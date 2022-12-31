Chuyện hậu trường chưa kể về Tân Dòng Sông Ly Biệt: Một cặp đôi 'nên duyên' từ bộ phim, Tôn Lệ từng 'làm nền' cho Triệu Vy

Sao quốc tế 31/12/2022 19:13

Tân Dòng Sông Ly Biệt đã trở thành kinh điển, gắn liền tuổi trẻ của không ít khán giả. Dù được phát sóng lại nhiều lần nhưng có những câu chuyện hài hước và hi hữu về bộ phim mà không phải ai cũng biết được.

Sau thành công của Hoàn Châu cách cách, nữ sĩ Quỳnh Dao cùng bộ ba diễn viên Triệu Vy - Lâm Tâm Như - Tô Hữu Bằng thừa thắng xông lên với phim truyền hình Tân Dòng Sông Ly Biệt. Lên sóng năm 2001, bộ phim gặt hái thành công vang dội ở Trung Quốc đại lục, Đài Loan và các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Đây cũng là phim truyền hình Hoa ngữ ăn khách nhất tại Hàn Quốc cùng năm.

Chuyện hậu trường chưa kể về Tân Dòng Sông Ly Biệt: Một cặp đôi 'nên duyên' từ bộ phim, Tôn Lệ từng 'làm nền' cho Triệu Vy - Ảnh 1

Được biết, Tân dòng sông ly biệt được nữ sĩ Quỳnh Dao cải biên từ tiểu thuyết Yên vũ mông mông do chính bà sáng tác. Bộ phim đã trở thành kinh điển, gắn liền tuổi trẻ của không ít khán giả. Dù được phát sóng lại nhiều lần nhưng có những câu chuyện hài hước và hi hữu về bộ phim mà không phải ai cũng biết được.

Chuyện hậu trường chưa kể về Tân Dòng Sông Ly Biệt: Một cặp đôi 'nên duyên' từ bộ phim, Tôn Lệ từng 'làm nền' cho Triệu Vy - Ảnh 2

Trong phim, Triệu Vy và Cổ Cự Cơ là một đôi, nhưng ít ai biết rằng nhân vật của Tô Hữu Bằng là một tuyến vai mới so với bản gốc, mục đích chỉ để Lâm Tâm Như không phải "ra đi mãi mãi" như trong nguyên tác.

Chuyện hậu trường chưa kể về Tân Dòng Sông Ly Biệt: Một cặp đôi 'nên duyên' từ bộ phim, Tôn Lệ từng 'làm nền' cho Triệu Vy - Ảnh 3

Trong một cảnh cưỡi ngựa, Tô Hữu Bằng bị thương nghiêm trọng. Vốn rất giỏi cưỡi ngựa ngoài đời, tài tử phải thể hiện nhân vật lóng ngóng, không thạo kỹ thuật trên lưng ngựa. Do hoảng sợ, con ngựa hất tung Tô Hữu Bằng. Chân mắc trên yên ngựa, anh bị kéo lê hơn 30 m, đầu đập ngửa xuống đất gây hôn mê.

Chuyện hậu trường chưa kể về Tân Dòng Sông Ly Biệt: Một cặp đôi 'nên duyên' từ bộ phim, Tôn Lệ từng 'làm nền' cho Triệu Vy - Ảnh 4

Năm tiếng sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, Tô Hữu Bằng tỉnh lại nhưng không thể nói chuyện và cử động, trên người có nhiều vết thương. Bác sĩ chẩn đoán anh bị chấn động não, phải nhập viện theo dõi 24 giờ. Theo kịch bản, nhân vật Đỗ Phi cũng bị ngã ngựa gãy tay. Tô Hữu Bằng xem như diễn giả thành thật. Sau khi hồi phục, anh giữ nguyên bó bột từ đời vào phim. Trước đó, anh ngã ngựa khi quay Hoàn Châu cách cách.

