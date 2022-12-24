Nhậm Gia Luân đáp trả trước nghi vấn âm thầm ly hôn, ngoại tình trong lúc vợ mang thai

Sao quốc tế 24/12/2022 23:08

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung "dậy sóng" trước tin đồn một sao nam sinh năm 1991 âm thầm ly hôn, ngoại tình trong lúc vợ mang thai, người đó được cho là Nhậm Gia Luân.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước thông tin một nam diễn viên tuyến 1 đang hot đã từng tuyên bố chính thức kết hôn và sinh con, hiện tại đã bí mật ly hôn được 2 năm. Thậm chí, lúc tham gia hoạt động một nhãn hàng cao cấp cũng có ghi thông tin là đã ly hôn. Sao nam này đã nhiều lần tham gia xuân vãn, tên có 3 chữ. Do đó, nhiều người lan truyền và nghi vấn cái tên này chính là Nhậm Gia Luân.

Sau khi vụ việc bất ngờ rầm rộ lên hotsearch tại mạng xã hội Weibo, phòng làm việc của Nhậm Gia Luân đã chính thức lên tiếng bác bỏ tin đồn: "Nằm không cũng trúng đạn, vớ vẩn quá thể".

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Nhậm Gia Luân và bà xã Nhiếp Hoan công khai quan hệ khi sự nghiệp của nam diễn viên bắt đầu khởi sắc - Ảnh: Internet

Khi Nhậm Gia Luân bị réo tên liên tục, rất nhiều cư dân mạng đã giật mình vì trước giờ họ luôn yêu mến nam diễn viên vừa có tài, vừa có đức này. Do đó, thông tin chính thức từ phía Nhậm Gia Luân khiến người hâm mộ có thể "thở phào". Dù là fan Nhậm Gia Luân hay chỉ là "người qua đường" thì việc anh được hợp tác chung nhiều sao nữ xinh đẹp, nổi tiếng của Cbiz nhưng vẫn chung thủy với vợ con là điều đáng trân quý. Đây có lẽ là một trong những điều giúp anh ghi điểm trong mắt người hâm mộ và ngày càng có thêm nhiều fan.

Nhậm Gia Luân đáp trả trước nghi vấn âm thầm ly hôn, ngoại tình trong lúc vợ mang thai - Ảnh 2

Nhậm Gia Luân sinh năm 1989, là ngôi sao nở muộn của làng giải trí Hoa ngữ. Trong quá khứ, anh từng là vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp và có thời gian thực tập làm ca sĩ tại Hàn Quốc.

Năm 2014, anh trở về nước và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Dù vậy, phải đến năm 2019, nhờ vai diễn Lục Dịch trong phim Cẩm Y Chi Hạ, tên tuổi Nhậm Gia Luân mới được biết tới nhiều hơn.

Gần đây nhất, anh là cái tên được khán giả yêu mến sau 2 tác phẩm ăn khách Châu Sinh Như Cố và Nhất Sinh Nhất Thế. Nhậm Gia Luân công bố sinh con và kết hôn vào năm 2018. Anh nhiều lần bày tỏ tình cảm với bà xã Nhiếp Hoan trên mạng xã hội. 

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