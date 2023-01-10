Xôn xao tin Nhậm Gia Luân rời khỏi công ty Hoan Thụy Thế Kỷ, nhường lại ghế 'nhất ca' cho ngôi sao này

Sao quốc tế 10/01/2023 17:35

Sau khi Dương Tử rời khỏi công ty quản lý Hoan Thụy Thế Kỷ vào năm 2021, Nhậm Gia Luân được dự đoán sẽ là diễn viên tiếp theo rời khỏi công ty này.

Sau khi Dương Tử rời khỏi công ty quản lý Hoan Thụy Thế Kỷ vào năm 2021, Nhậm Gia Luân chính là ngôi sao tiếp theo được nhiều người dự đoán sẽ "dứt áo ra đi". Gần đây, những tin đồn về việc Nhậm Gia Luân ra đi hay gia hạn hợp đồng với Hoan Thụy liên tục xuất hiện trên mạng xã hội.

Mới đây, một blogger tiết lộ sang năm 2023, nam diễn viên sẽ rời công ty, tự mình làm chủ như Dương Tử. Không lâu sau, dân tình tiếp tục xôn xao trước thông tin hợp đồng nghệ sĩ giữa Hoan Thụy và Nhậm Gia Luân còn dài, rời đi là điều khó xảy ra. Tuy nhiên, người này cũng cho biết thêm rằng chuyện nam diễn viên có studio riêng là sự thật, nhưng album nhạc anh phát hành không cần phải chia doanh thu cho công ty. 

Xôn xao tin Nhậm Gia Luân rời khỏi công ty Hoan Thụy Thế Kỷ, nhường lại ghế 'nhất ca' cho ngôi sao này - Ảnh 1 

Bên cạnh đó, không ít người cũng đưa ra giả thuyết nếu Nhậm Gia Luân rời Hoan Thụy, vậy ai sẽ là người thế vào ghế "nhất ca" anh đã để lại. Dựa theo suy đoán của dân tình, ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế này chính là Thành Nghị, ngôi sao đang lên nhờ hiệu ứng của Trầm Vụn Hương Phai, và trước đó là Lưu Ly Mỹ Nhân Sát.

Xôn xao tin Nhậm Gia Luân rời khỏi công ty Hoan Thụy Thế Kỷ, nhường lại ghế 'nhất ca' cho ngôi sao này - Ảnh 2

Tuy nhiên, trên trang chính của Hoan Thụy, bảng danh sách các diễn viên trực thuộc tại công ty. Và không quá bất ngờ khi cái tên Nhậm Gia Luân đứng đầu bảng danh sách nam diễn viên trong công ty và Thành Nghị đứng thứ 2, trước nam diễn viên Tần Tuấn Kiệt.

 

Thành Nghị hiện nay được khán giả khen ngợi diễn xuất và nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ nên để có thể vượt qua Nhậm Gia Luân trở thành người đứng đầu trong Hoan Thụy không phải việc dễ dàng.

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