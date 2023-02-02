Tiết tục 'gây bão' nhờ Đi Đến Nơi Có Gió, Lý Hiện bất ngờ tiết lộ mẫu bạn gái lý tưởng

Sao quốc tế 02/02/2023 15:20

Trong một lần tham gia phỏng vấn, Lý Hiện đã có những lời chia sẻ chân thành về mẫu bạn gái lý tưởng.

Bộ phim "Đi đến nơi có gió" do Lưu Diệc Phi Lý Hiện đóng chính đang thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù các chỉ số mà phim nhận về chưa đáp ứng được kỳ vọng đã được đặt ra ban đầu, song "Đi đến nơi có gió" vẫn được xem là dự án hấp dẫn trong năm 2023.

Mới đây, theo trang QQ, trong một lần tham gia phỏng vấn, Lý Hiện đã có những lời chia sẻ chân thành về vấn đề này. Nam diễn viên cho biết, anh là 1 người tin vào duyên phận, trong phim "Cá mực hầm mật", Đồng Niên (Dương Tử) đã có tình cảm với Hàn Thương Ngôn (Lý Hiện) ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn với anh, đối với một nửa kia có thể là chung tình, cũng có thể là lâu ngày phát sinh tình cảm.

Tiết tục 'gây bão' nhờ Đi Đến Nơi Có Gió, Lý Hiện bất ngờ tiết lộ mẫu bạn gái lý tưởng - Ảnh 1

Bên cạnh đó, Lý Hiện cho rằng tính cách là yếu tố quan trọng trong chuyện tình cảm, nếu chỉ đơn giản là "hợp mắt" thì sau khi ở chung, nếu phát hiện không phù hợp thì sẽ không thể ở bên nhau lâu dài được. Có người ban đầu gặp nhau thấy không có gì đặc biệt nhưng về chung sống lại thấy hạnh phúc. Lý Hiện cho rằng, hai người yêu nhau, ở bên nhau đều phải dựa vào duyên phận.

Khi được hỏi về mẫu người mà Lý Hiện sẽ chung tình, nam diễn viên trả lời rằng, chính sức hút từ tính cách chính là thứ khiến anh phải xiêu lòng trước 1 người con gái, không cần biết cô gái ấy là tuýp người hướng nội hay hướng ngoại.

Lý Hiện cho biết người con gái anh lựa chọn chỉ cần thiện lương, ôn nhu và hiếu thuận. Dường như, bạn gái lý tưởng của Lý Hiện sẽ là 1 cô gái mẫu mực truyền thống và chú trọng nội tâm.

Tiết tục 'gây bão' nhờ Đi Đến Nơi Có Gió, Lý Hiện bất ngờ tiết lộ mẫu bạn gái lý tưởng - Ảnh 2

Lý Hiện sinh năm 1991, học cùng khóa với Dương Tử tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Thế nhưng so với người bạn sớm thành danh, sự nghiệp Lý Hiện gian nan hơn nhiều. Nam diễn viên bắt đầu sự nghiệp từ năm 2011, nhưng sau 8 năm, anh mới chỉ đóng khoảng 10 phim truyền hình, 10 phim điện ảnh. Trong đó có nhiều vai diễn khách mời hoặc nhân vật phụ không đáng kể.

Tên tuổi Lý Hiện chỉ được biết tới nhiều hơn sau khi tham gia bộ phim Pháp y Tần Minh năm 2016. Đây được đánh giá là một trong những tác phẩm thể loại hình sự, phá án hay nhất của Trung Quốc trong năm đó. Nhân vật của Lý Hiện hài hước, trọng nghĩa giúp anh bước đầu xây dựng danh tiếng. Có ngoại hình cao ráo, thu hút, khả năng diễn xuất khá tốt, nhưng phải mất 8 năm lăn lộn trong làng giải trí, Lý Hiện mới vụt sáng nhờ vai diễn Hàn Thương Ngôn trong Cá mực hầm mật.

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Đóng vai người yêu của Lưu Diệc Phi, Tạ Chí Dao của Lý Hiện rũ bỏ vẻ ngoài bóng bẩy, trau chuốt ở những phim truyền hình trước đây mà khoác lên nụ cười gần gũi.

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