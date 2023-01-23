Vì sao 'Dữ phượng hành' do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân được mong chờ nhất năm 2023?

Nguyên nhân bởi sức hút từ bộ đôi diễn viên Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh . Từ nhiều năm qua, họ luôn được khen ngợi vì có thực lực diễn xuất. Cộng với đó, tác phẩm cả hai hợp tác với nhau vào năm 2017 mang lại thành tích khủng với hàng chục tỉ lượt xem khiến "Dữ phượng hành" ngay từ khi khởi quay đã được khán giả quan tâm.

Mặc dù chưa có thông báo thời gian phát sóng, nhưng "Dữ phượng hành" hiện đang là dự án phim nhận được rất nhiều sự quan tâm trong năm 2023.

Theo thông tin từ phía ê-kíp, tác phẩm dự kiến ra mắt vào năm 2023 này. Trong thời điểm chờ phim ra mắt, nhiều cuộc thăm dò trên các nền tảng mạng xã hội về khả năng thành công của phim, hầu hết khán giả đánh giá rất cao từ những hình ảnh hậu trường , cốt truyện đến tạo hình của hai nhân vật chính.

Cụ thể, dự án cổ trang "Dữ phượng hành" đã chính thức vượt mốc 1 triệu lượt đặt trước trên nền tảng Tencent Video. Đây được xem là một tín hiệu mừng và cũng là thành tích ấn tượng với một bộ phim vừa mới kết thúc quá trình đóng máy chưa lâu. Vậy nên, chứng tỏ sức hút của "Dữ phượng hành" với khán giả là không nhỏ. Trên nhiều diễn đàn, khán giả để lại bình luận cho rằng đây sẽ là phim tạo cú bùng nổ truyền thông 2023.

Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh có lượng người hâm mộ đông đảo và kho tài nguyên phim lớn. Truyền thông Hoa ngữ nhận định, ở tuổi 36, Triệu Lệ Dĩnh đang thăng hoa trong sự nghiệp. Vậy nên, chính điều đó giúp tác phẩm "Dữ phượng hành" luôn giữ được sức hút với khán giả.

"Dữ phượng hành" là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn vương ở đây của tác giả đình đám Cửu Lộ Phi Hương. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh thủ vai nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly. Vì muốn đào hôn nên nàng đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp. Từ đó mối tình với nhiều diễn biến thú vị và cũng không kém bất ngờ sẽ thực sự bắt đầu.