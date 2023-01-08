Vắng Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ bỗng hóa thành diễn viên tầm thường đến kỳ lạ

Vương Hạc Đệ trong Phù Đồ Duyên khiến netizen thất vọng với màn diễn xuất kém chất lượng.

Sau thành công vang dội của Thương Lan Quyết, mới đây Vương Hạc Đệ tiếp tục trở lại màn ảnh với dự án Phù Đồ Duyên hợp tác cùng Trần Ngọc Kỳ. Netizen kỳ vọng với sự góp mặt của nam chính Thương Lan Quyết hứa hẹn sẽ giúp cho phim có được thành công vang dội nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Theo đó, sau khi theo dõi những tập phim đầu tiên, nhiều người đã không khỏi thất vọng trước kịch bản cũ, không có gì mới lạ, thậm chí là nhạt nhẽo và dễ đoán. Tuy nhiên, dân tình vẫn đang kỳ vọng và trông chờ biên kịch của Phù Đồ Duyên có thể biến kịch bản thành "bình cũ rượu mới" trong thời gian tới.

Phù Đồ Duyên gây thất vọng với kịch bản cũ mòn - Ảnh: Internet Điều gây tranh cãi nhất có lẽ chính là diễn xuất của cặp đôi chính Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ. Cả hai đang thất bại trong việc níu chân khán giả bởi diễn xuất không ổn định của mình. Đầu tiên là về Vương Hạc Đệ, anh chàng bị đánh giá là quá "gồng" khi cố thể hiện gương mặt lạnh lùng cho phù hợp với tính cách của nhân vật Tiêu Đạc. Chưa kể các biểu cảm trên gương mặt của anh chàng khiến fan không có được cảm xúc muốn thưởng thức tiếp bộ phim mà chỉ muốn bỏ ngang.



Diễn xuất của cặp đôi chính bị đặt dấu chấm hỏi lớn - Ảnh: Internet Nữ chính Trần Ngọc Kỳ một lần nữa khiến khán giả phải thất vọng trước diễn xuất ngày một xuống cấp thời gian gần đây của mình. Sao nữ Phù Đồ Duyên được cho là chưa lột tả đúng tính cách một nhân vật Bộ Âm Lâu thông minh, lanh lợi. Cô nàng cho thấy bản thân không thể đáp ứng nổi nhân vật này yêu cầu kết quả khiến cho sự hợp tác giữa cô và Vương Hạc Đệ không mang tới cảm xúc như mong đợi. Phù Đồ Duyên chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của Vu Tứ Tỷ, câu chuyện diễn ra dưới bối cảnh thời gian năm Long Hóa, thái giám chưởng ấn Tiêu Đạc quyền lực áp đảo cùng Phúc vương tạo kế hoạch cung biến, trợ lực cho Phúc vương lên ngôi hoàng đế. Tài nhân Bộ Âm Lâu vốn được chỉ định phải tuẫn táng theo tiên đế nhưng vô tình lại được hoàng đế nhìn trúng. Bộ Âm Lâu được Tiêu Đạc cứu sống, sau đó được sắp xếp sống tại Tiêu phủ, hai người ngày đêm kề cận, nảy sinh tình cảm, nhưng vì trở ngại thân phận, chỉ có thể che giấu tình cảm sâu trong lòng.

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