Triệu Vy và Lâm Tâm Như vốn là đôi bạn thân thiết ở trên phim lẫn ngoài đời. Triệu Vy từng kể cô từng muốn đóng vai Lục Như Bình của Lâm Tâm Như. Lúc đọc kịch bản, cô thấy nữ chính Lục Y Bình quá mạnh mẽ. Cô muốn thử sức dạng vai nhu mỳ, yếu đuối như Lục Như Bình hơn. Tuy nhiên, nhà sản xuất kiêm tác giả truyện gốc Quỳnh Dao không đồng ý. Bà "chấm" giọng hát của nàng "Ến Nhỏ" cho vai Y Bình trong các cảnh biểu diễn ở phòng trà. Ngoài ra, bà cũng đánh giá cô hợp với vai này. Còn vai Như Bình được giao cho Lâm Tâm Như.

Chuyện hậu trường chưa kể về Tân Dòng Sông Ly Biệt: Một cặp đôi 'nên duyên' từ bộ phim, Tôn Lệ từng 'làm nền' cho Triệu Vy - Ảnh 5

Và khi nhắc đến dàn sao của phim, ít người biết rằng nam thần Cổ Cự Cơ đã nhiều lần muốn bỏ vai lúc đang quay. Vì xuất thân là ca sĩ và chưa có kinh nghiệm đóng các phim dài tập, cần thể hiện sự biến đổi về mặt tâm lý nhiều như Hà Thư Hoàn, nên Cổ Cự Cơ e ngại sự hạn chế về khả năng diễn xuất của mình sẽ ảnh hưởng đến các bạn diễn và ê-kíp. Phải nhờ đến sự động viên của Lương Triều Vỹ, nam tài tử mới kiên trì đến ngày phim đóng máy. Những ngày sống ở Đại Lục, dù đang ở hậu trường hay sinh hoạt ở bên ngoài, anh đều sống theo phong cách của Hà Thư Hoàn, cố gắng quên đi thân phận Cổ Cự Cơ của mình.

Chuyện hậu trường chưa kể về Tân Dòng Sông Ly Biệt: Một cặp đôi 'nên duyên' từ bộ phim, Tôn Lệ từng 'làm nền' cho Triệu Vy - Ảnh 6

Tân Dòng Sông Ly Biệt cũng là nơi kết duyên cho Cao Hâm và Vương Nhất Nam. Cao Hâm vào vai Lục Nhĩ Hào. Vương Nhất Nam vào vai Lục Tâm Bình. Họ là hai anh em cùng cha khác mẹ trong gia đình họ Lục. Cặp đôi quen biết từ năm 1998 nhưng chỉ là bạn thân. Không lâu sau Tân Dòng sông ly biệt, Vương Nhất Nam gặp tai nạn ngã ngựa trong lúc quay phim, bị thương nặng ở mặt. Cao Hâm tạm dừng tất cả công việc để chăm sóc cô hơn tám tháng. Trải qua giai đoạn đó, họ mới chính thức yêu nhau. Cao Hâm miệt mài đưa bạn gái đến bệnh viện thay thuốc trong bốn năm. Họ đăng ký kết hôn năm 2007 và đãi tiệc cưới năm 2009.

Chuyện hậu trường chưa kể về Tân Dòng Sông Ly Biệt: Một cặp đôi 'nên duyên' từ bộ phim, Tôn Lệ từng 'làm nền' cho Triệu Vy - Ảnh 7

Diễn viên Vương Lâm đảm nhận vai Vương Tuyết Cầm (dì Tuyết). Lúc quay phim này, nữ diễn viên mới 30 tuổi, hơn Lâm Tâm Như sáu tuổi nhưng tự "già hóa" để vào vai mẹ của Lâm Tâm Như.

Chuyện hậu trường chưa kể về Tân Dòng Sông Ly Biệt: Một cặp đôi 'nên duyên' từ bộ phim, Tôn Lệ từng 'làm nền' cho Triệu Vy - Ảnh 8

Chuyện bi hài nhất của Tân Dòng sông ly biệt xảy ra với cảnh nhân vật Khả Vân lên cơn hoảng loạn. Ở bối cảnh bệnh viện tâm thần, diễn xuất của nữ diễn viên Từ Lộ gây chú ý với các bệnh nhân tại đây. Một phụ nữ trong số đó vừa khóc vừa la hét. Đoàn phim và nhân viên y tế một phen chạy tới chạy lui xử lý tình huống.

