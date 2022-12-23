Ba Phần Hoang Dã của Ngô Thiến và Trương Bân Bân nhận được tin vui sau thời gian chờ lên sóng của khán giả

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Ba Phần Hoang Dã do Ngô Thiến và Trương Bân Bân đóng chính đã nhận được tin vui sau thời gian chờ đợi của khán giả.
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Ngô Thiến từng được mệnh danh là ‘nữ thần thanh xuân’ và được biết đến với vai diễn ‘tiểu’ Triệu Mặc Sênh trong bộ ngôn tình đình đám Bên Nhau Trọn Đời. Tuy nhiên, có một khoảng thời gian, cô nàng bị chê nhan sắc xuống cấp, sự nghiệp tuột dốc kể từ khi lấy chồng sinh con. Nhưng sau khi công bố ly hôn, Ngô Thiến sẽ quay lại thời hoàng kim. Bộ phim Ba Phần Hoang Dã là một trong những bộ phim đánh dấu sự trở lại của Ngô Thiến.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Ba Phần Hoang Dã do Ngô Thiến và Trương Bân Bân đóng chính đã chính thức thông qua kiểm duyệt. Được biết, đây là bộ phim được lựa chọn vào thư viện dự án phim truyền hình trực tuyến các chủ đề lớn quý I và quý II năm 2020 nhưng mãi đến 31/12/2021 mới bắt đầu ghi hình. Có thể thấy, sau thời gian dài chờ đợi của khán giả thì bộ phim chuẩn bị sẽ được lên sóng trong thời gian tới.
Ba Phần Hoang Dã là được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử, khai thác đề tài tình cảm và sự nghiệp. Trong phim, Ngô Thiến và Trương Bân Bân bắt đầu từ mối quan hệ "hợp tác bổ trợ", đối mặt với môi trường công việc đầy áp lực, họ đã quyết định bắt tay nhau và cùng sát cánh để chinh phục ước mơ. Xen lẫn với ngọn lửa nhiệt huyết của người trẻ vì lý tưởng sự nghiệp là hương vị ngọt ngào nồng nhiệt của tình yêu, những niềm vui rất đỗi bình phàm trong cuộc sống. Họ dũng cảm không sợ hãi, quyết tâm và kiên trì không từ bỏ mục tiêu của mình, đồng hành cùng phấn đấu để vươn tới đỉnh cao thành công.
Trước đó, Ngô Thiến đã đánh dấu sự trở lại với hai bộ phim được lên sóng là Yêu Đương Đi Mùa Hè và bộ phim Người Theo Đuổi Ánh Sáng - đánh dấu sự tái hợp sau 7 năm Bên Nhau Trọn Đời của Ngô Thiến và La Vân Hi. Đáng nói, "nữ thần thanh xuân" đã lấy lại được nét đẹp trong sáng, tươi trẻ của mình sau khoảng thời gian xuống sắc vì chuyện cá nhân.
Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ dự án Ba Phần Hoang Dã của Ngô Thiến và Trương Bân Bân chính thức lên sóng trong thời gian gần nhất.