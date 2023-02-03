Tại sao nói sự nghiệp của Lý Hiện rộng mở sau khi đóng cùng Lưu Diệc Phi trong 'Đi Đến Nơi Có Gió'?

Sao quốc tế 03/02/2023 12:22

"Đi đến nơi có gió" do Lưu Diệc Phi, Lý Hiện đóng chính vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng sau khi kết thúc 40 tập.

Gần đây, "Đi đến nơi có gió" do Lưu Diệc PhiLý Hiện đóng chính vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Bộ phim ngay từ nội dung đã được nhiều khán giả đánh giá phù hợp để xem dịp đầu năm mới do tình tiết nhẹ nhàng.

Ban đầu, vai diễn của Lý Hiện không được đánh giá cao. Nguyên nhân vì khán giả cho rằng nó có sự lặp lại của vai diễn mà Lý Hiện từng rất thành công trong "Cá mực hầm mật". Song, ở những tập gần đây của bộ phim, Lý Hiện đã thể hiện tốt hình tượng chàng trai quê Tạ Chí Dao với suy nghĩ tích cực và sống giản dị.

Tại sao nói sự nghiệp của Lý Hiện rộng mở sau khi đóng cùng Lưu Diệc Phi trong 'Đi Đến Nơi Có Gió'? - Ảnh 1Tại sao nói sự nghiệp của Lý Hiện rộng mở sau khi đóng cùng Lưu Diệc Phi trong 'Đi Đến Nơi Có Gió'? - Ảnh 2

"Đi đến nơi có gió" có nội dung đơn giản, không khó hiểu. Lý Hiện thủ vai Tạ Chí Dao - chàng thanh niên với tình yêu quê hương tha thiết, mong muốn phát triển ngành du lịch quê nhà. Câu chuyện khởi nghiệp của Tạ Chí Dao vốn dĩ gặp nhiều trở ngại nhưng với nụ cười tươi tắn trên môi cùng tính cách lạc quan, Tạ Chí Dao luôn làm chỗ dựa vững chắc cho bà con làng xóm để hướng tới tương lai quê hương giàu đẹp hơn.

Nhiều khán giả đánh giá, "Đi đến nơi có gió" ngoài câu chuyện chữa lành cho những tâm hồn tổn thương, bộ phim còn chủ ý quảng bá cho du lịch địa phương. Tuy vậy, nhờ diễn xuất chân thật của Lý Hiện giúp cho bộ phim không bị biến thành một tác phẩm đậm màu quảng bá, mà vẫn có sự chân chất và gần gũi với thực tế.

Tại sao nói sự nghiệp của Lý Hiện rộng mở sau khi đóng cùng Lưu Diệc Phi trong 'Đi Đến Nơi Có Gió'? - Ảnh 3Tại sao nói sự nghiệp của Lý Hiện rộng mở sau khi đóng cùng Lưu Diệc Phi trong 'Đi Đến Nơi Có Gió'? - Ảnh 4

Chính vì vậy, từ thời điểm phim phát sóng đến nay, lượng người hâm mộ của Lý Hiện đã tăng chóng mặt. Cộng thêm, vai Chí Dao đã chứng minh cho khán giả thấy, anh là diễn viên có thực lực nếu tìm được vai diễn phù hợp.

Vậy nên, thời gian tới, rất có thể Lý Hiện sẽ nhận thêm nhiều dự án mới. Sự nghiệp của anh đang có bước tiến vững chắc, đuổi kịp những cái tên nổi đình nổi đám như Dương Dương, Tiêu Chiến.

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