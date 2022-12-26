Vũ Canh Kỷ chính thức công bố dàn cast chính, hé lộ tạo hình mãn nhãn của nam chính Nhậm Gia Luân, danh tính nữ chính gây chú ý

Sau thời gian chờ đợi, dự án Liệt Diễm Chi Vũ Canh Kỷ đã chính thức công bố dàn cast tham gia cũng như hé lộ tạo hình của nam chính Nhậm Gia Luân . Theo đó, đội hình chính được công bố bao gồm Nhậm Gia Luân, Hình Phi , Chúc Tự Đan, Nghiêm Ngật Khoan, Chu Chính Đình, Mễ Nhiệt,...

Theo như đội hình này thì nữ chính của dự án chính thức gọi tên Hình Phi. Như vậy, Nhậm Gia Luân chính thức tái hợp Hình Phi sau thành công của dự án Tiểu Thư Quạ Đen Và Tiên Sinh Thằn Lằn.

Nữ chính Hình Phi từng hợp tác ăn ý với Nhậm Gia Luân trong Tiểu Thư Quạ Đen Và Tiên Sinh Thằn Lằn - Ảnh: Internet

Trước đó, nữ chính được chọn của dự án phim là Lý Nhất Đồng. Tuy nhiên, trên weibo chính thức của bộ phim Liệt Diễm Chi Vũ Canh Kỷ đã công bố poster chính thức và còn nhấn mạnh chỉ có nam chính duy nhất của bộ phim là Nhậm Gia Luân. Việc coi trọng nam chính hơn nữ chính khiến phía Lý Nhất Đồng cảm thấy không được tôn trọng nên cô đã rút khỏi vị trí nữ chính của dự án này. Đây cũng là lần đầu tiên có một nữ chính từ chối diễn xuất trong làng giải trí. Sự việc này đã khiến nhiều khán giả chỉ trích đoàn phim dữ dội và cảm thương cho Lý Nhất Đồng.

Lý Nhất Đồng được chọn vai nữ chính ban đầu nhưng đã rút khỏi dự án vì đoàn phim thiếu chuyên nghiệp - Ảnh: Internet

Liệt Diễm Chi Vũ Canh Kỷ được chuyển thể từ tiểu thuyết Vũ Canh Kỷ. Nội dung xoay quanh nhân vật Vũ Canh con trai của Trụ Vương và Đát Kỷ, Trụ Vương nghịch thiên, trái mệnh Thần tộc, Thần tộc ủng hộ Vũ Vương phạt Trụ. Trụ Vương chết trên sa trường ngoài thành Triều Ca, Đát Kỷ ôm hài tử tự tận nơi lầu cao Trích Tinh, thiếu niên Vũ Canh sống lại trong thân xác của tên nô lệ A Cẩu, bị đưa vào hầm mỏ khai thác khoáng thạch cùng vị hôn thê Bạch Thái. Kiếp sống nô lệ của một vị hoàng tử bắt đầu.