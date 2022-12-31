Chuyện hậu trường chưa kể về Tân Dòng Sông Ly Biệt: Một cặp đôi 'nên duyên' từ bộ phim, Tôn Lệ từng 'làm nền' cho Triệu Vy

Sau thành công của Hoàn Châu cách cách, nữ sĩ Quỳnh Dao cùng bộ ba diễn viên Triệu Vy - Lâm Tâm Như - Tô Hữu Bằng thừa thắng xông lên với phim truyền hình Tân Dòng Sông Ly Biệt. Lên sóng năm 2001, bộ phim gặt hái thành công vang dội ở Trung Quốc đại lục, Đài Loan và các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Đây cũng là phim truyền hình Hoa ngữ ăn khách nhất tại Hàn Quốc cùng năm.

Được biết, Tân dòng sông ly biệt được nữ sĩ Quỳnh Dao cải biên từ tiểu thuyết Yên vũ mông mông do chính bà sáng tác. Bộ phim đã trở thành kinh điển, gắn liền tuổi trẻ của không ít khán giả. Dù được phát sóng lại nhiều lần nhưng có những câu chuyện hài hước và hi hữu về bộ phim mà không phải ai cũng biết được.

Trong phim, Triệu Vy và Cổ Cự Cơ là một đôi, nhưng ít ai biết rằng nhân vật của Tô Hữu Bằng là một tuyến vai mới so với bản gốc, mục đích chỉ để Lâm Tâm Như không phải "ra đi mãi mãi" như trong nguyên tác.

Trong một cảnh cưỡi ngựa, Tô Hữu Bằng bị thương nghiêm trọng. Vốn rất giỏi cưỡi ngựa ngoài đời, tài tử phải thể hiện nhân vật lóng ngóng, không thạo kỹ thuật trên lưng ngựa. Do hoảng sợ, con ngựa hất tung Tô Hữu Bằng. Chân mắc trên yên ngựa, anh bị kéo lê hơn 30 m, đầu đập ngửa xuống đất gây hôn mê.

Năm tiếng sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, Tô Hữu Bằng tỉnh lại nhưng không thể nói chuyện và cử động, trên người có nhiều vết thương. Bác sĩ chẩn đoán anh bị chấn động não, phải nhập viện theo dõi 24 giờ. Theo kịch bản, nhân vật Đỗ Phi cũng bị ngã ngựa gãy tay. Tô Hữu Bằng xem như diễn giả thành thật. Sau khi hồi phục, anh giữ nguyên bó bột từ đời vào phim. Trước đó, anh ngã ngựa khi quay Hoàn Châu cách cách.

Triệu Vy và Lâm Tâm Như vốn là đôi bạn thân thiết ở trên phim lẫn ngoài đời. Triệu Vy từng kể cô từng muốn đóng vai Lục Như Bình của Lâm Tâm Như. Lúc đọc kịch bản, cô thấy nữ chính Lục Y Bình quá mạnh mẽ. Cô muốn thử sức dạng vai nhu mỳ, yếu đuối như Lục Như Bình hơn. Tuy nhiên, nhà sản xuất kiêm tác giả truyện gốc Quỳnh Dao không đồng ý. Bà "chấm" giọng hát của nàng "Ến Nhỏ" cho vai Y Bình trong các cảnh biểu diễn ở phòng trà. Ngoài ra, bà cũng đánh giá cô hợp với vai này. Còn vai Như Bình được giao cho Lâm Tâm Như.

Và khi nhắc đến dàn sao của phim, ít người biết rằng nam thần Cổ Cự Cơ đã nhiều lần muốn bỏ vai lúc đang quay. Vì xuất thân là ca sĩ và chưa có kinh nghiệm đóng các phim dài tập, cần thể hiện sự biến đổi về mặt tâm lý nhiều như Hà Thư Hoàn, nên Cổ Cự Cơ e ngại sự hạn chế về khả năng diễn xuất của mình sẽ ảnh hưởng đến các bạn diễn và ê-kíp. Phải nhờ đến sự động viên của Lương Triều Vỹ, nam tài tử mới kiên trì đến ngày phim đóng máy. Những ngày sống ở Đại Lục, dù đang ở hậu trường hay sinh hoạt ở bên ngoài, anh đều sống theo phong cách của Hà Thư Hoàn, cố gắng quên đi thân phận Cổ Cự Cơ của mình.

Tân Dòng Sông Ly Biệt cũng là nơi kết duyên cho Cao Hâm và Vương Nhất Nam. Cao Hâm vào vai Lục Nhĩ Hào. Vương Nhất Nam vào vai Lục Tâm Bình. Họ là hai anh em cùng cha khác mẹ trong gia đình họ Lục. Cặp đôi quen biết từ năm 1998 nhưng chỉ là bạn thân. Không lâu sau Tân Dòng sông ly biệt, Vương Nhất Nam gặp tai nạn ngã ngựa trong lúc quay phim, bị thương nặng ở mặt. Cao Hâm tạm dừng tất cả công việc để chăm sóc cô hơn tám tháng. Trải qua giai đoạn đó, họ mới chính thức yêu nhau. Cao Hâm miệt mài đưa bạn gái đến bệnh viện thay thuốc trong bốn năm. Họ đăng ký kết hôn năm 2007 và đãi tiệc cưới năm 2009.

Diễn viên Vương Lâm đảm nhận vai Vương Tuyết Cầm (dì Tuyết). Lúc quay phim này, nữ diễn viên mới 30 tuổi, hơn Lâm Tâm Như sáu tuổi nhưng tự "già hóa" để vào vai mẹ của Lâm Tâm Như.

Chuyện bi hài nhất của Tân Dòng sông ly biệt xảy ra với cảnh nhân vật Khả Vân lên cơn hoảng loạn. Ở bối cảnh bệnh viện tâm thần, diễn xuất của nữ diễn viên Từ Lộ gây chú ý với các bệnh nhân tại đây. Một phụ nữ trong số đó vừa khóc vừa la hét. Đoàn phim và nhân viên y tế một phen chạy tới chạy lui xử lý tình huống.

Ngày ấy, có lẽ người xem chỉ chú ý vào các nhân vật chính mà không mấy để ý đến các gương mặt khác. Chính vì vậy mà phải xem đi xem lại nhiều lần, khán giả mới phát hiện Tôn Lệ thuở mới vào nghề từng đóng vai quần chúng, làm vũ công nhảy phụ hoạ cho Triệu Vy trong một tiết mục biểu diễn.

Bên cạnh đó, trang Sohu từng đưa một chuyện khó tin về mức độ ảnh hưởng của Tân Dòng Sông Ly Biệt. Hơn 20 năm trước, các buổi quay ngoại cảnh của phim đều thu hút lượng lớn sự theo dõi của công chúng. Khi đoàn làm phim đến ga tàu Nam Kinh, đông đảo người hâm mộ tụ tập để xin chữ ký các diễn viên. Bắt kịp xu hướng, các xưởng in vốn ế ẩm quanh khu vực bỗng chốc ăn nên làm ra bằng việc sản xuất hàng loạt poster, tranh ảnh của các ngôi sao Tân Dòng Sông Ly Biệt rồi bày bán khắp nơi.