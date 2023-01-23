Vì sao 'Dữ phượng hành' do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân được mong chờ nhất năm 2023?

Sao quốc tế 23/01/2023 14:35

Trong các phim Hoa ngữ 2023, "Dữ phượng hành" của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trở thành tác phẩm nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Mặc dù chưa có thông báo thời gian phát sóng, nhưng "Dữ phượng hành" hiện đang là dự án phim nhận được rất nhiều sự quan tâm trong năm 2023. 

Nguyên nhân bởi sức hút từ bộ đôi diễn viên Lâm Canh TânTriệu Lệ Dĩnh. Từ nhiều năm qua, họ luôn được khen ngợi vì có thực lực diễn xuất. Cộng với đó, tác phẩm cả hai hợp tác với nhau vào năm 2017 mang lại thành tích khủng với hàng chục tỉ lượt xem khiến "Dữ phượng hành" ngay từ khi khởi quay đã được khán giả quan tâm.

Vì sao 'Dữ phượng hành' do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân được mong chờ nhất năm 2023? - Ảnh 1

Theo thông tin từ phía ê-kíp, tác phẩm dự kiến ra mắt vào năm 2023 này. Trong thời điểm chờ phim ra mắt, nhiều cuộc thăm dò trên các nền tảng mạng xã hội về khả năng thành công của phim, hầu hết khán giả đánh giá rất cao từ những hình ảnh hậu trường, cốt truyện đến tạo hình của hai nhân vật chính.

Cụ thể, dự án cổ trang "Dữ phượng hành" đã chính thức vượt mốc 1 triệu lượt đặt trước trên nền tảng Tencent Video. Đây được xem là một tín hiệu mừng và cũng là thành tích ấn tượng với một bộ phim vừa mới kết thúc quá trình đóng máy chưa lâu. Vậy nên, chứng tỏ sức hút của "Dữ phượng hành" với khán giả là không nhỏ. Trên nhiều diễn đàn, khán giả để lại bình luận cho rằng đây sẽ là phim tạo cú bùng nổ truyền thông 2023.

Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh có lượng người hâm mộ đông đảo và kho tài nguyên phim lớn. Truyền thông Hoa ngữ nhận định, ở tuổi 36, Triệu Lệ Dĩnh đang thăng hoa trong sự nghiệp. Vậy nên, chính điều đó giúp tác phẩm "Dữ phượng hành" luôn giữ được sức hút với khán giả.

Vì sao 'Dữ phượng hành' do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân được mong chờ nhất năm 2023? - Ảnh 2

"Dữ phượng hành" là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn vương ở đây của tác giả đình đám Cửu Lộ Phi Hương. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh thủ vai nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly. Vì muốn đào hôn nên nàng đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp. Từ đó mối tình với nhiều diễn biến thú vị và cũng không kém bất ngờ sẽ thực sự bắt đầu.  

Cuộc chiến giữa 'Tứ đại đỉnh lưu nữ thần' trong năm 2023: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba ai sẽ chiếm ưu thế hơn?

Cuộc chiến giữa 'Tứ đại đỉnh lưu nữ thần' trong năm 2023: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba ai sẽ chiếm ưu thế hơn?

Trong năm 2023, các "mọt phim" Hoa ngữ sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh "nảy lửa" của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ sao châu á Dữ Phượng Hành Lâm Canh Tân

TIN LIÊN QUAN

Cuộc chiến giữa 'Tứ đại đỉnh lưu nữ thần' trong năm 2023: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba ai sẽ chiếm ưu thế hơn?

Cuộc chiến giữa 'Tứ đại đỉnh lưu nữ thần' trong năm 2023: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba ai sẽ chiếm ưu thế hơn?

Liệu Triệu Lệ Dĩnh có cảm thấy hối hận vì kết hôn với Phùng Thiệu Phong?

Liệu Triệu Lệ Dĩnh có cảm thấy hối hận vì kết hôn với Phùng Thiệu Phong?

Nguyên nhân độ nổi tiếng của Vương Hạc Đệ 'vượt mặt' dàn sao lớn Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch

Nguyên nhân độ nổi tiếng của Vương Hạc Đệ 'vượt mặt' dàn sao lớn Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch

Nguyên nhân Lưu Diệc Phi 'trắng tay' trước Triệu Lệ Dĩnh tại giải thưởng Hoa Đỉnh

Nguyên nhân Lưu Diệc Phi 'trắng tay' trước Triệu Lệ Dĩnh tại giải thưởng Hoa Đỉnh

Thành công rực rỡ nhưng Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'chịu thua' trước Lưu Diệc Phi trong BXH này

Thành công rực rỡ nhưng Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'chịu thua' trước Lưu Diệc Phi trong BXH này

Tình cũ không rủ cũng tới, Triệu Lệ Dĩnh 'nên duyên' với Trần Hiểu trên màn ảnh Hoa ngữ

Tình cũ không rủ cũng tới, Triệu Lệ Dĩnh 'nên duyên' với Trần Hiểu trên màn ảnh Hoa ngữ

TIN MỚI NHẤT

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 4 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 6 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 7 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 8 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái