Ấn tượng với tạo hình dân quốc của Nhậm Gia Luân trong dự án phim 'Thu Thiền'

Mới đây, những tạo hình dân quốc của Nhậm Gia Kuân cũng tiếp tục "gây bão" khắp cõi mạng. Sở hữu gương mặt điển trai, phong thái cuốn hút trong quân phục và khả năng diễn xuất điêu luyện, tài tử 31 tuổi được khen ngợi là khắc họa hoàn hảo một Diệp Xung kiên định và tài trí hơn người.

Dù tác phẩm chẳng quảng bá nhiều, nhưng hiệu ứng truyền miệng và sự tán thưởng của khán giả đã tạo nên cơn sốt không nhỏ. Thậm chí, ngay sau khi phát sóng, bộ phim đã leo lên vị trí thứ 3 trong top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo. Phần lớn thông tin về màn ra mắt của Thu Thiền đều là những ý kiến tích cực. Tác phẩm được khen ngợi từ cốt truyện, tình tiết đến dàn diễn viên chất lượng.

Nhậm Gia Luân vào vai nam chính tên là Diệp Xung, một nhân viên cấp cao của quân đội Nhật Bản nhưng thực chất là gián điệp ngầm có tên Thu Thiền. Diệp Xung can đảm và thông minh. Giữa ranh giới sống - chết, anh luôn có thể làm chủ tình hình và có những bước đi mà không ai có thể đoán trước được.

Bên cạnh đó, sự bình tĩnh và kiềm chế của anh trước tình huống nguy hiểm hay hành động dứt khoát lúc đối mặt với mối đe dọa làm dân mạng phát cuồng.

Thu Thiền mang đề tài gián điệp lấy bối cảnh thời dân quốc, lúc Hồng Kông bị Nhật Bản xâm chiếm vào cuối năm 1941. Bộ phim mở màn bằng những chi tiết dồn dập và làm người xem tưởng chừng như đang chứng kiến một cuộc chiến sinh tử dữ dội. Cũng ở ngay tập đầu, có không ít nhân tố quan trọng hy sinh bi thảm, đẩy những nhân vật chủ chốt còn lại rơi vào một cuộc khủng hoảng lớn và lo sợ danh tính của mình có thể bị phơi bày.

Cuộc đấu trí thầm lặng giữa các phe phái bắt đầu một cách căng thẳng đã khiến người xem ngộp thở. Nhịp phim gay cấn như thế này được khán giả đánh giá cao vì truyền tải được bầu không khí chiến tranh một mất một còn ở thời đại bấy giờ.

Bên cạnh Nhậm Gia Luân, Thu Thiền còn quy tụ dàn diễn viên chất lượng Lý Mạn, Lưu Hoan, Hà Đỗ Quyên, Lý Tiểu Nhiễm… Ngoài ra, góp phần tạo nên thành tích khả quan bước đầu của Thu Thiền là đội ngũ sản xuất hàng đầu của ngành công nghiệp Trung Quốc. Họ là những người từng đứng sau bộ phim chiến tranh gián điệp nổi tiếng Ma Tước.