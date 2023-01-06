Nhan sắc hớp hồn người nhìn của 2 mỹ nhân Hoa ngữ ở tuổi 19

Sao quốc tế 06/01/2023 17:50

Lưu Diệc Phi và Lâm Tâm Như là 2 mỹ nhân sở hữu nhan sắc đỉnh cao ở tuổi 19.

Không ít những diễn viên Hoa Ngữ sớm gia nhập vào làng giải trí khi còn trẻ, loạt mỹ nhân đều để lại những ấn tượng bất ngờ vì sắc vóc của họ. Tuy nhiên, rất ít nhan sắc đủ sức động lại trong trí nhớ của người hâm mộ ở tuổi 19 ngoại trừ 2 mỹ nhân này. 

Nhan sắc hớp hồn người nhìn của 2 mỹ nhân Hoa ngữ ở tuổi 19 - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Lâm Tâm Như là nữ diễn viên nổi tiếng bắt đầu sự nghiệp sớm, nhắc đến cô nhiều người sẽ nhớ đến hình ảnh của Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu Cách Cách. Không chỉ sở hữu khả năng diễn xuất ổn, nhan sắc của cô nàng cũng được nhận xét xinh đẹp và có phần khác biệt so với các mỹ nhân khác. 

Nhan sắc hớp hồn người nhìn của 2 mỹ nhân Hoa ngữ ở tuổi 19 - Ảnh 2
Lâm Tâm Như hồi trẻ - Ảnh: Internet

Bao Thanh Thiên: Mai Hoa Đạo (1995), tạo hình cổ trang của trong phim của Lâm Tâm Như mới được chú ý. Nhiều khán giả cho rằng đây là tạo hình cổ trang đẹp nhất của nữ diễn viên với vai diễn quận chúa Phi Phượng, dù xuất hiện ít nhưng netizen cho rằng mỗi lần cô xuất hiện đều khiến cho họ xao xuyến trước vẻ đẹp của cô nàng. 

Nhan sắc hớp hồn người nhìn của 2 mỹ nhân Hoa ngữ ở tuổi 19 - Ảnh 3
Nhan sắc Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp - Ảnh: Internet

Nhắc đến Lưu Diệc Phi nhiều người phải nghĩ đến tạo hình Tiểu Long Nữ của cô Thần Điêu Đại Hiệp (2006). Cho đến hiện tại đây vẫn là phiên bản kinh điển chẳng thua kém phiên bản của các đàn chị như Lý Nhược Đồng, nhưng nhan sắc của Cô Cô do Diệc Phi thủ vai chính là Tiểu Long Nữ đẹp nhất từng được xuất hiện trên màn ảnh Cbiz. 

Cô đã mang đến một Tiểu Long Nữ đơn thuần, thanh khiết và thoát tục khi sánh vai cùng Huỳnh Hiểu Minh. Được đánh giá là bản sao hoàn toàn giống với miêu tả của cố nhà văn Kim Dung về nhân vật. Trong năm 2006, khi mới 19 tuổi, Lưu Diệc Phi trở thành Nữ Thần Kim Ưng nhờ những vai diễn và nhan sắc trời cho. Cho đến hiện tại cô vẫn luôn giữ được phong độ, Tiểu Long Nữ ngày nào đã trở nên xinh đẹp và sắc sảo hơn.

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