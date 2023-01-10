Choáng ngợp với khối tài sản 'khổng lồ' của 'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Vương Tổ Hiền

Trước khi tuyên bố giải nghệ vào năm 2004, nữ diễn viên Vương Tổ Hiền đã tích lũy được khối gia sản khoảng một tỷ USD.

Vương Tổ Hiền là ngôi sao điện ảnh từng nổi tiếng một thời trên màn ảnh Hoa ngữ, cô đến với showbiz với vai trò là người mẫu quảng cáo nhờ vóc dáng cao ráo và ngoại hình nổi bật, sau đó cô sang Hong Kong phát triển và thành danh tại đây. Đầu thập niên 1990, Vương Tổ Hiền được mệnh danh là 'ngọc nữ' và là một trong tứ đại minh tinh nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm và Chung Sở Hồng. Mới đây, vào ngày 10/1, HK01 đưa tin về khối tài sản của Vương Tổ Hiền - Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong một thời. Theo trang tin, trước khi tuyên bố giải nghệ vào năm 2004, nữ diễn viên tích lũy được khối gia sản khoảng một tỷ USD.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hong Kong, nữ diễn viên từng cho biết số tiền cô kiếm được trong thời gian làm nghệ thuật đủ tiêu cả đời cũng không hết. Phần lớn thu nhập trong khối tài sản một tỷ USD của ngôi sao sinh năm 1967 đến từ cát-xê đóng phim, đầu tư tài chính và bất động sản.

Ngoài ra, theo HK01, năm 19 tuổi, Vương Tổ Hiền được trả thù lao đóng phim, quảng cáo lên tới 200.000 HKD. Năm 20 tuổi, nữ diễn viên ước tính nắm giữ khối tài sản ròng khoảng 65.000 USD. Sau bộ phim Thiến nữ u hồn năm 1987, cát-xê của cô đã tăng lên 500.000 HKD. Trong sự nghiệp của mình, Vương Tổ Hiền đã quay hơn 60 tác phẩm. Nhờ sở hữu khối tài sản lớn, ngôi sao Thiến nữ u hồn có cuộc sống an nhà, thoải mái mà không cần làm việc trong nhiều năm qua. Cô hiện định cư và tu tập Phật pháp ở Canada. Từ ngày rời showbiz, Vương Tổ Hiền hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Cô sống một mình ở nước ngoài và kín tiếng. Thỉnh thoảng có người bắt gặp minh tinh trên đường phố, xin chụp ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội. Ở tuổi 56, Vương Tổ Hiền vẫn độc thân. Nữ diễn viên chia sẻ không có hy vọng về tổ ấm hạnh phúc sau khi trải qua nhiều biến cố tình cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/choang-ngop-voi-khoi-tai-san-khong-lo-cua-de-nhat-my-nhan-hong-kong-vuong-to-hien-544745.html