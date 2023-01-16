Đặng Siêu và Tôn Lệ dẫn hai con đến lễ ra mắt phim, sắc vóc của các nhóc tỳ gây chú ý

Sao quốc tế 16/01/2023 12:48

Vợ chồng Đặng Siêu và Tôn Lệ gây chú ý khi đưa hai con đến dự lễ công chiếu Ping-pong of China tại Thượng Hải.

Gần đây, vợ chồng Đặng SiêuTôn Lệ đã đưa hai con Hàm Chi, Hàm Nhất dự lễ công chiếu Ping-pong of China tại Thượng Hải. Nam diễn viên tiết lộ lần đầu để con trai tham gia diễn xuất. Sau buổi chiếu, Hàm Chi và em gái lên sân khấu cùng cha mẹ. 

 

Đáng chú ý là những hình ảnh Hàm Chi, Hàm Nhất ở buổi chiếu phim vào top chủ đề tìm kiếm, bình luận trên Weibo. Nhiều khán giả nhận xét hai bé hơi bẽn lẽn nhưng cách nói chuyện dễ thương.

Đặng Siêu và Tôn Lệ dẫn hai con đến lễ ra mắt phim, sắc vóc của các nhóc tỳ gây chú ý - Ảnh 1Đặng Siêu và Tôn Lệ dẫn hai con đến lễ ra mắt phim, sắc vóc của các nhóc tỳ gây chú ý - Ảnh 2Đặng Siêu và Tôn Lệ dẫn hai con đến lễ ra mắt phim, sắc vóc của các nhóc tỳ gây chú ý - Ảnh 3Đặng Siêu và Tôn Lệ dẫn hai con đến lễ ra mắt phim, sắc vóc của các nhóc tỳ gây chú ý - Ảnh 4

Ping-pong of China là phim về bộ môn bóng bàn, do Đặng Siêu và Du Bạch Mi đạo diễn, diễn viên chính gồm Đặng Siêu, Tôn Lệ, Hứa Ngụy Châu, Đoàn Bác Văn... Phim lấy bối cảnh thập niên 1990, cải biên những câu chuyện có thật về một nhóm vận động viên bóng bàn Trung Quốc nỗ lực vượt đối thủ.

Đặng Siêu và Tôn Lệ dẫn hai con đến lễ ra mắt phim, sắc vóc của các nhóc tỳ gây chú ý - Ảnh 5

Tôn Lệ và Đặng Siêu quen nhau khi cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình "Hạnh phúc như hoa". Đặng Siêu cũng thừa nhận rằng, anh say mê Tôn Lệ ngay từ lần gặp đầu tiên bởi sự xinh đẹp, thông minh và cá tính của cô. Tuy nhiên, quá trình theo đuổi Tôn Lệ lại không hề dễ dàng, thậm chí cô còn nhiều lần ngó lơ tình cảm của Đặng Siêu.

 

Tổ chức hôn lễ năm 2011, lúc đó cô dâu mang thai con trai. Bé gái thứ hai năm nay chín tuổi. Họ được coi là cặp đôi nổi tiếng và quyền lực bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Tôn Lệ được đánh giá là "nhất tỷ" mảng phim truyền hình. Trong khi đó Đặng Siêu là ngôi sao của truyền hình thực tế. Năm 2016, tổng doanh thu phòng vé các bộ phim Đặng Siêu tham gia đạt 10 tỷ NDT, trở thành diễn viên Đại lục đầu tiên đạt đến con số này. Giữa showbiz nhiều sóng gió, gia đình hạnh phúc của Đặng Siêu - Tôn Lệ là hình mẫu lý tưởng của nhiều người.

Giữa bão lùm xùm ly hôn, Tôn Lệ rạng rỡ đưa hai con đi chơi công viên, sắc vóc các nhóc tỳ gây chú ý

Giữa bão lùm xùm ly hôn, Tôn Lệ rạng rỡ đưa hai con đi chơi công viên, sắc vóc các nhóc tỳ gây chú ý

Mới đây, những hình ảnh Tôn Lệ dắt theo con trai Đẳng Đẳng và con gái Tiểu Hoa đi chơi ở Disneyland đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng.

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