Phim cổ trang Cửu Nghĩa Nhân tung loạt poster mới các nhân vật, nhan sắc 'mẹ một con' Ngô Thiến xin đẹp hết nấc, chao đảo trái tim fan

Sao quốc tế 14/01/2023 10:48

Hiện dân tình đang nóng lòng chờ đợi ngày bộ phim cổ trang Cửu Nghĩa Nhân chính thức lên sóng.

Cửu Nghĩa Nhân là bộ phim cổ trang huyền nghi, phá án nhận được sự chú ý và quan tâm của nhiều khán giả ngay từ những ngày đầu lên sóng do Đằng Tấn sản xuất. Bộ phim với sự tham gia của nam nữ diễn viên chính là Ngô Thiến và Lý Giai Hàng. Ngoài ra, phim còn có góp mặt của các diễn viên như Kiều Chấn Vũ, Hồ Ý Hoàn, Bách Chú,... 

Mới đây, đoàn làm phim đã tung loạt poster chính thức của các nhân vật. Theo đó, netizen cũng dành nhiều lời khen về phần tạo hình các diễn viên trong phim. Tuy không quá cầu kỳ những vẫn toát lên vẻ ấn tượng, cuốn hút ở mỗi vai diễn.

Phim cổ trang Cửu Nghĩa Nhân tung loạt poster mới các nhân vật, nhan sắc 'mẹ một con' Ngô Thiến xin đẹp hết nấc, chao đảo trái tim fan - Ảnh 1

Phim cổ trang Cửu Nghĩa Nhân tung loạt poster mới các nhân vật, nhan sắc 'mẹ một con' Ngô Thiến xin đẹp hết nấc, chao đảo trái tim fan - Ảnh 2

Phim cổ trang Cửu Nghĩa Nhân tung loạt poster mới các nhân vật, nhan sắc 'mẹ một con' Ngô Thiến xin đẹp hết nấc, chao đảo trái tim fan - Ảnh 3

Phim cổ trang Cửu Nghĩa Nhân tung loạt poster mới các nhân vật, nhan sắc 'mẹ một con' Ngô Thiến xin đẹp hết nấc, chao đảo trái tim fan - Ảnh 4

Phim cổ trang Cửu Nghĩa Nhân tung loạt poster mới các nhân vật, nhan sắc 'mẹ một con' Ngô Thiến xin đẹp hết nấc, chao đảo trái tim fan - Ảnh 5

Phim cổ trang Cửu Nghĩa Nhân tung loạt poster mới các nhân vật, nhan sắc 'mẹ một con' Ngô Thiến xin đẹp hết nấc, chao đảo trái tim fan - Ảnh 6

Phim cổ trang Cửu Nghĩa Nhân tung loạt poster mới các nhân vật, nhan sắc 'mẹ một con' Ngô Thiến xin đẹp hết nấc, chao đảo trái tim fan - Ảnh 7

Phim cổ trang Cửu Nghĩa Nhân tung loạt poster mới các nhân vật, nhan sắc 'mẹ một con' Ngô Thiến xin đẹp hết nấc, chao đảo trái tim fan - Ảnh 8

Phim cổ trang Cửu Nghĩa Nhân tung loạt poster mới các nhân vật, nhan sắc 'mẹ một con' Ngô Thiến xin đẹp hết nấc, chao đảo trái tim fan - Ảnh 9

Đáng chú ý, vẻ ngoài ngọt ngào, xinh đẹp của Ngô Thiến được khán giả khen ngợi hết lời. Xuất hiện trên poster, mỹ nhân Lê Hấp Đường Phèn được thấy diện trang phục cổ trang có màu sắc khá nhã nhặn, tóc búi cao và trang điểm nhẹ nhàng, khoe trọn nét đẹp thanh thuần trong trẻo vốn có. Trước đó, tạo hình của Ngô Thiến cũng nhiều lần nhận được rất nhiều lời khen từ cư dân mạng, phần lớn đều bày tỏ sự thích thú trước nét đẹp vừa hợp hiện đại vừa hợp cổ trang của cô nàng.

Phim cổ trang Cửu Nghĩa Nhân tung loạt poster mới các nhân vật, nhan sắc 'mẹ một con' Ngô Thiến xin đẹp hết nấc, chao đảo trái tim fan - Ảnh 10

Phim cổ trang Cửu Nghĩa Nhân tung loạt poster mới các nhân vật, nhan sắc 'mẹ một con' Ngô Thiến xin đẹp hết nấc, chao đảo trái tim fan - Ảnh 11

Phim cổ trang Cửu Nghĩa Nhân tung loạt poster mới các nhân vật, nhan sắc 'mẹ một con' Ngô Thiến xin đẹp hết nấc, chao đảo trái tim fan - Ảnh 12

Cửu Nghĩa Nhân kể về câu chuyện của Lận Như Lan - một thiếu nữ học thêu bị xâm hại nhưng không thể kêu oan, sau đó lựa chọn cách tự sát vì oan ức. Nhiều năm về sau bỗng xuất hiện một đoàn người tuy có thân phận và lý do khác nhau nhưng lại chung điểm tương đồng là đều liên quan đến vụ án năm xưa. Họ bắt tay cùng trả thù cho Lận Như Lan.

Đây là bộ phim cổ trang đầu tiên của cô nàng sau khoảng thời gian chịu không ít ảnh hưởng bởi cuộc hôn nhân không như mơ. Tạo ấn tượng bởi nét đẹp trong sáng và thuần khiết, mang nhiều năng lượng của tuổi trẻ cộng thêm lối diễn xuất tự nhiên, diễn như không diễn giúp Ngô Thiến trở thành gương mặt đầy tiềm năng và được đông đảo khán giả yêu mến. Một số bộ phim nổi bật của Ngô Thiến có thể kể đến như Bên Nhau Trọn Đời, Anh Chỉ Thích Em, Lê Hấp Đường Phèn,...

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