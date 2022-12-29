Dân tình 'ngã ngửa' với tạo hình 'cái bang' của Nhậm Gia Luân trong Vũ Canh Kỷ

Sao quốc tế 29/12/2022 09:18

Tạo hình mới nhất của Nhậm Gia Luân trong Vũ Canh Kỷ khiến dân tình không khỏi bật cười thích thú.

Vũ Canh Kỷ là một trong những bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả hiện nay. Bộ phim có sự tham gia của dàn cast đình đám như Nhậm Gia Luân, Hình Phi, Chúc Tự Đan, Nghiêm Ngật Khoan, Chu Chính Đình, Mễ Nhiệt... 

Dân tình 'ngã ngửa' với tạo hình 'cái bang' của Nhậm Gia Luân trong Vũ Canh Kỷ - Ảnh 1

Vừa qua, một vài hình ảnh hiếm hoi, ghi lại tạo hình của Nhậm Gia Luân trên phim trường Vũ Canh Kỷ cũng bị các blogger leak ra ngoài. Tạo hình ban đầu, nam diễn viên gây ấn tượng với ngoại hình điển trai, mạnh mẽ, giáp đen, tóc dài... nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. 

Dân tình 'ngã ngửa' với tạo hình 'cái bang' của Nhậm Gia Luân trong Vũ Canh Kỷ - Ảnh 2

Dân tình 'ngã ngửa' với tạo hình 'cái bang' của Nhậm Gia Luân trong Vũ Canh Kỷ - Ảnh 3

Thế nhưng, mới đây, nam diễn viên gây bất ngờ với tạo hình của mình. Theo những ảnh được chia sẻ, Nhậm Gia Luân ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc bù xù khiến khán giả một phen dở khóc dở cười. Dân tình bình luận mới qua, khí chất, oai phong với áo tướng quân bao nhiêu, hôm nay đã thất thế nhìn không khác gì "bang chủ cái bang".

Dân tình 'ngã ngửa' với tạo hình 'cái bang' của Nhậm Gia Luân trong Vũ Canh Kỷ - Ảnh 4

Vũ Canh Kỷ là câu chuyện kể về kể về vương tử Nhân tộc Vũ Canh (do Nhậm Gia Luân thủ vai), sau khi nước mất nhà tan, lưu lạc trở thành nô bộc nhưng vẫn không quên ý niệm ban đầu báo thù cho phụ mẫu và Nhân tộc. Dưới sức ép của Thần tộc, Vũ Canh đã vươn lên để dẫn dắt đồng bào Nhân tộc phản kháng, kế nghiệp di nguyện của tiên vương.

Dân tình 'ngã ngửa' với tạo hình 'cái bang' của Nhậm Gia Luân trong Vũ Canh Kỷ - Ảnh 5

Vũ Canh sẽ là vai diễn cổ trang, huyền huyễn tiếp theo mà Nhậm Gia Luân đảm nhiệm trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Đây đồng thời cũng là dòng phim thế mạnh của anh chàng, điều này càng khiến khán giả đặt nhiều niềm tin, cho rằng Nhậm Gia Luân sẽ thể hiện tốt vai trò lần này của mình. Đồng thời, đây cũng là dự án phim thứ 2 mà Nhậm Gia Luân hợp tác với Hình Phi sau Tiểu thư Quạ Đen và tiên sinh Thằn Lằn. 

Vũ Canh Kỷ chính thức công bố dàn cast chính, hé lộ tạo hình mãn nhãn của nam chính Nhậm Gia Luân, danh tính nữ chính gây chú ý

Vũ Canh Kỷ chính thức công bố dàn cast chính, hé lộ tạo hình mãn nhãn của nam chính Nhậm Gia Luân, danh tính nữ chính gây chú ý

Sau thời gian chờ đợi, dự án Vũ Canh Kỷ đã chính thức công bố dàn cast tham gia cũng như hé lộ tạo hình của nam chính Nhậm Gia Luân.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhậm Gia Luân Vũ Canh Kỷ Hình Phi phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Vũ Canh Kỷ chính thức công bố dàn cast chính, hé lộ tạo hình mãn nhãn của nam chính Nhậm Gia Luân, danh tính nữ chính gây chú ý

Vũ Canh Kỷ chính thức công bố dàn cast chính, hé lộ tạo hình mãn nhãn của nam chính Nhậm Gia Luân, danh tính nữ chính gây chú ý

Lý Nhất Đồng vừa rút khỏi Vũ Canh Kỷ đã nhanh chóng 'kết đôi' Thành Nghị trong Anh Hùng Chí, hứa hẹn bùng nổ với dàn cast hùng hậu?

Lý Nhất Đồng vừa rút khỏi Vũ Canh Kỷ đã nhanh chóng 'kết đôi' Thành Nghị trong Anh Hùng Chí, hứa hẹn bùng nổ với dàn cast hùng hậu?

Rộ tin Nhậm Gia Luân và 'mỹ nhân thế thân' Triệu Lệ Dĩnh nên duyên trong dự án Vũ Canh Kỷ, netizen đồng loạt chê vì điều này?

Rộ tin Nhậm Gia Luân và 'mỹ nhân thế thân' Triệu Lệ Dĩnh nên duyên trong dự án Vũ Canh Kỷ, netizen đồng loạt chê vì điều này?

Giữa nghi vấn ngoại tình gây xôn xao dư luận, Nhậm Gia Luân tiếp tục dính thị phi

Giữa nghi vấn ngoại tình gây xôn xao dư luận, Nhậm Gia Luân tiếp tục dính thị phi

Nhậm Gia Luân bất ngờ xuất hiện với phong cách dancer mới lạ cùng những màn vũ đạo đẹp mắt khiến netizen ngỡ ngàng

Nhậm Gia Luân bất ngờ xuất hiện với phong cách dancer mới lạ cùng những màn vũ đạo đẹp mắt khiến netizen ngỡ ngàng

Lý Nhất Đồng bỏ vai, 'Võ Canh Kỷ' do Nhậm Gia Luân đóng chính 'rơi vào bế tắc'

Lý Nhất Đồng bỏ vai, 'Võ Canh Kỷ' do Nhậm Gia Luân đóng chính 'rơi vào bế tắc'

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 18 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 18 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng