ba Phần Hoang Dã của Ngô Thiến và Trương Bân Bân nhận được tin vui sau thời gian chờ lên sóng của khán giả

Sao quốc tế 23/12/2022 16:11

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Ba Phần Hoang Dã do Ngô Thiến và Trương Bân Bân đóng chính đã nhận được tin vui sau thời gian chờ đợi của khán giả.

Ngô Thiến từng được mệnh danh là ‘nữ thần thanh xuân’ và được biết đến với vai diễn ‘tiểu’ Triệu Mặc Sênh trong bộ ngôn tình đình đám Bên Nhau Trọn Đời. Tuy nhiên, có một khoảng thời gian, cô nàng bị chê nhan sắc xuống cấp, sự nghiệp tuột dốc kể từ khi lấy chồng sinh con. Nhưng sau khi công bố ly hôn, Ngô Thiến sẽ quay lại thời hoàng kim. Bộ phim Ba Phần Hoang Dã là một trong những bộ phim đánh dấu sự trở lại của Ngô Thiến.

Ba Phần Hoang Dã của Ngô Thiến và Trương Bân Bân nhận được tin vui sau thời gian chờ lên sóng của khán giả - Ảnh 1
Sau khi công bố ly hôn, Ngô Thiến sẽ quay lại thời hoàng kim - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Ba Phần Hoang Dã do Ngô Thiến và Trương Bân Bân đóng chính đã chính thức thông qua kiểm duyệt. Được biết, đây là bộ phim được lựa chọn vào thư viện dự án phim truyền hình trực tuyến các chủ đề lớn quý I và quý II năm 2020 nhưng mãi đến 31/12/2021 mới bắt đầu ghi hình. Có thể thấy, sau thời gian dài chờ đợi của khán giả thì bộ phim chuẩn bị sẽ được lên sóng trong thời gian tới.

Ba Phần Hoang Dã của Ngô Thiến và Trương Bân Bân nhận được tin vui sau thời gian chờ lên sóng của khán giả - Ảnh 2
Bộ phim Ba Phần Hoang Dã do Ngô Thiến và Trương Bân Bân đóng chính đã chính thức thông qua kiểm duyệt - Ảnh: Internet

Ba Phần Hoang Dã là được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử, khai thác đề tài tình cảm và sự nghiệp. Trong phim, Ngô Thiến và Trương Bân Bân bắt đầu từ mối quan hệ "hợp tác bổ trợ", đối mặt với môi trường công việc đầy áp lực, họ đã quyết định bắt tay nhau và cùng sát cánh để chinh phục ước mơ. Xen lẫn với ngọn lửa nhiệt huyết của người trẻ vì lý tưởng sự nghiệp là hương vị ngọt ngào nồng nhiệt của tình yêu, những niềm vui rất đỗi bình phàm trong cuộc sống. Họ dũng cảm không sợ hãi, quyết tâm và kiên trì không từ bỏ mục tiêu của mình, đồng hành cùng phấn đấu để vươn tới đỉnh cao thành công.

Ba Phần Hoang Dã của Ngô Thiến và Trương Bân Bân nhận được tin vui sau thời gian chờ lên sóng của khán giả - Ảnh 3Ba Phần Hoang Dã của Ngô Thiến và Trương Bân Bân nhận được tin vui sau thời gian chờ lên sóng của khán giả - Ảnh 4Ba Phần Hoang Dã của Ngô Thiến và Trương Bân Bân nhận được tin vui sau thời gian chờ lên sóng của khán giả - Ảnh 5

Ba Phần Hoang Dã của Ngô Thiến và Trương Bân Bân nhận được tin vui sau thời gian chờ lên sóng của khán giả - Ảnh 6
Loạt ảnh poster của Ngô Thiến và Trương Bân Bân tung ra trước đó - Ảnh: Internet

Trước đó, Ngô Thiến đã đánh dấu sự trở lại với hai bộ phim được lên sóng là Yêu Đương Đi Mùa Hè và bộ phim Người Theo Đuổi Ánh Sáng - đánh dấu sự tái hợp sau 7 năm Bên Nhau Trọn Đời của Ngô Thiến và La Vân Hi. Đáng nói, "nữ thần thanh xuân" đã lấy lại được nét đẹp trong sáng, tươi trẻ của mình sau khoảng thời gian xuống sắc vì chuyện cá nhân.

Ba Phần Hoang Dã của Ngô Thiến và Trương Bân Bân nhận được tin vui sau thời gian chờ lên sóng của khán giả - Ảnh 7
Yêu Đương Đi Mùa Hè và Người Theo Đuổi Ánh Sáng - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ dự án Ba Phần Hoang Dã của Ngô Thiến và Trương Bân Bân chính thức lên sóng trong thời gian gần nhất.

Ngô Thiến chính thức trở lại màn ảnh cổ trang sau nhiều năm vắng bóng khiến netizen bật chế độ 'chờ'

Ngô Thiến chính thức trở lại màn ảnh cổ trang sau nhiều năm vắng bóng khiến netizen bật chế độ 'chờ'

Ngô Thiến đã chính thức góp mặt với vai nữ chính trong bộ phim có chủ đề huyền nghi, phá án sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh cổ trang.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bân Bân Ngô Thiến Ba Phần Hoang Dã sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Ngô Thiến chính thức trở lại màn ảnh cổ trang sau nhiều năm vắng bóng khiến netizen bật chế độ 'chờ'

Ngô Thiến chính thức trở lại màn ảnh cổ trang sau nhiều năm vắng bóng khiến netizen bật chế độ 'chờ'

Cuộc đua phim Hoa Ngữ lên sóng tháng 10: Triệu Lệ Dĩnh và Nhiệt Ba cạnh tranh quyết liệt, La Vân Hi tái hợp với Ngô Thiến sau nhiều năm

Cuộc đua phim Hoa Ngữ lên sóng tháng 10: Triệu Lệ Dĩnh và Nhiệt Ba cạnh tranh quyết liệt, La Vân Hi tái hợp với Ngô Thiến sau nhiều năm

Hậu ly hôn, 'Tiểu Triệu Mặc Sênh' Ngô Thiến tiếp tục xác nhận tham gia dự án truyền hình Mười Năm Của Chúng Ta

Hậu ly hôn, 'Tiểu Triệu Mặc Sênh' Ngô Thiến tiếp tục xác nhận tham gia dự án truyền hình Mười Năm Của Chúng Ta

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ thay đổi 180 độ hậu ly hôn: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Ngô Thiến sự nghiệp vô cùng xán lạn, Angela Baby tuột dốc không phanh

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ thay đổi 180 độ hậu ly hôn: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Ngô Thiến sự nghiệp vô cùng xán lạn, Angela Baby tuột dốc không phanh

Ly hôn cùng thời điểm, cuộc sống Angela Baby và Ngô Thiến sau đó lại chênh nhau rõ rệch: người phất lên làm sếp, kẻ khó khăn đủ đường

Ly hôn cùng thời điểm, cuộc sống Angela Baby và Ngô Thiến sau đó lại chênh nhau rõ rệch: người phất lên làm sếp, kẻ khó khăn đủ đường

Loạt ảnh cưới 'đẹp như mơ' của La Vân Hi và Ngô Thiến trong 'Người theo đuổi ánh sáng'

Loạt ảnh cưới 'đẹp như mơ' của La Vân Hi và Ngô Thiến trong 'Người theo đuổi ánh sáng'

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng