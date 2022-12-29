Dân tình 'ngã ngửa' với tạo hình 'cái bang' của Nhậm Gia Luân trong Vũ Canh Kỷ

Vũ Canh Kỷ là một trong những bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả hiện nay. Bộ phim có sự tham gia của dàn cast đình đám như Nhậm Gia Luân , Hình Phi , Chúc Tự Đan, Nghiêm Ngật Khoan, Chu Chính Đình, Mễ Nhiệt...

Vừa qua, một vài hình ảnh hiếm hoi, ghi lại tạo hình của Nhậm Gia Luân trên phim trường Vũ Canh Kỷ cũng bị các blogger leak ra ngoài. Tạo hình ban đầu, nam diễn viên gây ấn tượng với ngoại hình điển trai, mạnh mẽ, giáp đen, tóc dài... nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Thế nhưng, mới đây, nam diễn viên gây bất ngờ với tạo hình của mình. Theo những ảnh được chia sẻ, Nhậm Gia Luân ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc bù xù khiến khán giả một phen dở khóc dở cười. Dân tình bình luận mới qua, khí chất, oai phong với áo tướng quân bao nhiêu, hôm nay đã thất thế nhìn không khác gì "bang chủ cái bang".

Vũ Canh Kỷ là câu chuyện kể về kể về vương tử Nhân tộc Vũ Canh (do Nhậm Gia Luân thủ vai), sau khi nước mất nhà tan, lưu lạc trở thành nô bộc nhưng vẫn không quên ý niệm ban đầu báo thù cho phụ mẫu và Nhân tộc. Dưới sức ép của Thần tộc, Vũ Canh đã vươn lên để dẫn dắt đồng bào Nhân tộc phản kháng, kế nghiệp di nguyện của tiên vương.

Vũ Canh sẽ là vai diễn cổ trang, huyền huyễn tiếp theo mà Nhậm Gia Luân đảm nhiệm trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Đây đồng thời cũng là dòng phim thế mạnh của anh chàng, điều này càng khiến khán giả đặt nhiều niềm tin, cho rằng Nhậm Gia Luân sẽ thể hiện tốt vai trò lần này của mình. Đồng thời, đây cũng là dự án phim thứ 2 mà Nhậm Gia Luân hợp tác với Hình Phi sau Tiểu thư Quạ Đen và tiên sinh Thằn Lằn.