Chuyện hậu trường chưa kể về Tân Dòng Sông Ly Biệt: Một cặp đôi 'nên duyên' từ bộ phim, Tôn Lệ từng 'làm nền' cho Triệu Vy - Ảnh 9

Ngày ấy, có lẽ người xem chỉ chú ý vào các nhân vật chính mà không mấy để ý đến các gương mặt khác. Chính vì vậy mà phải xem đi xem lại nhiều lần, khán giả mới phát hiện Tôn Lệ thuở mới vào nghề từng đóng vai quần chúng, làm vũ công nhảy phụ hoạ cho Triệu Vy trong một tiết mục biểu diễn.

Chuyện hậu trường chưa kể về Tân Dòng Sông Ly Biệt: Một cặp đôi 'nên duyên' từ bộ phim, Tôn Lệ từng 'làm nền' cho Triệu Vy - Ảnh 10

Bên cạnh đó, trang Sohu từng đưa một chuyện khó tin về mức độ ảnh hưởng của Tân Dòng Sông Ly Biệt. Hơn 20 năm trước, các buổi quay ngoại cảnh của phim đều thu hút lượng lớn sự theo dõi của công chúng. Khi đoàn làm phim đến ga tàu Nam Kinh, đông đảo người hâm mộ tụ tập để xin chữ ký các diễn viên. Bắt kịp xu hướng, các xưởng in vốn ế ẩm quanh khu vực bỗng chốc ăn nên làm ra bằng việc sản xuất hàng loạt poster, tranh ảnh của các ngôi sao Tân Dòng Sông Ly Biệt rồi bày bán khắp nơi.

Con gái Triệu Vy được bố mẹ tặng penthouse trăm tỷ, 'ngậm thìa vàng' từ nhỏ nhưng vẫn sống giản dị

Con gái Triệu Vy được bố mẹ tặng penthouse trăm tỷ, 'ngậm thìa vàng' từ nhỏ nhưng vẫn sống giản dị

Vợ chồng Triệu Vy rất cưng chiều con gái, tặng cho cô bé căn penthouse trăm tỷ nằm ở khu phố mua sắm sầm uất nhất của Singapore. Tuy nhiên, dù 'ngậm thìa vàng' từ nhỏ nhưng nhóc tỳ vẫn có lối sống khá giản dị, độc lập.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Vy Lâm Tâm Như Tô Hữu Bằng Tân dòng sông ly biệt sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Con gái Triệu Vy được bố mẹ tặng penthouse trăm tỷ, 'ngậm thìa vàng' từ nhỏ nhưng vẫn sống giản dị

Con gái Triệu Vy được bố mẹ tặng penthouse trăm tỷ, 'ngậm thìa vàng' từ nhỏ nhưng vẫn sống giản dị

Dàn sao Hoa Ngữ vào nghề vì thần tượng: Dương Tử mất 20 năm mới được gặp Triệu Vy, Triệu Lệ Dĩnh và La Vân Hi có chung thần tượng

Dàn sao Hoa Ngữ vào nghề vì thần tượng: Dương Tử mất 20 năm mới được gặp Triệu Vy, Triệu Lệ Dĩnh và La Vân Hi có chung thần tượng

Triệu Vy trở thành nhân vật bị 'vô hiệu hóa' trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc?

Triệu Vy trở thành nhân vật bị 'vô hiệu hóa' trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc?

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình cách cách nhà Thanh: Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Triệu Lệ Dĩnh đẹp khỏi bàn, Thư Sướng có tạo hình kỳ lạ

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình cách cách nhà Thanh: Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Triệu Lệ Dĩnh đẹp khỏi bàn, Thư Sướng có tạo hình kỳ lạ

Không phải Triệu Vy, mối tình đầu của Huỳnh Hiểu Minh là cô gái từng khiến thiếu gia Bắc Kinh mê mệt

Không phải Triệu Vy, mối tình đầu của Huỳnh Hiểu Minh là cô gái từng khiến thiếu gia Bắc Kinh mê mệt

Cuộc sống Triệu Vy ra sao sau một năm bị phong sát 'ngầm'?

Cuộc sống Triệu Vy ra sao sau một năm bị phong sát 'ngầm'?

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 17 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 17 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng