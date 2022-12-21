Nhậm Gia Luân bất ngờ xuất hiện với phong cách dancer mới lạ cùng những màn vũ đạo đẹp mắt khiến netizen ngỡ ngàng

Nhậm Gia Luân là một trong những gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Anh đã để lại trong lòng công chúng nhiều vai diễn ấn tượng trong các dự án nổi tiếng như Châu Sinh Như Cố, Cẩm Y Chi Hạ, Đại Đường Vinh Diệu, Ngự Giao Ký,…Ngoài vai trò diễn viên, ít ai biết Nhậm Gia Luân còn biết đến với tư cách ca sĩ có nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Nhậm Gia Luân trong Châu Sinh Như Cố - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Nhậm Gia Luân trong phong cách dancer mới lạ với những màn vũ đạo cực đã mắt. Được biết, anh chàng vừa ra mắt album sản phẩm âm nhạc cá nhân của mình. Nhiều khán giả khá thích thú vì họ đã khá quen với hình ảnh thư sinh của Nhậm Gia Luân với vai trò diễn viên, thì nay, họ có dịp chiêm ngưỡng nhan sắc của anh chàng với phong cách hoàn toàn mới lạ với vai trò là ca sĩ.