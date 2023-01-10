Giải mã sức hút 'khó cưỡng' của Vương Hạc Đệ sau thành công của 'Thương Lan Quyết'

Sao quốc tế 10/01/2023 11:36

Với những ngôi sao trẻ Hoa ngữ, Vương Hạc Đệ đang là cái tên khá nổi bật sau thành công của bộ phim "Thương Lan Quyết".

Màn ảnh Hoa ngữ lứa sau 1995 có không ít cái tên nổi bật như  Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi, Trần Phi Vũ... Đặc biệt, thời gian qua, cái tên "gây sốt" không kém chính là Vương Hạc Đệ.

Sau thành công của "Thương lan quyết", đóng cặp với Ngu Thư Thân, Vương Hạc Đệ tiếp tục gây sốt với "Phù đồ duyên". Từ một diễn viên tự nhận phải đi xin vai diễn, nam diễn viên hiện đang được săn đón không khác gì một ngôi sao hạng A của Hoa ngữ.

Giải mã sức hút 'khó cưỡng' của Vương Hạc Đệ sau thành công của 'Thương Lan Quyết' - Ảnh 1

"Phù đồ duyên" là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của Vu Tứ Tỷ. Phim kể về chuyện tình yêu đầy gian truân, trắc trở của thái giám quyền uy Tiêu Đạc và phi tần Bộ Âm Lâu. Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) là một nhân tài, sống không tranh đua nhưng vì thay chị gái đi dự tuyển phi mà cuộc đời bước sang một trang đầy sóng gió. Chưa kịp khóc than, nàng lại may mắn được vị vua kế vị nhìn trúng, được Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) cứu mạng sau đó an bài cho sống trong tiêu phủ… 

Trong Phù Đồ Duyên, Vương Hạc Đệ vào vai Chưởng ấn Tiêu Đặc - kẻ chính tà khó phân, nhưng dần bị rung động bởi nàng Bộ Âm Lâu có ý chí kiên cường giữa thời đại phong kiến phụ nữ bị coi như món đồ rẻ mạt. Nhiều người đánh giá, Vương Hạc Đệ trong phim vẫn giữ được nét lạnh lùng, cuốn hút. Chính những yếu tố này, giúp "Phù đồ duyên" trở thành một tác phẩm đáng chú ý đầu năm 2023 của màn ảnh Hoa ngữ. 

Giải mã sức hút 'khó cưỡng' của Vương Hạc Đệ sau thành công của 'Thương Lan Quyết' - Ảnh 2

Bằng chứng là nhìn vào BXH Vlinkage, chỉ số truyền thông của Vương Hạc Đệ luôn đứng thứ 1 trong cả tuần qua. Còn Trần Ngọc Kỳ cũng dần thoát khỏi kiếp "có tiếng mà không có miếng", luôn có mặt ở trong top 10. Điều đó khẳng định sự kết hợp của hai diễn viên đã phần nào thành công. Ngoài ra, bộ phim đang có số điểm 7,3 trên Douban. Nhiều người còn cho rằng, bộ phim xứng đáng được điểm cao hơn sau khi kết thúc.

Dù hiện tại, số lượng phim ảnh của Vương Hạc Đệ không nhiều, tuy nhiên, với sự nỗ lực của mình qua từng vai diễn, cho thấy nam diễn viên đang có định hướng đúng cho sự nghiệp của mình.

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