Rộ tin đồn Lưu Diệc Phi và Lý Hiện 'phim giả tình thật', bằng chứng rõ ràng khiến fan không ngừng 'đẩy thuyền'

Mới đây, loạt ảnh của Lưu Diệc Phi - Lý Hiện gây bão mạng xã hội, lên hẳn tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo vì quá tình cảm. Phân đoạn nam chính Tạ Chi Dao nắm tay Hứa Hồng Đậu được người hâm mộ cắt ra thành những bức ảnh đẹp như tạp chí, mang không khí điện ảnh.

"Đi Về Nơi Có Gió" hiện đang nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả bởi nội dung nhẹ nhàng, chữa lành, màu phim đẹp, cảnh quay nên thơ. Dàn sao chính gồm Lưu Diệc Phi, Lý Hiện cũng hoàn thành tốt vai trò khi diễn xuất ổn định, đặc biệt là có phản ứng hóa học cực tình.

Trong ảnh, Lưu Diệc Phi và Lý Hiện nắm tay nhau đi dạo phố cực kỳ thân mật. Ngoại hình đẹp cộng thêm ánh mắt tình cảm của cặp đôi giúp họ tạo được thiện cảm với khán giả. Thậm chí, còn có ý kiến cho rằng bức ảnh này của Hứa Hồng Đậu và Tạ Chi Dao trông giống hệt khoảnh khắc hẹn hò của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện ngoài đời

Chưa dừng lại ở đó, những khoảnh khắc thân mật của hai nhân vật chính trong phim. Trong đó, còn có phân cảnh Lý Hiện không ngần ngại hôn đàn chị của mình. Chính nhờ những màn tương tác tốt của cặp đôi chính khiến "Đi đến nơi có gió" nhận về phản hồi tốt.

Phim xoay quanh Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi), nữ quản lý khách sạn bị rơi vào cú sốc sau khi người bạn thân qua đời đột ngột, bèn bỏ đi du lịch tại một vùng quê yên bình. Ở đó, cô gặp gỡ nhiều con người thân thiện, trong đó có Tạ Chí Dao (Lý Hiện), anh chàng từ bỏ mức lương cao trên thành phố để về quê lập nghiệp, hi vọng phát triển ngành du lịch nơi mình sinh ra.

Trong đó, nhân vật Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi) là mẫu người điển hình của công việc, cứ mải mê chạy theo đồng tiền, chạy theo địa vị nhưng về sau, cô gần như quên mất ước mơ của mình là gì.

Đối lập với Hồng Đậu, Tạ Chí Dao là người có lý tưởng kiên định để dám thực hiện ước mơ. Nhiều khi tiền bạc hay của cải không thể sánh bằng việc được làm những gì mình thích. Điều đó khiến Hồng Đậu ngưỡng mộ Chí Dao và xem anh như là thanh xuân của mình.