Giữa bão lùm xùm ly hôn, Tôn Lệ rạng rỡ đưa hai con đi chơi công viên, sắc vóc các nhóc tỳ gây chú ý

Sao quốc tế 11/01/2023 15:38

Mới đây, những hình ảnh Tôn Lệ dắt theo con trai Đẳng Đẳng và con gái Tiểu Hoa đi chơi ở Disneyland đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng.

Vào ngày đầu năm mới, nhiều người đã bắt gặp Tôn Lệ dắt theo 2 con đến công viên Disneyland để chơi đùa. Có thể thấy, cả ba mẹ con rất vui vẻ và háo hức khi được trải nghiệm các trò chơi ở đây khiến mọi người phải xuýt xoa ngưỡng mộ và ganh tỵ.

 

Giữa bão lùm xùm ly hôn, Tôn Lệ rạng rỡ đưa hai con đi chơi công viên, sắc vóc các nhóc tỳ gây chú ý - Ảnh 1Giữa bão lùm xùm ly hôn, Tôn Lệ rạng rỡ đưa hai con đi chơi công viên, sắc vóc các nhóc tỳ gây chú ý - Ảnh 2

Hiện tại, Tôn Lệ vẫn luôn giành thời gian chăm sóc các con và không tham gia bộ phim nào gần đây. Tuy nhiên, thông tin Tôn Lệ đóng phim truyền hình mới lan truyền trên mạng, thu hút đông đảo cư dân mạng theo dõi. Được biết, bộ phim truyền hình mới mà Tôn Lệ tiếp xúc là bản chuyển thể từ tiểu thuyết chiến tranh thương nhân cổ trang tên là “Nữ thương nhân”.

Bộ phim kể câu chuyện về một nữ doanh nhân vào cuối triều đại nhà Thanh, người đã bắt đầu từ hai bàn tay trắng và phát triển ngành công nghiệp quốc gia của Trung Quốc. Phong trào Tây hóa nổ ra vào cuối triều đại nhà Thanh với tình hình rất hỗn loạn. Mặc dù là phụ nữ nhưng cô biết rất rõ rằng mọi người đều phải chịu trách nhiệm cho sự thăng trầm của một quốc gia, vì vậy cô đã chung tay với những người cộng sự để đạt được sự nghiệp của riêng mình.

Giữa bão lùm xùm ly hôn, Tôn Lệ rạng rỡ đưa hai con đi chơi công viên, sắc vóc các nhóc tỳ gây chú ý - Ảnh 3

Tôn Lệ là một nữ diễn viên rất tài năng. Điều đáng ngưỡng mộ hơn nữa là nữ diễn viên không chỉ có khả năng diễn xuất bẩm sinh vượt trội mà còn rất chăm chỉ với nghề, tích cực trau dồi kỹ năng diễn xuất và nhận được nhiều lời khen của người trong ngành.

Đặng Siêu và Tôn Lệ gặp nhau trên phim trường Hạnh phúc tựa như hoa năm 2005. Tháng 2/2010, họ đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới vào năm 2011. Cả hai được coi là cặp đôi nổi tiếng và quyền lực bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Đồng thời, dân tình nhận xét họ được coi là gia đình mẫu mực trong Cbiz.

Giữa bão lùm xùm ly hôn, Tôn Lệ rạng rỡ đưa hai con đi chơi công viên, sắc vóc các nhóc tỳ gây chú ý - Ảnh 4

Cả hai cũng là những nghệ sĩ sống kín đáo, hiếm khi vướng phải các tin đồn tiêu cực. Lần duy nhất là năm 2015 khi Đặng Siêu vướng tin ngoại tình. Chính mẹ vợ anh đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định hôn nhân của cặp đôi rất hạnh phúc.

Tôn Lệ được đánh giá là "nhất tỷ" mảng phim truyền hình. Trong khi đó Đặng Siêu là ngôi sao của truyền hình thực tế. Năm 2016, tổng doanh thu phòng vé các bộ phim Đặng Siêu tham gia đạt 10 tỷ NDT, trở thành diễn viên Đại lục đầu tiên đạt đến con số này. 

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