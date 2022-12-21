Nhậm Gia Luân bất ngờ xuất hiện với phong cách dancer mới lạ cùng những màn vũ đạo đẹp mắt khiến netizen ngỡ ngàng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Nhậm Gia Luân trong phong cách dancer mới lạ với những màn vũ đạo cực đã mắt.
- Bị chê hết lời khi đóng cặp với Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Thấm, Nhậm Gia Luân lại có màn chemistry cực ngọt ngào với một mỹ nhân kém nổi trong dự án mới?
- Rộ tin Nhậm Gia Luân và 'mỹ nhân thế thân' Triệu Lệ Dĩnh nên duyên trong dự án Vũ Canh Kỷ, netizen đồng loạt chê vì điều này?
Nhậm Gia Luân là một trong những gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Anh đã để lại trong lòng công chúng nhiều vai diễn ấn tượng trong các dự án nổi tiếng như Châu Sinh Như Cố, Cẩm Y Chi Hạ, Đại Đường Vinh Diệu, Ngự Giao Ký,…Ngoài vai trò diễn viên, ít ai biết Nhậm Gia Luân còn biết đến với tư cách ca sĩ có nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Nhậm Gia Luân trong phong cách dancer mới lạ với những màn vũ đạo cực đã mắt. Được biết, anh chàng vừa ra mắt album sản phẩm âm nhạc cá nhân của mình. Nhiều khán giả khá thích thú vì họ đã khá quen với hình ảnh thư sinh của Nhậm Gia Luân với vai trò diễn viên, thì nay, họ có dịp chiêm ngưỡng nhan sắc của anh chàng với phong cách hoàn toàn mới lạ với vai trò là ca sĩ.
Trước khi chính thức bước chân vào con đường diễn xuất, Nhậm Gia Luân đã từng có khoảng thời gian làm thực tập sinh tại Hàn Quốc với vị trí đội trưởng, vũ đạo và rapper chính cho một nhóm nhạc hợp tác Trung - Hàn. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà nhóm không thể debut, Nhậm Gia Luân sau đó đành phải trở về Trung Quốc, sự nghiệp diễn xuất cũng bắt đầu từ đây.
Trước đó, mạng xã hội đã được một phen phát sốt trước đoạn clip Vương Nhất Bác và Nhậm Gia Luân thể hiện kỹ năng nhảy đôi hết sức ấn tượng từ động tác cho đến thần thái trên nền nhạc bản hit Day By Day của T-Ara. Mặc dù đây chỉ là màn trình diễn khác của 2 mỹ nam được fan lồng vào ca khúc của T-Ara nhưng động tác của cặp đôi trùng khớp với tiết tấu bài hát, mang đến cảm giác giống như đang trình diễn thật sự. Nhiều người cho rằng, thần thái sân khấu của Nhậm Gia Luân và Vương Nhất Bác thực sự tốt đã kết hợp vũ đạo vô cùng khớp và hoàn hảo, được đánh giá là "một chín một mười".